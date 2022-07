1 Tulou Tagaloa Olivia Foa'i / Opetaia Foa'i 0:52

2 An Innocent Warrior Vai Mahina, Sulata Foai-Amiatu, Matthew Ineleo / Opetaia Foa'i 1:37

3 Where You Are Christopher Jackson, Rachel House, Nicole Scherzinger, Auli'i Cravalho, Louise Bush / Марк Манчина 3:30

4 How Far I'll Go Auli'i Cravalho / Лин-Мануэль Миранда 2:43

5 We Know the Way Opetaia Foa'i, Лин-Мануэль Миранда / Лин-Мануэль Миранда 2:21

6 How Far I'll Go (Reprise) Auli'i Cravalho / Лин-Мануэль Миранда 1:27

7 You're Welcome Дуэйн Джонсон / Лин-Мануэль Миранда 2:44

8 Shiny Джемейн Клемент / Лин-Мануэль Миранда 3:05

9 Logo Te Pate Olivia Foa'i, Opetaia Foa'i, Talaga Steve Sale / Opetaia Foa'i 2:10

10 I Am Vaiana (Song of the Ancestors) Rachel House, Auli'i Cravalho / Opetaia Foa'i 2:43

11 Know Who You Are Auli'i Cravalho, Vai Mahina, Olivia Foa'i, Opetaia Foa'i, Matthew Ineleo / Лин-Мануэль Миранда 1:13

12 We Know the Way (Finale) Лин-Мануэль Миранда, Opetaia Foa'i / Opetaia Foa'i 1:09

13 How Far I'll Go (Alessia Cara Version) Alessia Cara / Лин-Мануэль Миранда 2:56

14 You're Welcome (feat. Lin-Manuel Miranda) [Jordan Fisher/Lin-Manuel Miranda Version] Jordan Fisher / Лин-Мануэль Миранда 2:17

15 Prologue Марк Манчина 2:25

16 He Was You Марк Манчина 0:51

17 Village Crazy Lady Марк Манчина 0:46

18 Cavern Марк Манчина 2:05

19 The Ocean Chose You Марк Манчина 1:18

20 The Hook Марк Манчина 1:10

21 Tala's Deathbed Марк Манчина 2:01

22 Battle of Wills Марк Манчина 3:11

23 Kakamora Марк Манчина 4:33

24 Wayfinding Марк Манчина 1:52

25 Climbing Марк Манчина 0:55

26 Tamatoa's Lair Марк Манчина 2:46

27 Great Escape Марк Манчина 1:00

28 If I Were the Ocean Марк Манчина 3:02

29 Te Ka Attacks Марк Манчина 1:41

30 Maui Leaves Марк Манчина 2:05

31 Heartache Марк Манчина 0:39

32 Tala Returns Марк Манчина 1:02

33 Sails to Te Fiti Марк Манчина 5:46

34 Shiny Heart Марк Манчина 0:37

35 Te Fiti Restored Марк Манчина 1:03

36 Hand of a God Марк Манчина 0:30

37 Voyager Tagaloa Марк Манчина 0:57

38 Toe Feiloa'i Марк Манчина 1:25

39 Navigating Home Марк Манчина 0:48

40 The Return to Voyaging Марк Манчина 1:02

41 Unstoppable (Outtake) Лин-Мануэль Миранда / Марк Манчина 3:59

42 More (Outtake) Marcy Harriell / Марк Манчина 3:17

43 More (Reprise - Outtake) Marcy Harriell / Марк Манчина 2:39

44 Warrior Face (Outtake) Лин-Мануэль Миранда 2:17

45 Where You Are (Demo) Лин-Мануэль Миранда / Марк Манчина 3:02

46 You're Welcome (Demo) Лин-Мануэль Миранда 2:37

47 Shiny (Demo) Лин-Мануэль Миранда / Марк Манчина 3:04

48 Prologue (Score Demo) Марк Манчина 2:26

49 Village Crazy Lady (Score Demo) Марк Манчина 0:45

50 Cavern (Score Demo) Марк Манчина 2:05

51 Kakamora (Score Demo) Марк Манчина 3:58

52 It's Called Wayfinding (Score Demo) Марк Манчина 0:53

53 Maui Leaves (Score Demo) Марк Манчина 2:04

54 Sails to Te Fiti (Score Demo) Марк Манчина 1:38

55 Maui Battles (Score Demo) Марк Манчина 1:58

56 Sea Monsters (Score Demo) Марк Манчина 0:45

57 Tala Returns (Score Demo) Марк Манчина 1:15

58 How Far I'll Go (Instrumental) Vaiana Karaoke / Лин-Мануэль Миранда 2:45