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Постер мультфильма Легенда о Сепере
5.4
Киноафиша Фильмы Легенда о Сепере
5.4

Легенда о Сепере

, 2025
The Legend of Sepehr
Турция / приключения, анимация / 6+
Пойду 2
Не пойду 1
Постер мультфильма Легенда о Сепере
5.4
Пойду 2
Не пойду 1

О фильме

Мальчик Сепер и его верный гепард Бабу отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти свою деревню от тёмных сил. После нападения морского чудовища Сепер оказывается разлучён со своей семьёй. Его путь ведёт через древние пещеры пророчеств, где он открывает тайну «семи священных печатей», необходимых для победы над злом. Вместе с мудрым жрецом и отважным героем они сражаются с мифическими существами, иллюзиями и магическими ловушками.

В ролях

Mohammad Loghmanian
Akbar Mannani
Saeed Moghaddam Manesh
Hasti Salah
Narrator
Kazem Sayahi
Режиссер Mehrdad Mehrabi Gargari, Emad Rahmani
Сценарист Reza Farahani, Meysam Abdollahi Pour, Emad Rahmani
Композитор Arash Babayi, Shahin Pejhan
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 августа 2026
Дата выхода
20 августа 2026 Россия Синемапарк
Бюджет $1 700 000
Производство Permanent Way Entertainment, GlobalWatch Films
Другие названия
The Legend of Sepehr, Afsaneye Sepehr

Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

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