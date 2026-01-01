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Мальчик Сепер и его верный гепард Бабу отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти свою деревню от тёмных сил. После нападения морского чудовища Сепер оказывается разлучён со своей семьёй. Его путь ведёт через древние пещеры пророчеств, где он открывает тайну «семи священных печатей», необходимых для победы над злом. Вместе с мудрым жрецом и отважным героем они сражаются с мифическими существами, иллюзиями и магическими ловушками.
|20 августа 2026
|Россия
|Синемапарк