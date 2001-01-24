Постер фильма Друиды
2.7
2.7

Друиды

, 2000
Vercingétorix
Канада, Франция, Бельгия / приключения, биография, драма / 18+
О фильме

К 54 году до нашей эры легионы Юлия Цезаря, будущего правителя Великого Рима, завоевали почти всю свободолюбивую Галлию. Однако вскоре мужественные галльские племена объединил под своим началом непобедимый Верцингеториг, вождь арвернов, поведя их на неравную битву с имперским захватчиком.

Будучи блистательным стратегом, гениальным дипломатом и достойным учеником мудрых друидов, хранителей древних знаний, он стал самым великим галльским воином, и хотя ради спасения своего народа ему пришлось пожертвовать своей жизнью, галлы навсегда сохранили память о «Вожде великих воинов», который не побоялся бросить вызов грозному Цезарю и его войскам.

В ролях

Кристофер Ламберт
Клаус Мария Брандауэр
Макс фон Сюдов
Инес Састре
Дэнис Чэрвет
Бернар-Пьер Доннадье
Режиссер Жак Дорфманн
Сценарист Распо Палленберг, Жак Дорфманн, Энн Каррер, Норман Спинрад
Композитор Pierre Charvet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция / Бельгия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 24 января 2001
Дата выхода
30 марта 2001 Италия
31 августа 2001 Канада
11 декабря 2001 США
24 января 2001 Франция
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Производство Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Eiffel Productions, La Mutualité Française
Другие названия
Vercingétorix, Druids, Druidas, A Lenda de um Guerreiro, Druidák, Druídas, Druids - Der letzte Kampf gegen Rom, Druids - La rivolta, Druids - taistelu Galliasta, Druidzi, Great Warriors, Kampen om Gallien, Leyenda de libertad, Los druidas, The Gaul, Vercingétorix - Kampf gegen Rom, Vercingétorix, la légende du druide roi, Версенжеторикс, Друиды, グレート・ウォーリアーズ

Рейтинг фильма

2.7
Оцените 13 голосов
2.8 IMDb

Цитаты

Julius Ceasar Когда Александр Македонский был на десять лет моложе меня, он уже покорил весь известный мир.
Vercingetorix В твоём возрасте он уже был мёртв.
Julius Ceasar Тем более надо торопиться.

Инспектор ДПС просит показать аптечку и огнетушитель? Автоюрист подсказал, что нужно отвечать
Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
Хватит ходить в рестораны за форшмаком: нежнейшая намазка из сельди и ялтинского лука — отрываю рецепт от сердца
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
