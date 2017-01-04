Наша рецензия

Спустя шесть лет после выхода короткометражной мультипликационной истории, повествующей о последних днях ассасина Эцио Айдиторе да Фиренце, на экраны выходит полнометражный фильм «Кредо убицы» от режиссера Джастина Курзеля. Научно-фантастический боевик изначально позиционировал себя как произведение, созданное по мотивам популярной компьютерной игры Assassin’s Creed и призванное нести историю про «Анимус» и ассасинов в массы: как будто недостаточно для этого самих…