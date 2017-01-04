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Кредо убийцы Кредо убийцы
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Assassin's Creed Кредо убийцы 2016 / США
7.5 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Кредо убийцы»

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Наша рецензия

Спустя шесть лет после выхода короткометражной мультипликационной истории, повествующей о последних днях ассасина Эцио Айдиторе да Фиренце, на экраны выходит полнометражный фильм «Кредо убицы» от режиссера Джастина Курзеля. Научно-фантастический боевик изначально позиционировал себя как произведение, созданное по мотивам популярной компьютерной игры Assassin’s Creed и призванное нести историю про «Анимус» и ассасинов в массы: как будто недостаточно для этого самих…

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tzhamurzov 4 января 2017, 13:03
Оценка
Сколько стоит дневной билет
4 января 2017, 13:03 Ответить
rsel140613spb 5 января 2017, 15:38
Оценка
Фильм классный, стоит того, чтобы сходить в кино и посмотреть 😀
5 января 2017, 15:38 Ответить
Юрий 5 января 2017, 17:44
Оценка
Ну как бы это сказать... Полная ахинея, даже не псевдонаучная, а полностью псевдофантастическая... Бред, похлеще которого еще найти попробуй. Для меня не понятно, как в такую чушь удалось заманить состав актеров, среди которых через одного номинанты или лауреаты премии Оскар или Золотой глобус!
Из плюсов, лично для меня, стала сцена погони по средневековой Испании с элементами паркура, которая опять же совершенно невнятно вдруг заканчивается.
5 января 2017, 17:44 Ответить
Иван Ишинкин 5 января 2017, 20:09
ты хоть раз в Assassin’s Creed играл ?
5 января 2017, 20:09 Ответить
Жамал Нурмагомедов 6 января 2017, 01:13
Фильм плохой не кому не советую смотреть .
6 января 2017, 01:13 Ответить
Patronm4 6 января 2017, 01:28
Пишу от лица человека, играющего в компьютерные игры, но не особо любящего данную серию игр под названием "Assassins Creed":
Фильм пустой, с прямолинейным сюжетом, и кучей пробелов, путаниц и вообще абсурдом. Начиная от тупого объяснения зачем и что вообще такое яблоко Эдэма, заканчивая тем, что герой Фасбендера не может определиться собственно с тем кто он, чего хочет и что он делает.. То он на той стороне, то он на этой стороне и почему он перешел вообще не понятно.
(СПОЙЛЕРЫ) Плюс шикарная тупость сцены "бунта", когда, прошу прощения, Чёрный показывает фокусы и потом весь Абстерго выносят пять человек, оружием, которое просто было рядом в уютных витринах, а у тех только дубинки и они бегут как в "300 Спартанцев" толпой с бешеными криками.. Жуть другим словом.
В самой игре это было обыграно куда лучше и сложнее по исполнению чем, кхм.. фокусы чёрного парня с гранатами (оные кстати лежали в витрине, ну, а что ? Ассассино-тамплиерская же организация, значит оружие должно быть максимально близко к сумасшедшим убийцам приговоренным к смерти, которые плюсом в Анимусах получили способности Отс...кхм..Ассассинов).
(КОНЕЦ СПОЙЛЕРОВ)
В общем долго писать, всё равно "дизлайками" закидают фанаты, которые заполонили все залы, даже на ЗВ такого не было. Хотя я максимально объективен и не предвзят.
-Короче говоря: 1) Фассбендер весь фильм делает опасное лицо и "дёргается" с голыми сиськами наперевес около 20 минут фильма.
2) М.Котийяр весь фильм делает удивленное лицо с оттопыренными глазами и шепчет, видимо для подчеркивания суръезности. Привет сцене в конце фильма где она сначала За потом Против потом опять За своего Отца.
3) Тамплиеры, почему-то уже в современном мире страшно жаждят покончить с Ассассинами, ВООБЩЕ не понятно почему.. -"Мы враждуем сотни миллионов лет бла-бла мы уничтожим Ассассинов" - которые (по фильму) представлены только теми 5-ю людьми-заключенными..
4) Невнятное объяснение зачем и что есть Яблочко
5) Скомкано представленный как древний мир, так и современный, и там и там пробелы.
6) Не удосужились как-то, мм, подрисовать как происходит переход Фасбендера в древний мир: подключили "Матрицу", ЧИК он уже под старую музычку скачет по крышам.
7) Неплохой визуальный ряд
8) Средняя музыка.
---> За то что не полный провал - фильму 6 баллов, и то 2 балла чисто за сиськи Фасбендера.
6 января 2017, 01:28 Ответить
garcev1985 6 января 2017, 10:05
Оценка
Фильм просто отстой,игра по которой поставлен фильм ито лучше. Ходили вчетвером с ребенком не понравился абсолютно всем. В 3D эффектов совсем нет, концовка вобще непонятная что к чему. Разочарованы.
6 января 2017, 10:05 Ответить
Виталий Амигуд 6 января 2017, 18:11
А фильм со скольки лет та
6 января 2017, 18:11 Ответить
Наталья Благодарная 6 января 2017, 21:55
Прочитала и про полный отстой, и про разочарования. Но на чужое мнение полагаюсь редко, на фильм пошла. Совершенно не жалею))
Фильм понравился, с играми серии перекликается отменно (прошла почти все); в играх, кстати, тоже не всё внятно и понятно - зачем, почему, идет разная интерпретация. Насчет 3D согласна, смысла нет, в остальном фильм хорош. Это моё мнение.
6 января 2017, 21:55 Ответить
gallyamov2600 7 января 2017, 11:39
🙀
7 января 2017, 11:39 Ответить
smol2002 7 января 2017, 17:01
в ответ на сообщение gallyamov2600 от 7 января 2017, 11:39
Оценка
Фильм отличный, всем советую.
7 января 2017, 17:01 Ответить
Кирилл Кондратов 7 января 2017, 18:56
Оценка
Хороший фильм советую. А те кто говорят что фильм плохой просто не разу не играли в Assassin.
7 января 2017, 18:56 Ответить
Александр Кантемиров 8 января 2017, 14:22
Оценка
фильм именно какой то средненький. когда дело касается исторических моментов то все довольно динамично. но конечный батл это просто детские слезы я плакаль....
8 января 2017, 14:22 Ответить
Дмитрий Степанов 8 января 2017, 14:25
Соверешенно пустой фильм. Никому не рекоммендую.

- Актеры: абсолютно никто не попал в свою роль. Актеры играют так, что кажется, что их заставили в этом сниматься. На протяжении всего фильма не веришь никому из них.

- Сюжет: Тут даже комментировать нечего. Сценарист превзошел по тупизне всех признанных голлливудских гениев. Намутили каши с потомками, яблоком и прочей чуши. Кроме ухмылки ничего не вызывает. Ну а про финал так это вообще пока фейспалм года.

- Спецэффекты: Весь экшн снят в пыли и песке, чтоб скрыть плохо прорисованную картинку. Трюки ни о чем. Гонки по крышам и драки так снимали еще 15 лет назад, без сегодняшних технологий.

- В оправдание: Фильм наверное понравится поклонникам игры - для них может тема близка и восприятие фильм совсем иное.

А так оценка очень низкая. Из кинотеатра хотелось несколько раз уйти на протяжение фильма. После Пассажиров оценка максимум 4/10.
8 января 2017, 14:25 Ответить
Игорь Носиков 8 января 2017, 14:36
Оценка
Оченнь плохой фильм. Рейтинг накручен кинопрокатом...((
8 января 2017, 14:36 Ответить
Марина Смолякова 8 января 2017, 16:51
Оценка
фильм мне очень понравился ,если кому-то не по душе ,может просто его не смотреть .
8 января 2017, 16:51 Ответить
Лена Мещерякова 9 января 2017, 09:05
Хороший фильм не скучный
9 января 2017, 09:05 Ответить
v5131133 9 января 2017, 19:03
Оценка
Читала отзывы, но решила все-таки пойти. Действительно фигня, в конце начала засыпать. Просто нарубленные эффектные сцены экшена, а над сюжетом не сильно старались и концовка вообще никакая. Не стала бы советовать этот фильм.
9 января 2017, 19:03 Ответить
Алёна Малькова 10 января 2017, 00:21
Оценка
Первый раз так плевалась после 3Д фильма... На такую ахинею потратили столько денег ! Сходите лучше на "Пассажиры", пока ещё в прокате, не пожалеете!!!
10 января 2017, 00:21 Ответить
svetonosets 10 января 2017, 16:06
Оценка
Кароче, тем кто не играл в игру Assassin's Creed фильм может не понравиться, потому что эти зрители не пропитаны духом игры, крутыми прыжками веры с отличной графикой. Мне как фанату этой игры фильм показался шикарным. Отличные экшн сцены, отлично показано взаимодействие главного героя в анимусе - шикарная прорисовка графики в движении. В общем я остался очень доволен. А вот те кто не понимает событий происходящих и не поймут сразу, что события вырваны из контекста отдельных исторических событий, все как и в игре. Только в игре все понятно потому, что долго играешь и сюжетов вырванных из исторического контекста много, ты с этим свыкаешься и для тебя это и есть сюжет.

P.S. Если бы так сняли фильм Викинг с Д. Козловским как этот фильм, да я бы их в зад целовал.....
10 января 2017, 16:06 Ответить
Дмитрий Галето 14 января 2017, 21:38
Фильм снят на 100% для любителей одноименной игры. Сюжет и в играх тоже не больно то ясен, с яблоками, частицами эдема и т.д. Но если вы не любите ассасинов не фиг было и идти на этот фильм!! Мне фильм понравился,экшн есть,дух игры есть большего ни кто не ждал да и не надо!!
14 января 2017, 21:38 Ответить
Viktoria Shirokina 20 января 2017, 00:43
Оценка
Лучше бы фильм чисто по игре сняли Assassin Creed 2 там сюжет интересный и понятен был бы для любого зрителя....а этот фильм просто провал! Ждала так долго его а в итоге ахинея без смысла
20 января 2017, 00:43 Ответить
dior80-02 3 февраля 2017, 09:38
Оценка
ходил на второй день после премьеры..сам в комп. игры не играю...ну..как-то ожидал немного большего..не считаю провалом.но думаю в прокате может и провалиться..фильм так сказать "на любителя"..хотя боевые сцены понравились..особенно погоня по городу
3 февраля 2017, 09:38 Ответить
Vadim Yuryevich 7 февраля 2017, 17:43
Оценка
Что можно сказать. Кто играет тем смотреть не советую, игра интереснее) всем остальным не советую тем более ибо в отрыве от игрового мира он вообще теряет всякий смысл)
7 февраля 2017, 17:43 Ответить
Anastasia Ganina 17 августа 2017, 22:09
Welcome to the Spanish Inquisition.
Когда речь заходит об экранизациях видео-игр, я, честно, могу судить о них только в контексте самого фильма. Хотя со стороны простого зрителя Кредо убийцы (Assassin's Creed, 2016, Джастин Курзель) действительно похоже на бесконечную видео игру - драки и погони не прекращались ни на секунду. И прошел бы этот фильм мимо, если бы не удивительные обстоятельства, связанные с созданием этого фильма. Актера на главную роли выбрали очень давно: у ребят с Ubisoft (создатели игры) были лишние средства и они решили пустить для своей игры классную рекламу - снять полнометражный фильм. В одном интервью они признались, что не ждут от фильма никаких кассовых сборов (за почти месяц мирового проката они не окупили бюджет). Но как оказалось, Майкл Фассбендер всегда мечтал снятся в фантастическом фильме с научным уклоном и и принялся этот фильм продюсировать. Вообще Фассбендер невероятен в плане актерского мастерства: он играет в таком количестве абсолютно разных фильмов, что голова идет кругом. Кажется, он может сыграть кого угодно, в том числе и Ассассина. С приходом Майкла в фильме оказались и Крузель, и Марион Котийяр на главной женской роли.
В основе фильма лежит оригинальный сюжет, не связанный с видео-игрой. Идея заключается в том, что некая компания в Испании с помощью крутых технологий может как-бы возвращаться в прошлое. Но это прошлое могут видеть только прямые потомки, погружаясь в мир прошлого, и если я все правильно уловила, эти воспоминания считываются из их ДНК. Конечно, этой компании все эти погружения в прошлое нужны не для составления учебников истории, а для того, чтобы отыскать Яблоко Эдема - старинная реликвия хранит в себе тайну управления свободой воли.
​​​​​​​Хотя в прочем все это не имеет ни малейшего значения - этот фильм не нужно смотреть, чтобы понять противостояние тамплиеров и ассассинов. В этом фильме самое главное - крутые спецэффекты и постановочные драки. Важно, что экшн-сцены снимались в основном на камеру, причем Майкл Фассбендер и Ариана Лабед выполняли многие трюки и сцены драк самостоятельно. Это придает этому фантастическому фильму реалистичности. То есть понятно, что все это абсолютно вымышленный фэнтези-фильм по мотивам видео-игры. Но Крузель действительно старался передать атмосферу Испании XV века с использованием костюмов ручной работы, правильного реквизита и даже диалогов на испанском языке. Фильм не передает ощущения, что ассассины обладают какой-то суперсилой. Они в этом мире просто очень натренированные ребята, которые хранят тайну своего ордена. Так что приятно посмотреть на хорошие и реалистичные драки. Будем ждать продолжения этого проекта.
17 августа 2017, 22:09 Ответить
Андрей 29 марта 2018, 13:32
Оценка
не люблю такой жанр, не хватает приключений!
в игры не играю, не понял в чём суть.
фильм качественный - по игре актёров и картинке.
6 баллов из 10ти!
29 марта 2018, 13:32 Ответить
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