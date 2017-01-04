Спустя шесть лет после выхода короткометражной мультипликационной истории, повествующей о последних днях ассасина Эцио Айдиторе да Фиренце, на экраны выходит полнометражный фильм «Кредо убицы» от режиссера Джастина Курзеля. Научно-фантастический боевик изначально позиционировал себя как произведение, созданное по мотивам популярной компьютерной игры Assassin’s Creed и призванное нести историю про «Анимус» и ассасинов в массы: как будто недостаточно для этого самих…
Из плюсов, лично для меня, стала сцена погони по средневековой Испании с элементами паркура, которая опять же совершенно невнятно вдруг заканчивается.
Фильм пустой, с прямолинейным сюжетом, и кучей пробелов, путаниц и вообще абсурдом. Начиная от тупого объяснения зачем и что вообще такое яблоко Эдэма, заканчивая тем, что герой Фасбендера не может определиться собственно с тем кто он, чего хочет и что он делает.. То он на той стороне, то он на этой стороне и почему он перешел вообще не понятно.
(СПОЙЛЕРЫ) Плюс шикарная тупость сцены "бунта", когда, прошу прощения, Чёрный показывает фокусы и потом весь Абстерго выносят пять человек, оружием, которое просто было рядом в уютных витринах, а у тех только дубинки и они бегут как в "300 Спартанцев" толпой с бешеными криками.. Жуть другим словом.
В самой игре это было обыграно куда лучше и сложнее по исполнению чем, кхм.. фокусы чёрного парня с гранатами (оные кстати лежали в витрине, ну, а что ? Ассассино-тамплиерская же организация, значит оружие должно быть максимально близко к сумасшедшим убийцам приговоренным к смерти, которые плюсом в Анимусах получили способности Отс...кхм..Ассассинов).
(КОНЕЦ СПОЙЛЕРОВ)
В общем долго писать, всё равно "дизлайками" закидают фанаты, которые заполонили все залы, даже на ЗВ такого не было. Хотя я максимально объективен и не предвзят.
-Короче говоря: 1) Фассбендер весь фильм делает опасное лицо и "дёргается" с голыми сиськами наперевес около 20 минут фильма.
2) М.Котийяр весь фильм делает удивленное лицо с оттопыренными глазами и шепчет, видимо для подчеркивания суръезности. Привет сцене в конце фильма где она сначала За потом Против потом опять За своего Отца.
3) Тамплиеры, почему-то уже в современном мире страшно жаждят покончить с Ассассинами, ВООБЩЕ не понятно почему.. -"Мы враждуем сотни миллионов лет бла-бла мы уничтожим Ассассинов" - которые (по фильму) представлены только теми 5-ю людьми-заключенными..
4) Невнятное объяснение зачем и что есть Яблочко
5) Скомкано представленный как древний мир, так и современный, и там и там пробелы.
6) Не удосужились как-то, мм, подрисовать как происходит переход Фасбендера в древний мир: подключили "Матрицу", ЧИК он уже под старую музычку скачет по крышам.
7) Неплохой визуальный ряд
8) Средняя музыка.
---> За то что не полный провал - фильму 6 баллов, и то 2 балла чисто за сиськи Фасбендера.
Фильм понравился, с играми серии перекликается отменно (прошла почти все); в играх, кстати, тоже не всё внятно и понятно - зачем, почему, идет разная интерпретация. Насчет 3D согласна, смысла нет, в остальном фильм хорош. Это моё мнение.
- Актеры: абсолютно никто не попал в свою роль. Актеры играют так, что кажется, что их заставили в этом сниматься. На протяжении всего фильма не веришь никому из них.
- Сюжет: Тут даже комментировать нечего. Сценарист превзошел по тупизне всех признанных голлливудских гениев. Намутили каши с потомками, яблоком и прочей чуши. Кроме ухмылки ничего не вызывает. Ну а про финал так это вообще пока фейспалм года.
- Спецэффекты: Весь экшн снят в пыли и песке, чтоб скрыть плохо прорисованную картинку. Трюки ни о чем. Гонки по крышам и драки так снимали еще 15 лет назад, без сегодняшних технологий.
- В оправдание: Фильм наверное понравится поклонникам игры - для них может тема близка и восприятие фильм совсем иное.
А так оценка очень низкая. Из кинотеатра хотелось несколько раз уйти на протяжение фильма. После Пассажиров оценка максимум 4/10.
P.S. Если бы так сняли фильм Викинг с Д. Козловским как этот фильм, да я бы их в зад целовал.....
Когда речь заходит об экранизациях видео-игр, я, честно, могу судить о них только в контексте самого фильма. Хотя со стороны простого зрителя Кредо убийцы (Assassin's Creed, 2016, Джастин Курзель) действительно похоже на бесконечную видео игру - драки и погони не прекращались ни на секунду. И прошел бы этот фильм мимо, если бы не удивительные обстоятельства, связанные с созданием этого фильма. Актера на главную роли выбрали очень давно: у ребят с Ubisoft (создатели игры) были лишние средства и они решили пустить для своей игры классную рекламу - снять полнометражный фильм. В одном интервью они признались, что не ждут от фильма никаких кассовых сборов (за почти месяц мирового проката они не окупили бюджет). Но как оказалось, Майкл Фассбендер всегда мечтал снятся в фантастическом фильме с научным уклоном и и принялся этот фильм продюсировать. Вообще Фассбендер невероятен в плане актерского мастерства: он играет в таком количестве абсолютно разных фильмов, что голова идет кругом. Кажется, он может сыграть кого угодно, в том числе и Ассассина. С приходом Майкла в фильме оказались и Крузель, и Марион Котийяр на главной женской роли.
В основе фильма лежит оригинальный сюжет, не связанный с видео-игрой. Идея заключается в том, что некая компания в Испании с помощью крутых технологий может как-бы возвращаться в прошлое. Но это прошлое могут видеть только прямые потомки, погружаясь в мир прошлого, и если я все правильно уловила, эти воспоминания считываются из их ДНК. Конечно, этой компании все эти погружения в прошлое нужны не для составления учебников истории, а для того, чтобы отыскать Яблоко Эдема - старинная реликвия хранит в себе тайну управления свободой воли.
Хотя в прочем все это не имеет ни малейшего значения - этот фильм не нужно смотреть, чтобы понять противостояние тамплиеров и ассассинов. В этом фильме самое главное - крутые спецэффекты и постановочные драки. Важно, что экшн-сцены снимались в основном на камеру, причем Майкл Фассбендер и Ариана Лабед выполняли многие трюки и сцены драк самостоятельно. Это придает этому фантастическому фильму реалистичности. То есть понятно, что все это абсолютно вымышленный фэнтези-фильм по мотивам видео-игры. Но Крузель действительно старался передать атмосферу Испании XV века с использованием костюмов ручной работы, правильного реквизита и даже диалогов на испанском языке. Фильм не передает ощущения, что ассассины обладают какой-то суперсилой. Они в этом мире просто очень натренированные ребята, которые хранят тайну своего ордена. Так что приятно посмотреть на хорошие и реалистичные драки. Будем ждать продолжения этого проекта.
в игры не играю, не понял в чём суть.
фильм качественный - по игре актёров и картинке.
6 баллов из 10ти!
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