[первые реплики]
Title Card
Веками Орден Тамплиеров искал мифическое Яблоко Эдема. Они верят, что в нем заключены не только семена первого человеческого неповиновения, но и ключ к самой свободе воли. Если они найдут реликвию и раскроют ее тайны, они получат власть контролировать всю свободу мысли. Только братство, называемое Ассасинами, стоит у них на пути...
Title Card
Андалусия, Испания, 1492 год
Hooded Man
[по-латыни] Инквизиция наконец передала Испанию Тамплиерам. Султан Мухаммад и его люди все еще держатся в Гранаде. Но если его сын, принц, будет захвачен, он сдаст город и Яблоко Эдема. Ты, Агилар де Нерха, клянешься чтить наш орден в борьбе за свободу? Защищать человечество от тирании Тамплиеров и сохранять свободу воли?
Hooded Man
Если Яблоко попадет к ним в руки, Тамплиеры уничтожат все, что стоит у них на пути. Протест, инакомыслие, наше право думать самостоятельно. Поклянись, что пожертвуешь своей жизнью и жизнями всех здесь, чтобы они этого не получили.
Hooded Man
Наши жизни ничто. Яблоко — всё. Дух Орла будет хранить будущее. Там, где другие слепо следуют за истиной, помни... ничто не истинно. Там, где другие ограничены моралью или законом, помни... всё позволено.
Hooded Woman
Мы работаем во тьме, чтобы служить свету. Мы — Ассасины.