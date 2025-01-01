Меню
Киноафиша Фильмы Кредо убийцы Цитаты из фильма Кредо убийцы

Цитаты из фильма Кредо убийцы

Cal Lynch Это священные заповеди нашего братства: не поднимать клинок на невинных, скрываться на виду у всех и, прежде всего, никогда не предавать братство.
Cal's Mother Когда другие слепо следуют за истиной, помни...
Cal Lynch Ничто не истинно.
Cal's Mother Когда других сдерживают мораль или закон, помни...
Cal Lynch Всё позволено.
Cal's Mother Мы действуем в тени, чтобы служить свету.
Cal Lynch Мы — Ассасины.
[из трейлера]
Callum Lynch Мы работаем во тьме, чтобы служить свету. Мы — убийцы.
Dr. Sophia Rikkin Теперь я стал Смертью, разрушителем миров.
Ellen Kaye 2016 год. Никому не интересно свобода.
[из трейлера]
Callum Lynch Что это за тюрьма?
Sophia Rikkin Это не тюрьма. Ты собираешься войти в Анимус. То, что ты увидишь, услышишь и почувствуешь — это воспоминания твоего предка, который умер пятьсот лет назад.
Ellen Kaye Мы победили. Людям больше не важны их гражданские свободы. Им важен их уровень жизни. Современный мир перерос такие понятия, как свобода. Они довольны, что идут за толпой.
Alan Rikkin Угроза сохраняется, пока существует свобода воли. Векaми мы пытались — с религией, с политикой, и теперь с потребительством — искоренить инакомыслие. Не пора ли довериться науке?
Joseph [Калуму Линчу] Твоя кровь — не твоя.
[из трейлера]
Callum Lynch [Кэллуму Линчу] Вчера в шесть вечера тебя казнили и объявили мёртвым. Ты больше не существуешь.
Cal Lynch То, что я там увидел, казалось настоящим.
Dr. Sophia Rikkin И было таким.
[из трейлера]
София Риккин Ты собираешься войти в Анимус.
Cal Lynch Ты здесь, чтобы спасти мою душу?
Father Raymond Я знаю, сегодня у тебя день рождения.
Cal Lynch Ага... Вечеринка только начинается.
Dr. Sophia Rikkin Добро пожаловать в испанскую инквизицию.
Cal Lynch Человек растёт благодаря величию своей задачи.
[первые реплики]
Title Card Веками Орден Тамплиеров искал мифическое Яблоко Эдема. Они верят, что в нем заключены не только семена первого человеческого неповиновения, но и ключ к самой свободе воли. Если они найдут реликвию и раскроют ее тайны, они получат власть контролировать всю свободу мысли. Только братство, называемое Ассасинами, стоит у них на пути...
Title Card Андалусия, Испания, 1492 год
Hooded Man [по-латыни] Инквизиция наконец передала Испанию Тамплиерам. Султан Мухаммад и его люди все еще держатся в Гранаде. Но если его сын, принц, будет захвачен, он сдаст город и Яблоко Эдема. Ты, Агилар де Нерха, клянешься чтить наш орден в борьбе за свободу? Защищать человечество от тирании Тамплиеров и сохранять свободу воли?
Aguilar Клянусь.
Hooded Man Если Яблоко попадет к ним в руки, Тамплиеры уничтожат все, что стоит у них на пути. Протест, инакомыслие, наше право думать самостоятельно. Поклянись, что пожертвуешь своей жизнью и жизнями всех здесь, чтобы они этого не получили.
Aguilar Да, Наставник.
Hooded Man Наши жизни ничто. Яблоко — всё. Дух Орла будет хранить будущее. Там, где другие слепо следуют за истиной, помни... ничто не истинно. Там, где другие ограничены моралью или законом, помни... всё позволено.
Hooded Woman Мы работаем во тьме, чтобы служить свету. Мы — Ассасины.
[из трейлера]
Dr. Sophia Rikkin Кэл, ты — Ассассин.
Moussa Что теперь, пионер?
Cal Lynch Будем драться.
Dr. Sophia Rikkin Ты здесь не пленник, Каллум. Я здесь, чтобы тебя защитить.
Cal Lynch [Софии] Мне это начинает нравиться.
Joseph Кровь, что течёт в тебе, — не твоя. Она принадлежит Кредо.
Moussa Мы едим нашу еду, принимаем таблетки и ждём смерти. Война окончена, пионер.
Dr. Sophia Rikkin Мы должны показать ему...
Alan Rikkin [щурится с вопросом]
Dr. Sophia Rikkin ...кем он на самом деле является.
Dr. Sophia Rikkin Приготовьте Анимус.
Dr. Sophia Rikkin Прыгай!
Maria Наши собственные жизни — ничто. Важнее то, что мы оставим после себя.
Dr. Sophia Rikkin [Кэлу] Это твой второй шанс.
Dr. Sophia Rikkin Готовы узнать, кто вы на самом деле?
Alan Rikkin Человечество, похоже, намерено уничтожить само себя.
Dr. Sophia Rikkin Насилие — это болезнь. Как рак. И, как рак, мы надеемся однажды его контролировать.
Cal Lynch Насилие — вот что меня держало в живых.
Dr. Sophia Rikkin Ну, технически, ты мертв.
Dr. Sophia Rikkin [Кэлу] Нам нужно, чтобы ты заново прожил жизнь своего предка.
Dr. Sophia Rikkin Кэл, если кто-то и знает или волнуется, то тебя больше нет.
Dr. Sophia Rikkin [Кэлу] Если поможешь, мы сможем спасти мир.
Joseph Это в твоих руках, Кал.
[из трейлера]
Callum Lynch Что тебе от меня нужно?
Sophia Rikkin Твоё прошлое.
Cal Lynch Султан Мухаммед слаб. Он сдаст Яблоко и предаст Кредо ради жизни принца. Он любит сына.
Maria Любовь делает нас слабыми.
Cal Lynch Что это за машина?
Dr. Sophia Rikkin Она позволяет видеть, слышать и чувствовать воспоминания твоего предка.
Dr. Sophia Rikkin Мы не занимаемся созданием монстров.
Alan Rikkin Мы их не создавали и не уничтожали. Мы лишь оставили их на милость неизбежной судьбы.
[последние слова]
Ellen Kaye Славу мы должны воздавать не себе, а будущему.
Maria Если сегодня я умру, не трать на меня слёзы.
Alan Rikkin [Софии] Мы искали решения. Ты устранила проблему.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Эсси Дэвис
Эсси Дэвис
Essie Davis
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Шарлотта Ремплоинг
Charlotte Rampling
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Джеймс Собол Келли
James Sobol Kelly
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Ариана Лабед
Ариана Лабед
Ariane Labed
