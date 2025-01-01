[первые реплики]

Title Card Веками Орден Тамплиеров искал мифическое Яблоко Эдема. Они верят, что в нем заключены не только семена первого человеческого неповиновения, но и ключ к самой свободе воли. Если они найдут реликвию и раскроют ее тайны, они получат власть контролировать всю свободу мысли. Только братство, называемое Ассасинами, стоит у них на пути...

Title Card Андалусия, Испания, 1492 год

Hooded Man [по-латыни] Инквизиция наконец передала Испанию Тамплиерам. Султан Мухаммад и его люди все еще держатся в Гранаде. Но если его сын, принц, будет захвачен, он сдаст город и Яблоко Эдема. Ты, Агилар де Нерха, клянешься чтить наш орден в борьбе за свободу? Защищать человечество от тирании Тамплиеров и сохранять свободу воли?

Hooded Man Если Яблоко попадет к ним в руки, Тамплиеры уничтожат все, что стоит у них на пути. Протест, инакомыслие, наше право думать самостоятельно. Поклянись, что пожертвуешь своей жизнью и жизнями всех здесь, чтобы они этого не получили.

Hooded Man Наши жизни ничто. Яблоко — всё. Дух Орла будет хранить будущее. Там, где другие слепо следуют за истиной, помни... ничто не истинно. Там, где другие ограничены моралью или законом, помни... всё позволено.