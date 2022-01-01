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Кредо убийцы
Кредо убийцы, 2016: актеры и роли
Assassin's Creed
Кредо убийцы
2016 / США
Трейлер
7.5
Оцените
122
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Кредо убийцы, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Курзель
Justin Kurzel
В ролях
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Матиас Варела
Matias Varela
Каллум Тернер
Callum Turner
Ариана Лабед
Ariane Labed
Брин Глисон
Brian Gleeson
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