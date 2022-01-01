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Исход: Цари и Боги
Исход: Цари и Боги, 2014: актеры и роли
Exodus: Gods and Kings
Исход: Цари и Боги
2014 / Великобритания / США
Трейлер
6.5
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Исход: Цари и Боги, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Аарон Пол
Aaron Paul
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Иман Эллиотт
Emun Elliott
Джон Туртурро
John Turturro
Индира Варма
Indira Varma
Мария Вальверде
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