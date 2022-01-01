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Исход: Цари и Боги Исход: Цари и Боги
Киноафиша Фильмы Исход: Цари и Боги Исход: Цари и Боги, 2014: актеры и роли
Exodus: Gods and Kings Исход: Цари и Боги 2014 / Великобритания / США
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26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Исход: Цари и Боги, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Аарон Пол Аарон Пол Aaron Paul Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон Joel Edgerton Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Иман Эллиотт Иман Эллиотт Emun Elliott Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Индира Варма Индира Варма Indira Varma Мария Вальверде Мария Вальверде Maria Valverde Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Golshifteh Farahani Бен Мендельсон Бен Мендельсон Ben Mendelsohn Дар Салим Дар Салим Dar Salim
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