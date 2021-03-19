Исход, 2021

В дебютной картине режиссер Логан Стоун затрагивает животрепещущую тему загробной жизни, которая испокон веков тревожила и волновала умы величайших философов, писателей и ученых. Что будет после нашей смерти? Существуют ли такие места, как ад и рай? Возможно ли человеку найти вход в эти запретные миры?
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в районе Центральной Америки, где жизнь теперь напоминает антиутопический мир из произведений литературы. Главный герой испытывает личностный кризис: его разочарование всем вокруг доходит до предела, а отсутствие радости в жизни и монотонная повседневность делают его существование бессмысленной. Но однажды все меняется, и мужчина обретает то, ради чего хочется жить, – цель. Он обнаруживает загадочную видеозапись, в которой рассказывается о легендарных вратах рая. По слухам, в одной пустыне существует особая дверь, которая может привести любого человека в мифическое райское место. Недолго размышляя, герой покидает свой пустой и безжизненный родной город и отправляется на поиски спасительного входа в прекрасный мир, где не будет проблем и тревог. Тщательно просмотрев видеокассету, путник решительно следует инструкции и встречает на своем пути различные предзнаменования и необыкновенные знаки, которыми наполняется окружающая его реальность. Однако дорога оказывается не такой простой, какой виделась на первый взгляд, и ему придется уклоняться от мстительных преследователей, которые могут помешать герою в достижении желанной цели.
Это первый полнометражный фильм Логана Стоуна. Ранее он снимал короткометражные картины и занимался операторской работой. Стоун написал сценарий вместе с Эндрю Аркосом, для которого это также первый подобный опыт в карьере.
Рабочее название фильма – Noise and Color, то есть «Шум и цвет».
Доказательство существования портала, ведущего в рай, хранится на старой VHS-кассете, которая однажды попадает в руки молодого человека. Он отправляется в рисковое путешествие, чтобы отыскать вход в этот портал. Но прежде, чем обрести спасение, он должен оторваться от странных и безжалостных преследователей, которые следуют за ним по пятам...