Исход, 2021

В дебютной картине режиссер Логан Стоун затрагивает животрепещущую тему загробной жизни, которая испокон веков тревожила и волновала умы величайших философов, писателей и ученых. Что будет после нашей смерти? Существуют ли такие места, как ад и рай? Возможно ли человеку найти вход в эти запретные миры?

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в районе Центральной Америки, где жизнь теперь напоминает антиутопический мир из произведений литературы. Главный герой испытывает личностный кризис: его разочарование всем вокруг доходит до предела, а отсутствие радости в жизни и монотонная повседневность делают его существование бессмысленной. Но однажды все меняется, и мужчина обретает то, ради чего хочется жить, – цель. Он обнаруживает загадочную видеозапись, в которой рассказывается о легендарных вратах рая. По слухам, в одной пустыне существует особая дверь, которая может привести любого человека в мифическое райское место. Недолго размышляя, герой покидает свой пустой и безжизненный родной город и отправляется на поиски спасительного входа в прекрасный мир, где не будет проблем и тревог. Тщательно просмотрев видеокассету, путник решительно следует инструкции и встречает на своем пути различные предзнаменования и необыкновенные знаки, которыми наполняется окружающая его реальность. Однако дорога оказывается не такой простой, какой виделась на первый взгляд, и ему придется уклоняться от мстительных преследователей, которые могут помешать герою в достижении желанной цели.