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Exodus

Исход, 2021

2021 / США
3.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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Фантастический триллер о загробной жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

В дебютной картине режиссер Логан Стоун затрагивает животрепещущую тему загробной жизни, которая испокон веков тревожила и волновала умы величайших философов, писателей и ученых. Что будет после нашей смерти? Существуют ли такие места, как ад и рай? Возможно ли человеку найти вход в эти запретные миры?

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в районе Центральной Америки, где жизнь теперь напоминает антиутопический мир из произведений литературы. Главный герой испытывает личностный кризис: его разочарование всем вокруг доходит до предела, а отсутствие радости в жизни и монотонная повседневность делают его существование бессмысленной. Но однажды все меняется, и мужчина обретает то, ради чего хочется жить, – цель. Он обнаруживает загадочную видеозапись, в которой рассказывается о легендарных вратах рая. По слухам, в одной пустыне существует особая дверь, которая может привести любого человека в мифическое райское место. Недолго размышляя, герой покидает свой пустой и безжизненный родной город и отправляется на поиски спасительного входа в прекрасный мир, где не будет проблем и тревог. Тщательно просмотрев видеокассету, путник решительно следует инструкции и встречает на своем пути различные предзнаменования и необыкновенные знаки, которыми наполняется окружающая его реальность. Однако дорога оказывается не такой простой, какой виделась на первый взгляд, и ему придется уклоняться от мстительных преследователей, которые могут помешать герою в достижении желанной цели.   

Это первый полнометражный фильм Логана Стоуна. Ранее он снимал короткометражные картины и занимался операторской работой. Стоун написал сценарий вместе с Эндрю Аркосом, для которого это также первый подобный опыт в карьере.

Рабочее название фильма – Noise and Color, то есть «Шум и цвет».

 

Доказательство существования портала, ведущего в рай, хранится на старой VHS-кассете, которая однажды попадает в руки молодого человека. Он отправляется в рисковое путешествие, чтобы отыскать вход в этот портал. Но прежде, чем обрести спасение, он должен оторваться от странных и безжалостных преследователей, которые следуют за ним по пятам...

3.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 апреля 2021
Премьера в мире 19 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Логан Стоун
В ролях
Джими Стэнтон
Джими Стэнтон
Джанелл Сноу
Джанелл Сноу
Чарльз Гарднер
Чарльз Гарднер
Джеймс Маккинни
Джеймс Маккинни
Ханна Клопфер
Ханна Клопфер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исход 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После пандемии уже можно выделить отдельную группу картин, которые могли добраться до нашего проката лишь в нынешних условиях. Иногда это всеми любимые работы прошлых лет, как, например, «Рок-н-рольщики» Джона Карни, чья мировая премьера произошла аж в далеком 2016 году. А иногда это такие ленты, как «Исход»: неизвестно, смог бы увидеть российский зритель дебютный проект режиссера Логана Стоуна при иных обстоятельствах, если бы не было необходимости заполнять…
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Федя Жучкин 11 апреля 2021, 22:04
никому не советую. Пустая трата денег и времени
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17 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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