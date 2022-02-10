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Индира Варма
Индира Варма
Indira Varma
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Индира Варма
Indira Varma
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Дата рождения
27 сентября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бат, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Индиры Вармы
Родилась 27 сентября 1973 года. Бат, Англия, Великобритания.
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Фильмография Индиры Вармы
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
0.0
Человек и сверхчеловек
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
6.0
Экстрасенс 2: Лабиринты разума
драма, триллер
2013, США / Испания / Франция
7.0
Секс и 101 смерть
драма, комедия
2007, США
6.0
Невеста и предрассудки
мелодрама, мюзикл, комедия
2005, Индия / США
7.0
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Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером
Шоу стартует в день релиза первых «Звездных войн».
Написать
10 февраля 2022 11:04
Эдвард Нортон, Индира Варма и другие артисты вошли в каст антологии об изменении климата «Экстраполяция»
В звездном проекте Apple также заняты Мэрил Стрип, Тоби Магуайр и Кит Харингтон.
Написать
9 ноября 2021 11:14
Звезда «Оби-Вана Кеноби» рассказала, что съемки сериала похожи на работу над независимым фильмом
На площадке царит атмосфера, нетипичная для столь масштабного проекта.
Написать
11 августа 2021 14:33
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