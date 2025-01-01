MosesМоисей, Циппора: [в унисон] ...быть самим собой. Любить то, что я в тебе знаю, доверять тому, чего ещё не знаю, уважать твою честность и верить в твою неизменную любовь ко мне. Во всем, что приготовит нам жизнь, я клянусь своей любовью.
HegepО, нет. Конечно, это хорошо для производства, безусловно. Но только до определённого предела. Когда это население захочет твоей смерти — вот тогда проблема. Значит, либо мне дают больше солдат для порядка, либо я начинаю поредять стадо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
High Priestess[читает внутренности птиц]В битве спасётся вождь, а его спаситель однажды возглавит.
Moses[смеётся]Значит, внутренности тоже должны сказать, что мы оставим разум и будем идти на поводу у предзнаменований.
Title Card1300 год до н.э.: В течение четырёхсот лет евреи были рабами Египта. Возводили его статуи, его города, его славу. За всё это время они не забывали свою родину. И своего Бога. Бог не забыл их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RhamsesЭто не признание. Он просто не хотел, чтобы ей отрубили руку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RhamsesПослушай, если говорить только с экономической точки зрения, то то, о чём ты просишь, мягко говоря, проблематично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MalakПока у Рамзеса есть армия за спиной, ничего не изменится.