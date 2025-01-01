Меню
Цитаты из фильма Исход: Цари и Боги

Zipporah [ночь свадьбы] Кто делает тебя счастливой?
Moses Ты.
Zipporah Что самое главное в твоей жизни?
Moses Ты.
Zipporah Где бы ты хотел быть?
Moses Нигде.
Zipporah А когда ты уйдёшь от меня?
Moses Никогда.
Zipporah Давай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Рамсес Ты говоришь, что это не ты... виноват во всём этом. Ты говоришь, что это не твоя вина. Так давай посмотрим, кто из нас убивает эффективнее: ты или я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rhamses Ты спишь спокойно, потому что знаешь — тебя любят. Я никогда так не спал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rhamses Кто тебе это сказал?
Moses Бог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Я люблю всё, что знаю о тебе. И верю в то, чего не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Кто ты?
Malak А ты кто?
Moses Я пастух.
Malak Думал, ты генерал. Мне нужен генерал.
Moses Зачем?
Malak Чтобы воевать. Зачем ещё?
Moses С кем воевать? Зачем?
Malak Думаю, ты знаешь. Думаю, тебе стоит увидеть, что сейчас происходит с твоим народом. Ты не будешь в покое, пока не сделаешь этого. Разве они не люди, по-твоему?
Moses Кто ты?
Malak Я — есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hegep Могу ли я чем-нибудь угодить вам?
Moses Хватит жить, как король. Ты им не являешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Бог с НАМИ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rhamses Я — бог! Я — бог!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Где ты был?
Malak Наблюдал, как ты терпишь неудачу.
Moses Изматывающие войны требуют времени.
Malak С такими темпами уйдут годы. Целое поколение.
Moses Я готов бороться столько, сколько потребуется.
Malak Я — нет.
Moses Я думал, мы продвигаемся вперёд. А теперь ты нетерпелив после четырёхсот лет рабства.
Malak Я один здесь сидел и ничего не делал до сих пор?
Moses Я кое-что понимаю в военных действиях. Но если ты не собираешься меня слушать, зачем тогда забрал меня от семьи?
Malak Я не забирал. Ты сам ушёл.
Moses Я тебе не нужен.
Malak Возможно, и нет.
Moses Так что мне делать? Ничего?
Malak Пока можешь только наблюдать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Запомни это. Я готов сражаться. Вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hegep Позвольте кое-что рассказать вам о евреях. Это коварный, воинственный народ. Знаете ли вы, что означает слово «израильтянин» на их языке? «Тот, кто борется с Богом.»
Moses «Тот, кто борется с Богом». Есть разница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Seti Люди, жаждущие власти, лучше всего способны её захватить, но хуже всего — управлять ею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние слова]
Rhamses Рамзес Великий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses [вернувшись к ней] Кто делает тебя счастливой?
Zipporah Ты.
Moses Что самое важное в твоей жизни?
Zipporah Ты.
Moses Ты. Когда я уйду от тебя? Никогда. Можно продолжать?
Zipporah Продолжай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zipporah Какой Бог говорит человеку оставить свою семью?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joshua [загнанные в угол у Красного моря] Ты хоть понимаешь, где мы сейчас?
Moses Да! Мы на таком месте на Земле, где перед нами море, а за спиной — армия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Могу я продолжить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Malak Что думаешь об этом?
Moses [вырезает каменные таблички] Я бы не делал этого, если бы не соглашался.
Malak Это правда. Я заметил это в тебе. Ты не всегда со мной согласен.
Moses И ты со мной тоже, я заметил.
Malak Но мы всё ещё говорим. Хотя недолго. Лидер может колебаться, но камень останется. Эти законы поведут их вместо тебя. Если не согласен — лучше отложи молоток.
[Моисей продолжает вырезать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Рамзес, не отворачивайся от меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Иди за мной — и будешь свободен. Останешься — погибнешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rhamses Это твой бог?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Ты сделал то, что обещал?
Zipporah Что я обещала?
Moses Что ты откажешься от веры... чтобы спасти меня.
Zipporah Нет.
Moses Хорошо. Тебе это сейчас нужнее, чем когда-либо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malak Он дал тебе то, о чём ты просил?
Moses Пока нет, но его собственные люди поворачиваются против него.
Malak А его армия?
Moses Она будет.
Malak Я не согласен. Должно случиться нечто худшее.
Moses Я не согласен. Что-то большее было бы...
Malak Было бы что? Что ты хотел сказать? Жестоко? Бесчеловечно?
Moses Тяжело видеть, как страдают люди, с которыми я вырос.
Malak А как насчёт тех, с кем ты не рос? Ты хоть думал о них? Ты всё ещё не считаешь их своими, да? Пока у Рамзеса есть армия, ничего не изменится.
Moses Всё остальное — это просто месть!
Malak Месть? После четырёхсот лет жестокого рабства! Эти фараоны, которые думают, что они живые боги, — всего лишь плоть и кровь! Я хочу видеть их на коленях, умоляющими прекратить это!
Moses Я устал говорить с посланником!
Malak Генерал! Я слышал последнее предупреждение Рамзеса. Позвольте мне рассказать, что будет дальше.
Moses [после того, как узнал о плане Бога убить первенцев Египта] Нет, нет! Вы не можете этого сделать! Я не хочу в этом участвовать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses [В унисон] Я, Моисей, принимаю тебя, Циппора,
Zipporah [В унисон] Я, Циппора, принимаю тебя, Моисей,
Moses Моисей, Циппора: [в унисон] ...быть самим собой. Любить то, что я в тебе знаю, доверять тому, чего ещё не знаю, уважать твою честность и верить в твою неизменную любовь ко мне. Во всем, что приготовит нам жизнь, я клянусь своей любовью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moses Ты сделал то, что обещал?
Zipporah Что я обещала?
Moses Что ты откажешься от своей веры, чтобы сохранить меня.
Zipporah Нет.
Moses Хорошо. Тебе это может понадобиться как никогда.
[все израильтяне собрались за ним]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hegep Знаешь, в чём проблема? Люди нынче живут слишком долго. Каждый год смертность отстаёт от рождаемости всё сильнее. А эти люди плодятся, словно это спорт.
Moses Это проблема? Растущая рабочая сила?
Hegep О, нет. Конечно, это хорошо для производства, безусловно. Но только до определённого предела. Когда это население захочет твоей смерти — вот тогда проблема. Значит, либо мне дают больше солдат для порядка, либо я начинаю поредять стадо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
High Priestess [читает внутренности птиц] В битве спасётся вождь, а его спаситель однажды возглавит.
Moses [смеётся] Значит, внутренности тоже должны сказать, что мы оставим разум и будем идти на поводу у предзнаменований.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рамсес Ты слушаешь евреев.
Моисей Я не слушаю евреев.
Рамсес С кем ты говоришь?
Моисей С Богом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рамзес [Мириам] Я спрошу ещё раз, и если ответ будет по-прежнему "нет", я извиняюсь за то, что произойдёт дальше.
Мириам Нет.
Моисей [Моисей сталкивается мечом с Рамзесом] Да! Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zipporah Разве так плохо, что он вырос, веря в Бога?
Moses Разве так плохо, что он вырос, веря в себя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card 1300 год до н.э.: В течение четырёхсот лет евреи были рабами Египта. Возводили его статуи, его города, его славу. За всё это время они не забывали свою родину. И своего Бога. Бог не забыл их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rhamses Это не признание. Он просто не хотел, чтобы ей отрубили руку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rhamses Послушай, если говорить только с экономической точки зрения, то то, о чём ты просишь, мягко говоря, проблематично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malak Пока у Рамзеса есть армия за спиной, ничего не изменится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
