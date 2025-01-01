Malak Он дал тебе то, о чём ты просил?

Moses Пока нет, но его собственные люди поворачиваются против него.

Malak А его армия?

Moses Она будет.

Malak Я не согласен. Должно случиться нечто худшее.

Moses Я не согласен. Что-то большее было бы...

Malak Было бы что? Что ты хотел сказать? Жестоко? Бесчеловечно?

Moses Тяжело видеть, как страдают люди, с которыми я вырос.

Malak А как насчёт тех, с кем ты не рос? Ты хоть думал о них? Ты всё ещё не считаешь их своими, да? Пока у Рамзеса есть армия, ничего не изменится.

Moses Всё остальное — это просто месть!

Malak Месть? После четырёхсот лет жестокого рабства! Эти фараоны, которые думают, что они живые боги, — всего лишь плоть и кровь! Я хочу видеть их на коленях, умоляющими прекратить это!

Moses Я устал говорить с посланником!

Malak Генерал! Я слышал последнее предупреждение Рамзеса. Позвольте мне рассказать, что будет дальше.