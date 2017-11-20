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Андрей Шальопа
Андрей Шальопа
Andrey Shalopa
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Андрей Шальопа
Andrey Shalopa
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Дата рождения
19 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Андрея Шальопа
Родился 19 февраля 1972 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Андрея Шальопа
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.0
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