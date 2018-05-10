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Ким Дружинин
Ким Дружинин
Kim Druzhinin
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Ким Дружинин
Kim Druzhinin
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Дата рождения
24 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кима Дружинина
Родился 24 ноября 1984 года. Омск, СССР (Россия).
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Фильмография Кима Дружинина
Танки
биография, военный, исторический
2018, Россия
5.0
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.0
Медея
драма
2009, Россия
0.0
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Ким Дружинин рассказал о «Танках»
В «Ленфильм-клубе» состоялся специальный показ картины «Танки» и творческая встреча с режиссером фильма Кимом Дружининым. Постановщик охотно ответил на вопросы зрителей, а
Написать
10 мая 2018 15:33
В рамках «Ленфильм-клуба» пройдет спецпоказ фильма «Танки»
7 мая в рамках «Ленфильм-клуба» состоится специальный показ фильма «Танки» Кима Дружинина. После показа киноленты пройдет творческая встреча с режиссером. В основе фильма Кима
Написать
4 мая 2018 19:08
«Наша главная задача, заинтересовать молодую аудиторию»: эксклюзивное интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым.
Не отпускает Кима Дружинина тема войны, его новой картиной стали «Танки» - история о том, как конструктор Михаил Кошкин и его команда совершили пробег, доказав советскому правительству
Написать
23 апреля 2018 12:28
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