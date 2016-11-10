Наша рецензия

16 ноября 1941-го года. Разъезд Дубосеково (восемь километров к юго-востоку от Волоколамска). Здесь стояла 316-ая стрелковая дивизия (ставшая позже 8-ой гвардейской) под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Вверенный этому подразделению участок фронта растянулся почти на 20 километров. И именно здесь пошла в наступление 2-ая танковая дивизия немцев. Ее встретил 1075-ый стрелковый полк. В том числе и четвертая рота, где политруком был Василий Клочков. Легендарные 28 панфиловцев –…