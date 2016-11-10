16 ноября 1941-го года. Разъезд Дубосеково (восемь километров к юго-востоку от Волоколамска). Здесь стояла 316-ая стрелковая дивизия (ставшая позже 8-ой гвардейской) под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Вверенный этому подразделению участок фронта растянулся почти на 20 километров. И именно здесь пошла в наступление 2-ая танковая дивизия немцев. Ее встретил 1075-ый стрелковый полк. В том числе и четвертая рота, где политруком был Василий Клочков. Легендарные 28 панфиловцев –…
Скоро официальная премьера народного фильма 28 Панфиловцев. Народного, потому что это первая успешная инициатива, когда простые граждане собрали денег и сняли такой фильм про простых людей. Такой, который давно хотели увидеть.
Чем ближе премьера, тем интереснее наблюдать за всяким со стороны сограждан. Особенно интересно наблюдать за отношением к подвигу Панфиловцев, и к сомнениям о том был ли подвиг.
Начнем, с подвига, и как всегда издалека.
Вот все знают про 300 спартанцев. Но далеко не всем интересно знать, что в Фермопильском ущелье стояло не 300 человек, а 7 700. Подчеркиваю красным – почти восемь тысяч человек. Причем основную часть, порядка шести тысяч царь Леонид пригнал «штыком под зад», ибо драться они не хотели, а хотели переждать. И не просто пригнал, а еще и встал заградотрядом за их спинами.
(Для многих открытие, что заградотряды придумал не Сталин, хотя сейчас столько поклонников Фоменко, которые тут же скажут что Леонид и Сталин одно и то же лицо – оба родились, были жестокими вождями и оба «гнали народ на убой» – для дебилов данных совпадений достаточно.)
Кстати, Эфиальт, так звали предателя показавшего как обойти спартанцев, был из ближней дружины Леонида.
Итог – все спартанцы героически погибли, вместе с Леонидом, хотя могли и уйти, и сдаться. Джигиты однозначно, что тут скажешь.
И чей-та никого не волнует, ни то, что Леонид привел с собой предателя, ни то, что стоял заградотрядом, ни то, что было их в двадцать с лишним раз больше чем в легенде. Никто не называет их и «300 друзей Эфиальта».
Да и положа руку на сердце – отменяет ли это как то их подвиг? Если ты не откровенная мразь – то нет, не отменяет.
Теперь про Панфиловцев.
Говорю очевидные вещи:
Немцы были? В 1941 году на нас напали? До Москвы дошли? Это сомнений не вызывает?
Немцев под Москвой остановили? Сомнений не вызывает?
Дальше по аналогии со Спартанцами можно не продолжать, но оказывается под Москвой героически сражалась в том числе и дивизия генерала Панфилова. И это она, в том числе, останавливала немцев, давая нашим время перегруппироваться и подтянуть резервы.
А героически, кстати, хотя бы потому, что она получила название в честь своего командира. Было это настолько редко, и настолько надо было совершит что-то экстраординарное на общем фоне, что дивизия стала второй в Красной армии, кто смог это заслужить. Если кто не в курсе, единственной на тот момент была Чапаевская дивизия, и с момента гибели Чапаева никому такого звания не давали.
Повторюсь – всё. Дальнейшие доказательства подвига не нужны, как не нужны они и в случае со Спартанцами, ну если ты только по меткому выражению министра культуры не конченная мразь. Кому нужны подробности подвига – читайте наши документы и документы фашистов. В них написано, что не смотря на десятикратное превосходство в живой силе, полное превосходство в авиации, танках и артиллерии пройти разъезд Дубосеково, пока там стояли его защитники, фашисты не смогли.
Подчеркиваю красным – тотальное превосходство во всем. Насколько грамотно умела воевать дивизия Панфилова можно поглядеть, просто сравнив количество солдат с той и другой стороны. Итог: все фашисткие планы были сорваны, понесены большие потери в живой силе и технике, солдаты и командный состав деморализованы (кто любит ссылаться на документы – почитайте, что они там писали).
Как говорится ничего и никого не напоминает? Чего вам еще надо?
Ну и главное. Спартанцы это конечно круто, но вы же не греки, и это не ваши деды и прадеды. А вот 28 Панфиловцев - это НАШИ герои, это часть НАШЕЙ героической истории и НАШЕ к ней отношение.
Теперь про бурное кипение известной субстанции в головах у граждан про подвиги наших предков. Я не буду делиться народными мудростями типа «народ не имеющий прошлого не имеет и будущего» или «кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки».
Я расскажу про неочевидное. Про то, как разваливаются ваши семьи. Про то, как дети учатся презирать своих родителей. Про то, как родители учат своих детей презирать их самих.
Делается это очень просто. Как говориться следите за руками:
Редко кто помнит, что делали лично его деды при Петре первом или Иване Грозном. Удивительно, но почти столько же народу знает, что делали его деды при Николае II. Зато все знают, что делали их деды в 1941-45 годах. Это не обезличенная память, это конкретные фамилии и фотографии. И когда кто-то рассказывает своим детям гадости про СССР, это он рассказывает гадости про своих родителей, которые этот самый СССР строили, воевали и погибали за него. На сознательном и бессознательном уровне он прописывает детям свое отношение к их дедушкам и прадедушкам.
Получается, гражданин плюет не в обезличенное прошлое, а на конкретные имена и фамилии, в данном случае на свои. И этим показывает пример своим детям – ведь если папа рассказывает гадости про дедушку, чем он лучше? Придет время и как он предал своих родителей, так его дети предадут своих.
Так что хочешь проверить своих друзей – расскажи им про фильм, посмотри на реакцию. Решай потом сам, стоит ли с ними идти в разведку. Пойдешь – не удивляйся.
А что касается идти или не идти на фильм – конечно иди. Фильм снимал народ. Снимал про то, как он, народ видел ту войну. Надо же оценить, что и как получилось.
Если верить разоблачителям СССР, в котором народ сам организовался и победил фашистов – то фильм должен быть просто шикарен!
Здесь всё просто-люди сделали то, что должны были сделать. Профессионально выполнили свою работу. "Спокойно сняли фильм, без чернухи и порнухи. Потому, как не зачем..." Три года ожидания потрачены не впустую. Это лучшее, что сняли про Великую Отечественную, за очень долгое время. Фильм на одной высоте с "Они сражались за Родину", "Батальоны просят огня", Живые и Мёртвые". Нынешним "Мэтрам" должно быть стыдно. Оказывается так снимать можно и сейчас. Главное захотеть. Спасибо ребята огромное!
Дети должны знать, как воевали наши деды и прадеды воимя нашей жизни.
Накануне посмотрела Д. ф. «Панфиловцы. Правда о подвиге.» Рекомендую. Очень хороший фильм.
Не важно сколько на самом деле бойцы уничтожили танков, главное что они сражались за Родину не щадя живота своего. Они задержали противника на рубеже и выйграли время. На тот момент это стоило многого!!!
Посмотрели, низкий поклон создателям!!! Фильм в стиле советского кинематографа, но без политической пропаганды.
Долго вспоминал, какой фильм он мне напоминает, особенно после эпизода когда в окопе танк закапывает бойцов, а потом вспомнил. Горячий снег с Быковым он мне напомнил.
Лучший фильм о ВОВ в современной России. Бондарчуки отдыхают!!! Надеюсь этот фильм станет эталоном для других режиссеров о том какие должны быть фильмы о подвиге советского солдата.
В фильме нету всех ужасов войны, я имею ввиду, что в фильме руки, головы и кишки не летят и мясо не показано, да оно и не нужно тут. Ужас боя и так показан, как отрабатывает артиллерия перед первой волной, потом перед второй. Как перемешивает окопы от взрывов. Показана армада танков и пехоты перед которой обороняется рота. Всё это есть, отличный звук и отличная операторская работа. Браво.
Рекомендую сводить детей и сходить совремеенной молодежи которая воспитана на супер героях киношных американских, но супер герои, это те кто ковал победу во имя жизни на земле.
СХОДИТЕ сами и ВОЗЬМИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕТЕЙ. К сожалению школа теперь не учит и не дает все го тог, что давала Советская школа. Мы школьниками смотря такие фильмы или когдла читали про Зою Космедемьянскую пытались себя поставить на их место и задавали себе вопрос, а я бы смог…?
Сейчас невозможно объяснить детям и молодежи, почему их деды и прадеды выиграли Великую Отечественную войну. Если судить по навязанной антисоветской концепции, которая 25 лет является мейнстримом, с нашей стороны воевали "рабы" и "штрафбат", подгоняемые заградотрядами. А они выиграть войну не могут. Никогда. И даже дети, или девицы легкого поведения в роли диверсантов-разведчиков не помогут. Так как же тогда выиграли?
В конце 80-х один народный артист серьезно уверял нас-студентов, что войну выиграл генерал-мороз. И если бы не погода, быть нам побежденными. В конце 90-х мой друг, русский историк во Ржеве упрекал немцев-историков, как, мол, их хваленые стратеги-генералы под Сталинградом могли поставить на фланги румын и итальянцев? Ведь поэтому и проиграли Сталинград, а с ним и всю войну. Мороз, трусливые румыны с итальянцами, - какие-то неубедительные основания для Великой победы.
Фильмы "Горячий снег", "Они сражались за Родину" и сотни подобных правдивых фильмов для молодежи почему-то не являются авторитетными. Может, потому что не современны? А в современных - войну выиграли западные союзники, спасая рядового Райна. И вот наш фильм. С нормальными отношениями в солдатском быту. С нормальными, не гламурными лицами актеров, с нормальными, понимающими уровень ответственности солдатами и соответствующими фразами диалогов. Со всеми деталями, когда даже въедливым реконструкторам придраться не к чему: танки - настоящие, обмундирование, оружие и прочие детали, - всё выверено до последнего стежка на петлицах. Сидевшие в соседних креслах две девушки-старшеклассницы, которые перед фильмом постоянно хихикали, ерзали о оборачивались на мальчиков в следующем ряду, во время фильма вдруг замерли. И смотрели картину не откинувшись в кресле, а наклонившись вперед, к экрану.
Один журналист назвал фильм: Бутылкой-зажигалкой, брошенной под танк Голливуда. И это - правильно. Этот танк нас может раздавить. Если не будем защищать наших детей такими фильмами. Войну выиграли воины. Их духовный подъем был настолько велик, что вровень ему - только памятник у разъезда Дубосеково. Об этих воинах - исполинах духа - слагают легенды.
Этот фильм тоже станет легендой. Именно о таких сказано: Иди и Смотри.
Во-первых, если мы хотим сказать миру, что нам нужно настоящее Кино о Войне, а не "великие помои". Во-вторых, если хотим увидеть глаза тех взрослых и детей, кто посмотрел этот Фильм вместе с нами.
Это фактически документальный фильм об одном бое. О том, как сражается русский солдат. Фильм, в конце которого думаешь "а ведь это только одно сражение, это только 1941 год! Ведь будут еще Сталинград, Курск, Кёнигсберг и Берлин! Этот ужас они испытают еще снова и снова! Те, кто вышел из этого боя живым... Как бы проявил себя я, окажись на месте одного из тех парней?"
Это очень веселый Фильм. Шутки-прибаутки сыплются не переставая. Бойцы подбадривают друг друга перед боем и во время. С каждой шуткой понимаешь, что именно так выглядит настоящее мужество: с улыбкой смотреть в лицо смерти.
После Фильма чувствуется опустошение, будто сам только что избежал большой беды. После такого Кино хорошо помолчать. 35 тысяч имен, фамилий, и просто ников тех, кто помог фильму, под красивую музыку уплывают вверх экрана, напоминая списки солдат, навсегда оставшихся на той войне - так их МНОГО!..
После просмотра "Спасти рядового Райана" хочется поиграть в онлайн-шутер. После просмотра "28 панфиловцев" хочется узнать больше о тех, кто пал и кто выжил в том бою. Хочется помнить. А еще хочется больше работ, как эта картина!
Фильм следует на регулярной основе показывать в каждой школе, военном училище, вузе. А также продемонстрировать в штаб-квартире НАТО. Еще при просмотре роликов перед выходом Фильма я обратил внимание на это лицо. Так выглядит сама смерть. Для тех, кто пришел к нам с мечом.
Да, потом мы пересмотрим "28 панфиловцев" не один раз у себя дома. А сейчас - нужно идти в кинотеатр! И взять с собой побольше друзей!
Ожиданий от фильма было много – как никак слежу за развитием проекта три года. Был легкий мандраж, что авторы не дотянут до столь высоко поставленной планки, которую предъявил им народ, отдав свои сбережения на создание фильма. Для тех кто не в курсе: фильм изначально создавался без финансирования государством или спонсорами. На фильм скинулось 35 000 человек и было собрано 35 000 000 рублей. Затем подключилась компания Гоэдзин (в общей сложности вложившее в проект более 60 млн.), Мин.культ России (30 млн.), Мин.культ Казахстана (19 млн.).
Так вот, все мои ожидания окупились с лихвой. Работа оператора, композитора, звукорежиссера, сценариста, режиссеров (их у фильма 2), актеров и монтажеров – выше всяких похвал. За десятилетия после развала СССР, из фильмов такого жанра, можно выделить лишь «Брестскую крепость». Однако это совершенно разные фильмы и сравнивать их не нужно. В фильме особое внимание уделили достоверности. Это относится ко всему – от ландшафта до пуговиц и петлиц на форме, от речи героев до образцов вооружения и техники. Могу также добавить, что в фильме нет компьютерной графики (в ее обычном понимании). Ни один танк не был нарисован – использовались макеты танков и комбинированные съемки.
Очень зацепило поведение зрительского зала. В зале не было слышно привычного чавканья, разговоров. Через 15-20 минут народ прильнул к экрану и сидел не отрываясь до конца фильма. «По ощущения прошло не более 40 минут» - сказала после сеанса Настя.
После фильма осталось очень необычное послевкусие. Уж больно много тем подымают его создатели. Одно из самых мощных переживаний – как страшна война. Это было показано без кишок, кровищи и оторванных конечностей. И от этого еще страшнее.
Рекомендую сходить всем. Как минимум для того, чтобы понять, что будущее у российского кинематографа есть.
Я и мои друзья собираемся сходить еще раз. Как минимум раз.
P.S. Бой у Дубосеково был. Это подтверждают как журнал боевых действий панфиловской дивизии, так и журнал боевых действий немцев, где этот бой упоминается как бой южнее Петелино. Даже расследование 48-го года это подтверждает. Если не выдергивать слова из контекста. Аргумент, которым любят махать так называемые любители правды, слова командира полка «Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года не было — это сплошной вымысел», но это лишь часть его фразы, дальше он сказал: «В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах».
Сегодня наконец-то сходил в кино и после просмотра смело могу заявить — фильм удался, он вышел именно таким, каким лично я его ждал. Разберу по пунктам, почему на фильм «28 Панфиловцев» можно и нужно потратить время.
СЮЖЕТ И АКТЕРЫ
Не случайно эти два пункта стоят вместе. Действия фильма и диалоги героев настолько органично переплетаются друг с другом, что полтора часа фильма пролетают незаметно. Герои — не картонные идиоты, готовые бросаться на амбразуру с воплями, а настоящие, живые люди, со своими характерами и взглядами. Могут и пошутить, и «за тактику погутарить», и товарища приободрить — все без воплей, паники или любой другой бесовщины, причем на нормальном, живом языке — этим людям веришь и за них переживаешь.
Действие фильма занимает несколько дней и охватывает кусочек мирной (в контексте военных действий и наступления немцев на Москву) жизни, подготовки к бою и самого боя. Люди знающие говорят, что с исторической точки зрения все отлично (включая технику, оружие и проч.), сам я в таких делах не разбираюсь, не буду тут кичиться, что — вау! это та самая петличка! — просто скажу, что такое отношение к деталям должно быть во всех фильмах о Великой Отечественной априори, не нужно тут оправдываться — мол, мы так видим. Берите пример с 28 Панфиловцев, киноделы: вот, как нужно — и никак иначе.
В фильме нет ни грамма пафоса, ни грамма — речь командира перед бойцами — лаконична и ясна, политрук — представьте себе! — не орет, не стреляет в спину и вообще ведет себя, как нормальный человек, который переживает за себя, за Отечество и Родину, за своих бойцов. И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жгут танки.
Итог сюжету — 5++
ЗВУК
Звук в картине шикарен. Он не просто хороший, он шедевральный, не побоюсь этого слова. В фильме звук именно такой, каким он должен быть в подобных картинах, — иначе не передать то, что чувствовали люди, сидя в окопах под артобстрелом. Если падает снаряд — есть четкое понимание, что падает что-то такое, что может тебя убить, — большое и смертоносное. Если пуля бьется о поверхность — ты веришь, что это пуля, а не стрекоза или (sic!) паучок. Если едет танк, рев его двигателя проходит через твое нутро. Все на высшем уровне, браво!
Итог звуку — 5+
МУЗЫКА
Она заслуживает отдельного пункта. Впервые за долгое-долгое время музыка из фильма мне запомнилась, она разная, она подчеркивает сцену, помогает повествованию, заставляет переживать за героев. Как пример приведу сцену, где сначала показывали относительно мирное приготовление к бою, герои шутят, подбадривают друг друга, зритель это чувствует, — а потом раз! — происходит резкая смена кадра, показывают немцев — танки, солдат, артиллерию — неутомимая немецкая мощь, в общем, которая играючи снесла половину Европы. И одновременно с кадром, меняется музыка, до зрителя доходит, что движется на позиции и чем это все может закончиться (до этого немцев в кадре не показывали), — немалую роль в этом понимании сыграла как раз-таки музыка.
По итогу, лучшее, что было написано для российского кино — 5+++
ЭФФЕКТЫ
Я до сих пор не могу поверить, что за такую сумму можно снять фильм с таким визуалом, вот хоть убейте. Графика, скорее всего, есть, без нее сегодня никуда (дым, скорее всего, следы от гусениц, цветокоррекция — только мои предположения), но честь и хвала создателям, что основной упор был сделан на миниатюры — это помогло фильму не только догнать, но и во многом перегнать большинство современных фильмов о войне.
Итог — 5+
ИТОГ ФИЛЬМУ — 5+++
Люди, если вы нормальные, думающие и любящие свою страну, понимаете, через что ей пришлось пройти и какой ценой это было сделано, если в вас хоть что-то ёкает при упоминании Великой Отечественной — идите в кино, поддержите этот фильм, это лучшее, что случилось с нашим кинематографом после очень и очень долгого времени.
ПС. Ходил на предпоказ, премьера назначена на 24 число, в зале почему-то было очень мало народу, человек 10 (вечер воскресенья, смотрел в ТЦ Вегас, Москва, туда без машины проблематично добраться), титры смотрел в одиночестве, весь фильм сдерживался (особенно под конец), потом что-то внутри оборвалось и… ну вы сами понимаете. Если после фильма пускаешь скупую мужскую слезу, он явно удался.
Сходил на предпремьерный показ "28 панфиловцев". Благо это произошло в нашем городе.
Скажу вам - среди меня это самый лучший фильм про Великую Отечественную за последние четверть века и самый лучший фильм про патриотизм... Удивительное кино: крепкое, щемящее, жесткое, но без мата, без эпатажа, без голых девок, без пошлостей, без маньяков-НКВДшников, без придурков, садистов или суперменов среди немцев, вообще без суперменов-одиночек, без святых, без воров-патриотов, без коммунистов-предателей, без американцев-спасителей, без бывших дворян, без тупорылых комиссаров, без штрафников-героев, без чудесных воскрешений.... Врут те, кто говорит, что там нет души, нет лирики... Там было все для тех, кто не слепой... Но не было модного сейчас соплежуйства, слюней и слез на 3/4 фильма... Все по-честному.... Сходите, посмотрите... Для меня это было как очищение... Зрители порадовали. Если первые минут 10 шушукались, грызли снэки, шуршали пакетиками, то потом, до самого конца, до половины титров в зале была тишина...
"Геройствовать не надо... Потому что незачем... Сидим, спокойно жгём танки..."
Фильм Лучшее что я смотрел из Российского кино о ВОВ. Я ждал этот Фильм почти 3 года! Я дождался его и он превзошел все мои ожидания! матчасть 10 из 10 Диалоги героев без пафоса при этом есть хорошие шутки) актеры не просто не замыленые они полностью погружены в идею фильма. У каждого бойца своя история своя причина к защите Москвы у каждого своя мотивация. В нынешнее время очень приятно видеть как Русский Казах и Хохол сидя в одном окопе чувствуют себя одним народом одним целым призванным защищать родину. Единственное о чем жалею после просмотра фильма это о своей скупости! жалею что не помогал этому фильму а лишь наблюдал.
Фильм, может, и хороший, но основанный на выдумке, а не на подвиге. Если вы найдете хоть одно задокументированное и обоснованное существование этого подвига, то все очень удивятся. лучше погуглите мат часть, умнее станете)
Авторы показали нам настоящую РККА. Армию-Победительницу. Да, 1941-го года. Но Победительницу. Сдерживающую в разы превосходящего, как по численности, так и технически противника. Показали четко отлаженный военный механизм. Где каждый винтик знает свой «маневр». Где есть службы снабжения и эвакуации. Где есть цепочка подчинения. Где есть слово Приказ. Где есть оружие, потому, что Страна готовилась к Войне. Да, не в достаточном количестве, не как у вооруженного и оснащенного всей Европой врага (средств усиления мало, командование не может выделить потребные роте огневые средства поддержки, но все штатное оружие пехотного подразделения в наличии). Где мужчины работают войну. Без истерик, гримас, позерства. РАБОТАЮТ. ВОЙНУ. Спокойно, деловито, без обреченности. Намека на обреченность нет и в помине! В картине, солдаты и командиры ясно осознают, что они – воины, защитники. По стойкости и подготовке, по крайней мере, не хуже накатывающегося на них противника. А по духу – и выше! И это осознание выписано режиссерами просто мастерски. Никто не мечется бестолково по позициям. Армейское подразделение готовится к бою – сооружает позиции. Основные, запасные, ложные. Грамотно располагает два орудия, доводя правильность своего выбора до командира. Пулеметный расчет станкача дотошно изучает местность, выбирая идеальную фланговую позицию. Бойцы готовят к бою все виды вооружений – винтовки, ПТРД, пистолеты-пулеметы, гранаты, бутылки с огнесмесью. Строят ложную батарею, по максимуму маскируя брустверы и окопы. Брустверы – снегом, окопы – масксетями. Выверяют сектора обстрела. Шутят… Да, они многословны, но от это нервного напряжения предстоящего боя… Обстрелянные-бывалые подбадривают и поучают «молодых». Командир и младший комсостав постоянно помогают личному составу и советом, и делом. И к моменту начала атаки, подразделение к нему полностью готово. Оставшиеся в живых после артналета, бойцы встречают врага четкими, «по свистку», залпами. Вторые номера не хватаются за винтовки, а быстро подают патроны бронебойщикам. При подходе танков противника к позициям, личный состав разбивается на тройки. Один – отсекает огнем ППШ-ППД пехотинцев, второй – останавливает машину связкой гранат, третий – поджигает «коктейлем Молотова». Оставшиеся после этой операции в живых, передвигаются по окопу к следующей своей жертве. Работают кровавую, тяжелую работу. Без рефлексии и соплей. Потрясающе показана работа пулеметчиков из расчета станкача. Кадры с ними хочется пересматривать раз за разом. Это – как балет. Мгновенная перезарядка ленты – как игра музыканта-виртуоза! Обстрелянные, хладнокровные профессионалы, пулеметчики вдвоем обеспечивают работу половины подразделения, оставляя немецкие танки почти без пехотного сопровождения. Четко взвешивая, при этом, грозящую им, и всему подразделению опасность. Когда нужно, до последнего танкового залпа ведя огонь, и когда нужно, хладнокровно выжидая пикового момента схватки. Стрельба «хищника» потрясает. Действие снято настолько профессионально, и настолько профессионально озвучено, что кажется, пулемет бьет прямо рядом с тобой…
Многие уважаемые мной форумчане, отмечают, что враг в фильме обезличен. Мне так не показалось. Обезличен он не более, чем в любых других фильмах про войну. Мы наблюдаем немецких танкистов, артиллеристов, пехотинцев. Видимо, по замыслу авторов, этого достаточно. Да, немцы не воют от боли катаясь по снегу, не выхаркивают на снег кровь, не орут в опьянении «шайзе». Знамена со свастикой у них там, где и положено им быть – на моторных отсеках танков, чтобы своя авиация не разбомбила. Артиллеристы с ювелирной точностью, и впечатляющей скорострельностью бьют из орудий по вражеским позициям. Танкисты прикрывают пехоту огнем и маневром. Пехотинцы упругим шагом неумолимо двигаются к очередной чужой Столице. Они сыты, тренированны, обстреляны, прекрасно (для 1941-го года) вооружены. Они тоже знают, что такое Приказ. И выполняют его честно и самоотверженно. Неся дикие потери, не сомневаясь, идут вперед, как и положено солдатам лучшей армии Европы.
А на их пути встают русские. Русские, как прилагательное. Русские киргизы, русские малороссы, русские казахи, уйгуры, великороссы, белорусы… Встают за Россию, Казахстан, Украину, Киргизию. Как говорит один из героев фильма – за Родину и Отечество. Потому, что они – мужчины и воины. Это в их генной памяти, останавливать толпы алчных завоевателей. И они твердо верят, что остановят страшный Вал. А мы знаем, что они Его остановили. Их враг был силен, но тем больше их Слава! А нам – Память. И их генный код. Завещанный нам одним. Мы это, конечно, знали и раньше, где-то очень глубоко… Но создатели картины «Двадцать восемь панфиловцев» напомнили нам об этом весомо. Грубо. И зримо. Спасибо им огромное, от нас, и наших детей. Им уже точно не будет больно за бесцельно прожитую жизнь…
И музыка. И лица. И добрый народный юмор. Я не критик, я - зритель, уместить все эмоции в одном коротком отзыве просто не смогу, но - спасибо всей команде! К просмотру - обязательно.
Тем, кто тут рассказывает про пропаганду: вы не верьте, вы лучше сами проверьте. Есть в Подольске Центральный архив Министерства обороны, в котором хранятся военные документы всех воинских соединений с 1941 года. Поезжайте туда, поработайте с фондом Панфиловской дивизии. Есть вариант попроще: открыть сайт "Память народа" и найти там Журнал боевых действий дивизии за тот период. Найдите документы, почитайте их. Вы много нового для себя откроете. Здесь между вами и документами не будет никаких третьих лиц, которые бы интерпретировали события по своему усмотрению.
Что касается фильма, то его надо смотреть и смотреть на большом экране! Словами тут сложно выразить свои эмоции, это лучше самому один раз (а может, и не один) увидеть.
Если кратко – фильм хороший и честный. Это тот случай, когда нужно хватать родственников и знакомых мужского полу и идти смотреть в кинотеатр. Будет успех у этого фильма, глядишь что-то изменится в отечественном кинематографе, привыкшем за последние лет двадцать пичкать зрителей откровенным г…м, исключение разве что «Брестская крепость».
Фильм о военном подвиге наших с вами предков, без пафоса, без истерики, без привычных штампов и передергиваний. Вот есть рота, ей поставлена задача и они эту задачу выполняют. Привыкшим к современным голливудским фильмам-аттракционам может показаться в начале даже скучно – ни слоумошен, ни супергероев, никакой резкой смены кадров и прочих набивших оскомину штампов. Все по простому: обучаются военному делу, шутят, спят, получают задания и их выполняют, принимают бой… и погибают за нас с вами.
Сам бой – это вообще отдельная тема для разговора. Настолько все сурово и реалистично, что смотрится как документальное кино. Специалисты пишут, что все грамотно показано – соответствует уставу и военной науке.
В картине очень много внимания к деталям: форма, знаки отличия, техника, вооружение личного состава– все на своих местах. Особо внимательные блогеры даже рассмотрели, что пулемет стреляет боевыми патронами – это к вопросу о щепетильности съемочной команды даже в таких мелочах.
Сходите, посмотрите хорошее кино о войне.
P.S. Пожалуйста, только не надо поднимать вой о том, что «28 панфиловцев» это миф. Фильм снят о всей роте. 28 это легенда, которая должна быть и дай бог чтобы мы на своей шкуре не испытали, зачем эти легенды складываются.
В России давно не было достойных фильмов про настоящих героев, про наших предков какими они были на самом деле.Этот фильм именно такой.Так там показано как воевали плечом к плечу красноармейцы различных национальностей, русские, казахи, украинцы, белорусы и множество других, и как они героически стояли за Родину и наше с вами будущее.
Я не понимаю тех кто говорит что боя не было. Немецкие донесения в штаб говорят что у разъезда Дубосеково они встретили ожесточённое сопротивление, а значит бой был.( кому интересно в ютубе Разведопрос: Борис Юлин про подвиг 28 панфиловцев)
Я устал от фильмов, где советские люди показаны тупыми трусами ,насильниками и пьяницами.Где красноармейцы побеждают завалив всё трупами или по чистой случайности , а не личным мужеством и мастерством. Оба моих прадеда нехотя рассказывали о пройденных боях , и этот фильм показал именно то ,о чём они рассказывали.
Этот фильм великолепен и Я постараюсь рассказать о нём как можно большему числу знакомых.
Этот фильм это то что люди долго ждали.Этот тот фильм на который не жалко потраченных денег и времени.
От начала и до конца.
Мой прадед по материнской линии вернулся живой и невредимый, теперь я понимаю какое это чудо. Мои предки по отцу тоже, я надеюсь, проявили себя достойно, бабушка, маленькой девочкой собирала хлопок, для обмундирования, вспоминает, что пальчики болели. Предки моего отчима, проявили себя достойно, их имена освещает вечный огонь в моём городе.
Это мой фильм.
Потому что, советские люди, наши, бьются с врагом, совершают подвиг и не щадят себя. Мои предки, казахи, украинцы, русские и поляки, советский народ. Люди в фильме, мои прадеды, дедушки, аташки (по казахски), как-будто говорят со мной. За это, особенно, благодарю от всей души, всех Вас.
Это мой фильм.
Потому что, каждая частица души замирала и вибрировала в такт фильму. Потому что, это настоящие, не выдуманное и навязанное, а правда о войне, о людях на войне и их мужестве и героизме.
Это Наш Фильм.
Потому что, все кто поддержал его, посмотрел, почтили память наших отцов и дедов. И высказали лжи, кривде, клевете, извращению, розни, предательству и всему тому навалу каждодневной гнустности, решительное - Нет.
Спасибо, ребята.
Русские, не отступают и не сдаются.
Картинка прекрасная. Героям веришь и переживаешь за них. В техническом и не только плане фильм прекрасен.
По ощущениям - было очень грустно и печально. Нет, не от того, что смотрю российский фильм, а за людей, которые гибли не на экране, а там, в живую. За всех, а не только тех, кто был в том сражении. За тех кто был в блокаде. Вообще за всех. Еще было грустно за то, что творится сейчас.
Когда я выходил из кинотеатра у меня в голове звучал вопрос - а достойны ли мы их? а достоин ли их лично Я?
Сегодня был на просмотре фильма.
Начну с ощущений, которые испытал после фильма.
Полностью опустошенный. Но пустота была в хорошем смысле. Она образовалась на почве переживаний, которые испытываешь во время просмотра. Обычно хочется после просмотра хорошего фильма делиться со всеми. У меня была обратная ситуация, хотелось молчать, и молчать долго. Выйдя из зала, просто брел мимо афиш кинотеатра, потом по заснеженным московским улицам, потом ехал в метро. Все это время не хотелось ничего никому говорить и ни о чем не думать. Странное ощущение... Давно забытое. Такое испытываешь после просмотра "Государственной границы", "17 мгновений весны" и других подобных фильмов. Было ощущение как-будто оглушения. Краем глаза видел происходящее вокруг, немного в глаза бросились афиши других фильмов и мультфильмов. Взглянув на них увидел какую-то невнятную бессмыслицу, вроде как смотришь на что-то из-за глухого стекла.
Теперь о самом фильме. Еще до просмотра неприятно удивили два факта. То, что нет ни одной афишы на кинотеатрах и уличных плакатах. Есть реклама очередного мультфильма с неизвестными персонажами, который идет с 1 декабря, есть реклама очередного, уверен, бессмысленного блокбастера, а этого фильма рекламы нет... Все больше посещают мысли, что некоторой части общества неугодно, чтобы фильм находился в широком прокате. И я понимаю почему. Не думаю, что это мания преследования. Может быть конечно такая реклама просто очень дорогая, но...
Второй факт. Неприятно поразил на 3/4 пустой кинозал... Ожидал чего угодно, но только не этого. Видимо этот факт вытекает из предыдущего. Может быть конечно суббота в час дня не самое посещаемое время, все может быть.
Что касается непосредственно фильма. Сказать, что он хорошо снят- значит ничего не сказать. Для себя отметил, как зритель, пару недостатков, но о них напишу в личку, чтобы некоторые товарищи не цеплялись за любую возможность. Но для первого фильма- все, что увидел, является высшим пилотажем. Сценарий, актерский состав, игра актеров, спецэффекты, реализация, музыкальное сопровождение, натуральность, ощущение присутствия. Могу сказать, что погружение в атмосферу фильма максимальное. Я полностью отключился от окружающего мира, 2 часа 10 минут пролетели на одном дыхании.
Приятно удивило, что Андрей сам сыграл в фильме. Это была неожиданность.
Уважаемый коллектив, осуществляющий съемку, уважаемые инвесторы фильма (все, кто участвовал финансово), выражаю вам большую благодарность за сотворенное вами. Этот фильм однозначно займет заслуженное место в моей фильмотеке.
Искренне желаю команде Андрея собрать большое количество финансовых средств для того, чтобы снимать еще и еще. А если и не будет хватать, уверен, что увидев сделанное, люди вновь не откажут в помощи.
Ребята, снимайте!
С уважением.
Этот фильм - лучшее, что я смотрел за последние лет 10. Я не буду тут у....раться в патриотических тонах - я не упоротый патриот, хотя и патриот. После предпремьерного показа для представителей прессы и типа критиков появились различные рецензии с мнением о сценарии и других моментах - типа, "не комильфо". Не совсем понимаю на чём же эти мнения основывались, так как основная линия в них была - слабый сценарий. Я размышлял, в чём же слабость, но сквозило - не похоже на типичные голливудские, как я понял (это мои домыслы) на "Спасая рядового Райана". Фильм о спасении Райана хорош, но совсем не о том и цель иная. Глупо сравнивать. Сегодня речь не за деньги, а за совесть.
В общем, этот фильм как раз то, чего нам не показывали долгие годы - его можно и нужно показывать детям в школах, как элемент патриотического воспитания! В нём, однако, вы не встретите ни одного пиар хода, присущего Голливуду. Здесь вам ничего не навяжут. Здесть показан подвиг обычных людей, столкнувшихся с борьбой за своё будущее, за будущее своих родных, за будущее друзей, женщин, детей, земли, родины и отечества. Факт остаётся фактом - фашистские войска не пошли там, где хотели, их остановили. Фильм без прикрас показывает, как это было. Это сделала горстка людей, которые работали с "тем, что есть" и работали по совести, без трусов и паникёров - никто, как в "Райане" не предал друга на заклание немецким клинком. На экране нет ни панибратства, ни конкуренции в рядах защитников отечества - люди на войне выполняют приказ защитить разъезд и, стало быть, шоссе к Москве, ибо понимают, что никакие демократические и либеральные мотивы - типа, "давайте поговорим, всё выясним" не спасут родную землю от немецкого сапога, стремящегося втоптать русский народ лицом в землю. Враг силён, многочисленнен и хорошо технически оснащён, но и наши люди не "пальцем деланы"! Тут и военная хитрость, и выдержка, и терпение и самообладание и умение грамотно распорядиться ресурсами - тут всё, о чём стоит учить подрастающее поколение - но - главное - это умение чувствовать себя хозяином на своей земле и не уступить коварным захватчикам!
Для тех, кто говорит, что, дескать, в фильме все обезличенны и нет ни одного центрового героя, которого можно было бы выделить среди остальных фигурантов. Скажу от себя вот что - очевидно вы смотрели с немецкой стороны - там наступающий враг действительно обезличен, ибо сродни надвигающемуся шторму - волны все на "одно лицо" - и большие и маленькие - суть - несут смерть.
Один из центральных персонажей - сержант Иван Добробабин - человек с Украины. Его играет замечательный актёр Яков Кучеревский, он, к слову, до сих пор служит в театре в Одессе. Его персонажа зритель запомнит как одну из центральных фигур фильма не только благодаря его боевому духу и руководству боевым составом, но и благодаря характерному говору - смеси украинского и русского языков. И никто из персонажей фильма ни разу не переспросил значения ни одного из слов, произнесённых на украинском языке сержантом Добробабиным. В фильме фигурируют так же и другие представители русского по сути народа - рядовой из казахстана Мусабек Сенгирбаев, роль которого исполнил актёр Азамат Нигманов. Добавим сюда ещё рядового Ивана Москаленко (сами посмотрите - украинская фамилия), исполненного известным актёром Александром Устюговым. Суть в том, что советская армия, как и советский союз, была сплавом из массы народностей, объединённых одной землёй - русской, Советским Союзом.
Персонажи выпуклые. Сценаристы не выводили на первый план их душевные страдания и какие-то личные мотивы, чего так требует душа критика, желающего шаблонного подражания лекалам, придуманным за океаном. В фильме показаны настоящие мужчины, ставшие лицом к лицу со смертью - здесь некогда предаваться психологическим разборам, у кого от чего кошмары по ночам и долгим сочуствиям по этому поводу с похлопыванием по плечу. Здесь - враг у ворот, которого надо остановить, чтобы твоя жена, дети, родители, друзья иогли жить, чтобы никого не втоптали в рабство и геноцид! Здесь - суровая военная мужская работа. где нет места жалобам, скупым слёзам, нытью и панике. Паника, безконтрольный страх, бездействие - значит - смерть! Смерть не только твоя. Смерть всему, что ты ценишь и любишь. Именно по-этому нельзя уступить врагу!
Смотришь фильм и видишь, что всё показано, как есть. Натурализм в полный рост. Под словом "натурализм" я не имею ввиду кадры попадания пули в голову с разлётом мозгов и крови по всему экрану.
Поверьте, даже без этих деталей не возникает сомнения в том, что они нужны или не нужны в кадре - без этого "трэша" всё прекрасно иллюстрирует всю суть войны. Местами даже становится жутко, это я про кадры первого подъезда немецких танков на позиции битвы - то самое ощущение, когда ты поджидаешь за углом идущую смерть и не знаешь, сможешь ли ты показать ей кулак. По ходу боя меня охватила здоровая злость и почти адреналин, говорящий мне, что страх мне не помощник, что надо бить до конца, бить, пока могу, бить без лишних промедлений и поспешностей, по-взрослому! Ни раз возникала мысль, а смог бы я так же, в тяжёлых условиях так же? Фильм избавлен от неких супергеройских способностей, типа суперметкости, или суперсилы у кого бы то ни было. Это роднит мужчин, смотрящих это кино с бойцами обороны разъезда - каждый примеряет обстановку на себя. И каждый хочет оказаться там в помощь бойцам, показать себя, свой русский боевой дух! Иные просто не идут на этот фильм.
Именно по-этому его нужно показывать в школах, как когда-то "Неуловимых мстителей". Хоть пионером я и не стал, но на фильм, как отктябрёнка, меня сводили. Это, однако не значит, что я стал или был упоротым коммунистом-патриотом-путинофилом. Хотя, признаюсь, я - и патриот, и к президенту Путину отношусь с теплом. Ибо знаю альтернативу.
Ну да это тут ни при чём, речь - за фильм.
Коснёмся теперь слегка технической части. Технически фильм - выше всяких похвал. Это подметили и мои друзья с операторским дипломом. Никаких, набивших оскомину, дешёвых, вставляемых к месту и не к месту slowmotion-эффектов. Ничего лишнего. Снег - настоящий. Атрибутика бойцов, что с нашей, что с вражеской стороны - тоже. Логика событий и людей - и та - настоящая!!!! Только за одно это можно выдать фильму 4 из 5 звёзд!
Подозреваю, что из графики тут прорисованные детально немецкие танки, да самолёты, плюс местами дым и огонь. Но всё это выглядит настолько натурально, что сбиваешься в поисках фальши - ведь её совсем не видно!
Резюме:
Я прожжёный любитель кино, как в домашних условиях, так и в кинотеатрах и могу со 100% уверенностью сказать - фильм о 28 панфиловцах это - лучший фильм, что я смотрел за прошедшие лет 10. Не говоря уже про-то, что нет предела моей гордости, что кино снято в нашей стране, где участие UNIVERSAL pictures имеется главным образом ради мирового проката!
Фильм должны посмотреть все, кто не верит в перевранную историю и устал от бесконечной череды "лимонадно"-приторных киношек о суперспособностях на стероидах, либо превозносящих мошенников и воров в разряд героев для подражания.
Искренне ваш, "критик" Eli.
Сын - 16 лет, не сильно рвался на этот фильм, однако я осознанно предложил ему посмотреть вместе именно 28 панфиловцев. Шли после сеанса домой и обсуждали, мне кажется, что его фильм, "зацепил", т.к. он старался мне рассказать, что знает о войне, задавал вопросы и внимательно слушал мои ответы. Фильм ему тоже понравился! Рекомендую посмотреть 28 панфиловцев всем, особенно с детьми. Мы, к сожалению не часто обсуждаем с нашими детьми те суровые события, и это одна из таких возможностей. Во время просмотра я вновь испытал гордость за нашу Родину, за наш многонациональный народ и нашу Победу! Я очень рад, что подобное чувство испытывают большинство россиян и наших братьев из бывших союзных республик!
28 панфиловцев нужно смотреть именно в кинотеатрах, это не тот фильм, который нужно скачивать через торрент! Будем надеяться, что подобных фильмов будет больше! Спасибо всем, кто имеет отношение к съемкам 28 панфиловцев!
Фильм на все времена!
Честно говоря фильм ждал, с тех пор как однажды увидел интервью с режиссёром рассказывающим о проекте фильма к юбилею битвы за Москву. Я тогда не понял почему им не дали денег ведь фильм-то нужный. Когда узнал что деньги собирают внёс свою малую лепту, хотя жена и говорила: "Зря, не выйдет этот фильм на экраны. Не пустят его. Не формат." Ну жена бывшая, а фильм настоящий.
Сходил и честно говоря, ни на секунду не пожалел. Есть в этом фильме, что-то настоящее, что-то во что веришь. По правде сказать. сравнивал его в голове со "спасением рядового Раэна", "Сталинградом" и пр. новоделами. Нет пафоса Раэна, да и не нужен он тут, не нужна пафосная смерть в конце фильма. Нет чернухи и пафоса, и они то же ни к чему, нет и отвратительного реализма выпавших кишок и разлетающихся в клочья солдат. Есть просто эпизод, жестокий и тяжёлый эпизод великой войны. Спасибо создателям, что довели фильм до экрана. спасибо что сделали его именно ТАКИМ! Спасибо, что сохранили подвиг! Низкий поклон. И да я пойду на фильм снова, просто чтобы пережить всё это снова.
😑
Без прикрас. Обязательно нужно посмотреть, потому что это потрясающе!
Нет акцента на то, что воевал именно Советский Союз. Кому-то плюс, кому-то минус. В современных реалиях, думаю, это верный шаг.
Великолепно освящен национальный вопрос - восторг!
"Шутки из будущего" - радуют. Освежают фильм.
Речь героев, это "пять". Ласкает слух(я человек простой).
Музыку не оценил, не любитель, ее оценил друг, а вот он разбирается.
И главное: именно так должен жить и действовать любой коллектив!
Создателям фильма огромное спасибо!
Последний раз был в кино больше года назад - что там смотреть? Но на эту ленту не пойти не мог. И хорошо. Впечатление огромное. От всей души рекомендую увидеть и услышать все происходящее на экране в кинотеатре - пока еще идет прокат. Эффект погружения - поразительный, как в рассказе Носова, где мальчишки палили в экран, помогая чапаевцам отбиваться от врагов.
«28 панфиловцев», кто бы и как ни относился к фильму, – это определенно событие, выдающееся из достаточно унылого ряда современного отечественного кино. И причина тому – отнюдь не рекордный для России опыт «краудфандинга», массового добровольного финансирования съемок. К счастью, фильм заслуживает самого пристального внимания множеством других своих своеобразных и для нынешнего отечественного кино нехарактерных достоинств.
Но самое главное, что он – живой. Не мертворожденный плод союза застарелого выдохшегося профессионализма и безвозвратно пущенных под откос по статье «культура» бюджетных миллионов. Не продукт лихорадочного сериального конвейера, создающего по сути лишь обертки рекламным паузам – и не кривая поделка под требующие отмывки суммы. Если фильм и имеет к этому печальному паноптикуму хоть какое-то отношение – то лишь как образец здоровой реакции на годы претенциозной, глупой, безответственной и самодовольной эксплуатации важнейшей для всех нас темы войны откровенными в теме этой проходимцами.
Теперь в нее, в тему, пришли люди, искренне и бесхитростно взявшиеся передать киноязыком свое понимание подвига и отваги, очистив эти важные понятия от всей той гнили и унылых штампов, в которые превратилась казавшаяся в начале девяностых новым словом смелая критика и обжигающий «другой» взгляд на войну.
От «28 панфиловцев» не стоит ждать отточенной драматургии, масштабной многоплановости, сложного психологизма. И это хорошо – такое впечатление, что Шальопа со товарищи вполне трезво оценивали свой небогатый киноопыт и намеренно не стали замахиваться на что-то слишком большое, постарались сузить место и время действия, нанести, образно выражаясь, один локальный концентрированный удар, а не предпринимать сложную наступательную операцию. И молодцы. Их страстного и живого порыва с лихвой хватило, чтобы до краев наполнить действием и жизнью два встающих перед нами на экране дня и ночь.
Что важно – в картине нет героя-протагониста, и это судя по всему сознательное и принципиальное решение авторов. Действующие лица говорят много, говорят (и выглядят) характерно и по-разному, но даже харизматичный здоровяк украинец со своей быстрой запальчивой речью умудряется не перетягивать на себя одеяло и остается лишь частью чего-то большего, единого в многообразии лиц и говоров. На экране всех бойцов – поровну, практически никаких имен, лишь фамилии – и эти фамилии быстро забываются, потому что не в них дело. Герой картины не стар и не молод, не русский и не казах, не командир и не боец, не пехотинец и не артиллерист, герой – все они вместе взятые, и как назвать все это вместе? Рота? Бойцы? Люди?
Вот тут начинаешь понимать, что на экране перед тобой встают не отдельные люди, а нечто большее, сообща составленное этими людьми на пути у врага. То, что нутром ощущали авторы фильма и что они – слава им за это и честь – смогли живо и ощутимо передать нам с помощью киноязыка. Притом, повторюсь, наши бойцы, в отличие от замотанной в шарфы прущей вражьей силы, не обезличены – на них интересно смотреть, их живую речь интересно слушать, каждому веришь и искренне желаешь, чтобы каждый из них остался жив. А героя – нет. Все они – герои.
Шальопа и Дружинин поставили перед собой непростую задачу достоверно воплотить на экране тот самый пресловутый «массовый героизм», которым восхищалась советская пропаганда и над которым потом издевалась пропаганда антисоветская. Отношение пропаганды и реальности – это вообще чрезвычайно важная тема для создателей фильма по одному из самых известных и противоречивых эпизодов битвы за Москву. Сам выбор ими этой темы стал своеобразной провокацией, вызвавшей внимание, кипение страстей и отчаянные столкновения защитников советской пропаганды и ее обличителей. Шальопа же и Дружинин не стали принимать чью-либо сторону, взявшись пройти своим путем, достоверно показать настоящее – то, что потом уже, после, обросло восхвалениями и обличениями. В фильме есть замечательно емкая сцена, в которой завтрашние герои не без добродушной насмешки комментируют очередную героическо-патриотическую заметку из дивизионки, зачитанную политруком – точно такую же, какую вскоре напишет про них самих Кривицкий. И знаменитые слова Клочкова звучат в фильме не в канонической форме, потому что канон – это уже пропаганда и красивость, штамп, а не то непричесанное настоящее, что стремятся вернуть нам авторы «28 панфиловцев». Кажется, этот замысел прослеживается даже в том, что само название фильма, титр со словами «28 панфиловцев», не открывает картину, а закрывает ее, появляясь уже в самом конце, перед перечнем творческого коллектива. Начало фильма – ничем не обрамленный вход в очередное ноябрьское подмосковное утро 41-го, рассвет обыденного военного дня, финал же – кроваво красный титр во весь экран с теми тремя короткими хлесткими словами, под которыми произошедшее вошло в историю.
Добротна «заклепочная» часть фильма, точность в передаче техники и обмундирования – и это отнюдь не самоцель, но, чувствуется, лишь неизбежное следствие глубокого уважения авторов к тому, о чем снимают, и стремление сделать все максимально достоверно и добросовестно. На сценах с обстрелом наших окопов немецкими орудиями, когда вжимался непроизвольно в спинку кресла от грохота разрывов, перед глазами сами собой встали неоднократно читанные в воспоминаниях фронтовиков описания артобстрелов, перепахивавших позиции и, казалось, хоронивших все живое. Теперь не читал, но видел это – ощущал всем нутром. Фильм уверенно затягивает в себя, глаз во время боя от экрана не оторвать – ни одного лишнего кадра, все сбито очень крепко, добротно и стремительно. Повторюсь: всем существом, по-детски жаждешь победы наших, и даже откровенный штамп в виде неожиданно ожившего в самый напряженный момент нашего пулемета ни капли не режет глаз – только восторг: так их, так, так!
(Пишу и отчетливо понимаю, что не раз еще пойду в кино, чтобы вновь и вновь пережить весь фильм и этот момент, от которого в груди тесно становится).
По-настоящему величественны в своей лаконичности смерти наших воинов – оборвавшийся после разрыва танкового снаряда стук захлебывавшегося только что пулемета – мертвая тишина. Или деревья, рухнувшие в глубине чащи. Умерший уже и стрелять продолжающий солдат. Это глубина и лаконичность масштаба лучших наших писателей-фронтовиков (сам собой вспомнился Воробьев). Оператор – мастер.
Бой в «28 панфиловцах» – это не бездушный сложный аттракцион с красиво погибающей массовкой, как в огромном количестве военных фильмов последних лет – это что-то сложное и страшное, место, где против слабой и уязвимой человеческой плоти идет стена сметающего металла. А человек стоит и не отступает. Не терминатор непробиваемый или главгерой с заведомой бронью от гибели в середине фильма, а живой и уязвимый человек, реальность и смертность которого, боль и замешательство мастерски передаются лаконичными емкими кадрами (еще со времен ролика «Пушки четвертой роты» в память врезался потрясающий секундный кадр, в котором рука припавшего к панораме, слившегося с орудием в один организм наводчика вслепую на считанные миллиметры – как живое! – подправляет колесо наводки перед выстрелом). Часом кажется звенящая от напряжения минута, когда по пояс стоящий в люке командир подоспевшего немецкого подкрепления вглядывается в развороченные позиции, решая, как поступить. Фильм уверенно (и стремительно) затягивает в себя.
Удивительна своей неожиданной мягкостью, лиричностью музыкальная тема, еще в трейлерах к фильму создававшая, смешиваясь со звуками разрывов и выстрелов, какое-то очень особенное, свое ощущение. Негромкая и пронзительная, по простоте и емкости своей – на уровне лучших классических образцов, неразрывно связывается с образами фильма и воскрешает их, стоит услышать ее уже за стенами кинотеатра.
Итак, лаконичность, концентрированность и экспрессивность. Бережное и глубоко личное отношение создателей к теме, за которую они дерзнули взяться. Лучший, на мой взгляд, из возможных ответов на критику «мифа» о 28 панфиловцах и его защитников. Выверенно отстраненный и в то же время полный сопереживания острый взгляд художника на вереницу живых портретов, превращающихся в общий, собирательный образ всех воинов Великой отечественной – прежде всего, конечно, дней обороны Москвы, но и тех, кто дошел до Берлина (были бы иными – не дошли).
Это настоящий живой памятник героизму нашего солдата, созданный для поколения XXI века, почти уже не заставшего фронтовиков и не понимающего смысла усеявших нашу землю монументальных советских великанов, в которых в финале ленты превращаются оставшиеся в живых защитники. Это, хочется верить, те живые и неожиданные для нынешнего кино кровь и дух, которые уже не обойти, которые не смогут не заметить и не принять следующие честные создатели кино о страшном и великом нашем прошлом.
При всех возможных недостатках, подмечаемых профессиональным глазом критиков и искушенной богатыми кинозрелищами публики, у «28 панфиловцев» есть одно несомненное достоинство – это кино живое и страстное, проникнутое цельной идеей и верой в подлинность подвига, плодом которого является само нынешнее наше существование.
Низкий поклон создателям – всем 35 с лишним тысячам их.
Всем любителям пендостанских голивудских историй скажу одно: Не ходите Вы все равно не поймете — уровень развития гамбургерный у Вас. Смотрите свое голивудское одноразовое ....
Американцы пачками свой шлак вроде райана и фури выпускают, один вымысел и ниче. Никто ниче не тявкал, а тут наши сняли художественный фильм, не документалку, и началось скуление и слезы либеральные сопли. Товарищи, кто фильм правильно воспринял, знакомтесь друг с другом, хороших людей больше, но они хуже организованны. У нас есть шанс узнать друг-друга) И запоминайте предателей, пригодится...
А где там постулируется и форсится, что это на реальных событиях, это наша история и т.п. ?
Нигде, поэтому и ниче.
Фильм, без чернухи и порнухи. Это лучшее, что сняли про Великую Отечественную, за очень долгое время. Нынешним "Мэтрам" должно быть стыдно. Оказывается так снимать можно и сейчас. Главное захотеть. Спасибо ребята огромное!
Ходил со старшим ребенком (13 лет). Не пожалел ни разу. Ребенку тоже очень понравилось. Вообще этот фильм, пожалуй, лучшее, что я видел про войну за последнее время.
Настоятельно рекомендую к просмотру!
Зато сразу ясно - кино хорошее, прославляет подвиг предков!
но что-то всё же есть хорошее.
тихий, спокойный, размеренный ритм жизни одного дня людей во время войны. подзабытые имена Клочкова, Момыш-улы напомнили зрителю.
лучше фильм, чем про Сталинградскую битву, нет"пацанства".
минусы: но не хватает общего плана хода войны. и очень напомнило компьютерную игрушку местами(когда у танка следов не оставалось). внезапно начался и закончился как-то.
плюсы: спасибо, что памятник показали. и что не переписали историю подвига.
Спасибо тем, кто скинулся на съемки фильма! Поэтому он поистине народный.
В фильме я увидел многие вещи, о которых рассказывали мои деды. Это нелицеприятные вещи, поскольку война – это пот, грязь, кровь и смерть. Один из дедов вспоминал, как в начале войны делил одну винтовку еще с двумя бойцами. Другой при воспоминании о взятии Кёнигсберга плакал всегда. Вы представляете, что нужно было пережить нашим предкам, мужикам, чтобы не мочь сдерживаться от слез!
Стыдно читать «мнения» тех, кто считает подвиг 28 панфиловцев пропагандой. Вся война состоит из таких подвигов. Почитайте любые воспоминания фронтовиков или нашу классическую литературу о войне, например, Симонова «Живые и мертвые». Нам пытаются внушить под личиной мелких несоответствий отсутствие данного подвига панфиловцев. Вся война – это подвиг нашего народа, это подвиг конкретных людей, это подвиг моих предков. Если бы они тогда не встали на защиту, где бы мы были и были ли вообще? Так что, подвиг панфиловцев без сомнения имел место. Отрицать это, значит отрицать подвиг всего нашего народа, отрицать свою историю.
Это наша память, это наша боль, это наша скорбь, это наша история! И никому у нас, у меня все это не отнять.
Идите смотреть этот фильм, не слушайте чужих отзывов, составьте свое мнение, берите с сбой детей.
хорошая игра актёров, хорошие военные сцены, немного философско-патриотических диалогов.
не буду рассуждать о том, что было или нет, искажено или приукрашено, о нереальности или неточности военной тактики - были и очень много Подвигов во время Великой Отечественной!
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