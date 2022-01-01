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28 панфиловцев 28 панфиловцев
Киноафиша Фильмы 28 панфиловцев 28 панфиловцев, 2016: актеры и роли
28 панфиловцев 2016 / Россия
8.2 Оцените
195 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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28 панфиловцев, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Дружинин Ким Дружинин Kim Druzhinin Андрей Шальопа Андрей Шальопа Andrey Shalopa
В ролях
Александр Устюгов Александр Устюгов Яков Кучеревский Яков Кучеревский Yakov Kucherevskiy Азамат Нигманов Азамат Нигманов Azamat Nigmanov Олег Федоров Олег Федоров Oleg Fyodorov Алексей Морозов Алексей Морозов Антон Кузнецов Антон Кузнецов Алексей Лонгин Алексей Лонгин Aleksey Longin Максим Белбородов Максим Белбородов Maksim Belborodov Дмитрий Мурашев Дмитрий Мурашев
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