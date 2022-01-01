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Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Azamat Nigmanov
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Азамат Нигманов
Azamat Nigmanov
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Дата рождения
15 октября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Омск, СССР (Россия)
Биография Азамата Нигманова
Родился 15 октября 1987 года. Омск, СССР (Россия).
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Фильмография Азамата Нигманова
Лето 1941 года
военный, боевик
2022, Казахстан
0.0
Штурм
драма
2022, Россия / Казахстан
0.0
Желтая кошка
комедия, драма
2020, Казахстан / Франция
5.0
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.0
Конвой
драма
2012, Россия
5.0
Тихая застава
драма, военный
2010, Россия
7.0
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