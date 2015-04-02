Меню
Сквозь снег. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 11 марта 2022
Сквозь снег – Земля. Недалекое будущее. Семнадцать лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед. Жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, во множестве последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета, беспредел надсмотрщиков. Но, именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, способный восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Значит, революционный мордобой и рубка топором от корейского режиссера в прокат попадёт.

Хорошо. На Сон Кан Хо и Тильду всегда приятно посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Куда подевался поезд?

Обещали в октябре, а сейчас, смотрю, никакой инфы нету✊
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Анимированный приквел, если кто не видел.






2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 26/11/2013 - 12:31:19




Конечно, лучше режиссёрку, чем вайнштейновку. Да скорее бы уж...
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 22/03/2014 - 14:25:01




И как оно?
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А мне показалось ну очень страшно. По-животному. И тоскливо. Пипец, короче, полный. Без выхода.
2 апреля 2015, 12:51
evniksin 31 декабря 2019, 17:25
Оценка
Этот фильм в 2013 году вышел ! Я его уже несколько раз посмотрел , норм киношка.
31 декабря 2019, 17:25
Юлия Кецеле 3 января 2020, 23:47
Как премьера может быть фильма, снятоно в 13ом году? Что за чушь.

Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.
3 января 2020, 23:47
Katja Sergeeva 12 января 2020, 14:50
Фильм очень классный! На большом экране бужет здорово посмотреть
12 января 2020, 14:50
pilot1885 16 января 2020, 01:17
Даты отзывов варьируются от 15 до 20 года, интересно. Фильм отличный ,он давно попал в некоторые топы фильмов- антиутопий. Посмотреть однозначно стоит, такая нестандартная модель нашего общества. Но странно, что спустя 7 лет его снова в кино крутят. Причем не только в этом кинотеатре, а вообще по городу видел афиши. Либо прокатчики так обнаглели, типа: никто его уже и не вспомнит, а молодежь и вовсе не смотрела,так что прокатит за новый. Либо в России год Кореи , а нам не сказали!
16 января 2020, 01:17
Олег 17 января 2020, 19:34
фильм норм, но он 2013 года. Я его давно уже пересмотрел и не раз.
17 января 2020, 19:34
Александр Шибанов 22 января 2020, 21:28
Оценка
Скачал в торренте, посмотрел. Разок конечно посмотреть можно, не г..но.
22 января 2020, 21:28
Андрей 14 декабря 2021, 12:53
Оценка
такое впечатление, что открыл книгу посередине и начал читать... ;(((
начало вообще мутное, потом сюжет начал захватывать, но так и не захватил!
если я правильно понял, дальше сюжет переходит и раскрывается уже в сериале?!
актеры то еще какие сюда вляпались ;)))
короче, 5 балов из 10ти - не стал бы советовать смотреть
14 декабря 2021, 12:53
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 15 декабря 2021, 13:42
Вот они, слева-направо, БИТИЭС
15 декабря 2021, 13:42
