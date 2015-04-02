Сквозь снег
– Земля. Недалекое будущее. Семнадцать лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед. Жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, во множестве последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета, беспредел надсмотрщиков. Но, именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, способный восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.
Хорошо. На Сон Кан Хо и Тильду всегда приятно посмотреть.
Обещали в октябре, а сейчас, смотрю, никакой инфы нету✊
Конечно, лучше режиссёрку, чем вайнштейновку. Да скорее бы уж...
И как оно?
Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.
начало вообще мутное, потом сюжет начал захватывать, но так и не захватил!
если я правильно понял, дальше сюжет переходит и раскрывается уже в сериале?!
актеры то еще какие сюда вляпались ;)))
короче, 5 балов из 10ти - не стал бы советовать смотреть
