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Киноафиша Дистрибьютеры ПРОвзгляд

Прокатчик ПРОвзгляд

О прокатчике

Кинокомпания «ПРОвзгляд» появилась на свет в 2013 году. В её сферу деятельности входит дистрибуция фестивальных картин от лучших европейских режиссёров, а также прокат российских фильмов. Именно компания «ПРОвзгляд» привезла в Россию два фильма обладателя «Пальмовой ветви» Ксавье Долана.

За всё время своего существования кинокомпания показала российским зрителям около двух десятков фильмов, и с каждым годом их становится всё больше. Среди самых громких релизов «ПРОвзгляда» значатся картины «Громче, чем бомбы», «Петербург. Только по любви», «Мамочка», «Том на ферме», «Джеки в царстве женщин» и «Новости с планеты Марс».

Фильмы
Главная роль
Главная роль
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
0.0
Оторви и выбрось
Оторви и выбрось
драма 2021, Россия
0.0
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Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
0.0
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Королевская игра
Королевская игра
драма 2021, Германия / Австрия
0.0
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Герой
Герой
драма, триллер 2021, Франция / Иран
0.0
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Флай
Флай
драма 2021, Германия
0.0
Узники страны призраков
Узники страны призраков
боевик, ужасы, триллер 2021, США
0.0
Прятки
Прятки
триллер 2021, США
0.0
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