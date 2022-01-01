Прокатчик ПРОвзгляд

Кинокомпания «ПРОвзгляд» появилась на свет в 2013 году. В её сферу деятельности входит дистрибуция фестивальных картин от лучших европейских режиссёров, а также прокат российских фильмов. Именно компания «ПРОвзгляд» привезла в Россию два фильма обладателя «Пальмовой ветви» Ксавье Долана.

За всё время своего существования кинокомпания показала российским зрителям около двух десятков фильмов, и с каждым годом их становится всё больше. Среди самых громких релизов «ПРОвзгляда» значатся картины «Громче, чем бомбы», «Петербург. Только по любви», «Мамочка», «Том на ферме», «Джеки в царстве женщин» и «Новости с планеты Марс».