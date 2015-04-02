Наша рецензия

Мир вроде как закончился — эксперименты ученых в который раз сыграли с человечеством дурную шутку. Земля переживает новый Ледниковый период, города и деревни сковал лютый холод. Немногие выжившие нашли приют на странном футуристичном поезде, построенном эксцентричным богачом Уилфордом (Эд Харрис). Снежный постапокалипсис, правда, ничего не изменил в структуре общества — даже после Конца Света человечество находится в плену зверского капитализма. Как иначе объяснить то, что этот…