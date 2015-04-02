Мир вроде как закончился — эксперименты ученых в который раз сыграли с человечеством дурную шутку. Земля переживает новый Ледниковый период, города и деревни сковал лютый холод. Немногие выжившие нашли приют на странном футуристичном поезде, построенном эксцентричным богачом Уилфордом (Эд Харрис). Снежный постапокалипсис, правда, ничего не изменил в структуре общества — даже после Конца Света человечество находится в плену зверского капитализма. Как иначе объяснить то, что этот…
Хорошо. На Сон Кан Хо и Тильду всегда приятно посмотреть.
Обещали в октябре, а сейчас, смотрю, никакой инфы нету✊
Конечно, лучше режиссёрку, чем вайнштейновку. Да скорее бы уж...
И как оно?
Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.
начало вообще мутное, потом сюжет начал захватывать, но так и не захватил!
если я правильно понял, дальше сюжет переходит и раскрывается уже в сериале?!
актеры то еще какие сюда вляпались ;)))
короче, 5 балов из 10ти - не стал бы советовать смотреть
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