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Сквозь снег Сквозь снег
Киноафиша Фильмы Сквозь снег Отзывы о фильме «Сквозь снег»
Snowpiercer Сквозь снег 2013 / Корея / США / Франция
7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Сквозь снег»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Мир вроде как закончился — эксперименты ученых в который раз сыграли с человечеством дурную шутку. Земля переживает новый Ледниковый период, города и деревни сковал лютый холод. Немногие выжившие нашли приют на странном футуристичном поезде, построенном эксцентричным богачом Уилфордом (Эд Харрис). Снежный постапокалипсис, правда, ничего не изменил в структуре общества — даже после Конца Света человечество находится в плену зверского капитализма. Как иначе объяснить то, что этот…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Значит, революционный мордобой и рубка топором от корейского режиссера в прокат попадёт.

Хорошо. На Сон Кан Хо и Тильду всегда приятно посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Куда подевался поезд?

Обещали в октябре, а сейчас, смотрю, никакой инфы нету✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Анимированный приквел, если кто не видел.






2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 26/11/2013 - 12:31:19




Конечно, лучше режиссёрку, чем вайнштейновку. Да скорее бы уж...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 22/03/2014 - 14:25:01




И как оно?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А мне показалось ну очень страшно. По-животному. И тоскливо. Пипец, короче, полный. Без выхода.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
evniksin 31 декабря 2019, 17:25
Оценка
Этот фильм в 2013 году вышел ! Я его уже несколько раз посмотрел , норм киношка.
31 декабря 2019, 17:25 Ответить
Юлия Кецеле 3 января 2020, 23:47
Как премьера может быть фильма, снятоно в 13ом году? Что за чушь.

Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.
3 января 2020, 23:47 Ответить
Katja Sergeeva 12 января 2020, 14:50
Фильм очень классный! На большом экране бужет здорово посмотреть
12 января 2020, 14:50 Ответить
pilot1885 16 января 2020, 01:17
Даты отзывов варьируются от 15 до 20 года, интересно. Фильм отличный ,он давно попал в некоторые топы фильмов- антиутопий. Посмотреть однозначно стоит, такая нестандартная модель нашего общества. Но странно, что спустя 7 лет его снова в кино крутят. Причем не только в этом кинотеатре, а вообще по городу видел афиши. Либо прокатчики так обнаглели, типа: никто его уже и не вспомнит, а молодежь и вовсе не смотрела,так что прокатит за новый. Либо в России год Кореи , а нам не сказали!
16 января 2020, 01:17 Ответить
Олег 17 января 2020, 19:34
фильм норм, но он 2013 года. Я его давно уже пересмотрел и не раз.
17 января 2020, 19:34 Ответить
Александр Шибанов 22 января 2020, 21:28
Оценка
Скачал в торренте, посмотрел. Разок конечно посмотреть можно, не г..но.
22 января 2020, 21:28 Ответить
Андрей 14 декабря 2021, 12:53
Оценка
такое впечатление, что открыл книгу посередине и начал читать... ;(((
начало вообще мутное, потом сюжет начал захватывать, но так и не захватил!
если я правильно понял, дальше сюжет переходит и раскрывается уже в сериале?!
актеры то еще какие сюда вляпались ;)))
короче, 5 балов из 10ти - не стал бы советовать смотреть
14 декабря 2021, 12:53 Ответить
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 15 декабря 2021, 13:42
Вот они, слева-направо, БИТИЭС
15 декабря 2021, 13:42 Ответить
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