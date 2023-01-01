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Сквозь снег
Сквозь снег, 2013: актеры и роли
Snowpiercer
Сквозь снег
2013 / Корея / США / Франция
Трейлер
7.1
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 7.1
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Сквозь снег, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо
Bong Joon-ho
В ролях
Крис Эванс
Chris Evans
Элисон Пилл
Alison Pill
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Джейми Белл
Jamie Bell
Джон Херт
John Hurt
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
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