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Сквозь снег Сквозь снег
Киноафиша Фильмы Сквозь снег Сквозь снег, 2013: актеры и роли
Snowpiercer Сквозь снег 2013 / Корея / США / Франция
7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Сквозь снег, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо Пон Чжун-хо Bong Joon-ho
В ролях
Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Элисон Пилл Элисон Пилл Alison Pill Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Джейми Белл Джейми Белл Jamie Bell Джон Херт Джон Херт John Hurt Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer
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