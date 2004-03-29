Menu
Poster of Shaun of the Dead
Рейтинги
IMDb Rating: 7.9
Shaun of the Dead

Shaun of the Dead

Shaun of the Dead 18+
Synopsis

A man decides to turn his moribund life around by winning back his ex-girlfriend, reconciling his relationship with his mother, and dealing with an entire community that has returned from the dead to eat the living.
Shaun of the Dead - trailer in russian
Shaun of the Dead  trailer in russian
Country Great Britain / France / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
Online premiere 29 October 2004
World premiere 29 March 2004
Release date
25 September 2025 Russia Иноекино 18+
7 October 2004 Australia
24 September 2004 Brazil
17 October 2024 Canada 18A
6 February 2025 Czechia
19 July 2005 France
30 December 2004 Germany
24 September 2004 Great Britain
9 April 2004 Ireland
20 August 2004 Italy
29 March 2004 Kazakhstan
12 August 2004 Netherlands
9 April 2004 Norway 18
9 April 2004 Portugal
29 October 2004 Spain
24 September 2004 USA
29 March 2004 Ukraine
MPAA R
Budget 4,000,000 GBP
Worldwide Gross $31,704,623
Production Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films
Also known as
Shaun of the Dead, El desesperar de los muertos, Muertos de risa, Giữa Bầy Xác Sống, Haláli hullák hajnala, L'alba dei morti dementi, Lupta cu zombi, Lupta cu zombii, Noć glupih mrtvaca, Noc neumnih mrtvecev, Shaun et les zombies, Shaun ja zombid, Shaun, kuolleiden kunkku, Shon ismli zombi, Soumrak mrtvých, Súmrak mŕtvych, Tea-Time of the Dead, To xysimo ton nekron, Todo Mundo Quase Morto, Wysyp żywych trupów, Zombies Party - Uma Noite... de Morte, Zombies Party (Una noche... de muerte), Zombilerin Şafağı, Zombilərin şəfəqi, Zombių karalius, Το ξύσιμο των νεκρών, Зомби по имени Шон, Зомбі на ім'я Шон, Шон есімді зомби, Шон живих мртваца, Шон от мъртвите, ショーン・オブ・ザ・デッド, 活人甡吃, 笑死人凶間
Director
Edgar Wright
Edgar Wright
Cast
Simon Pegg
Simon Pegg
Nick Frost
Nick Frost
Kate Ashfield
Kate Ashfield
Lucy Davis
Lucy Davis
Nikolya Kanningem
Cast and Crew
Film rating

7.5
18 votes
7.9 IMDb
Stills

«Shaun of the Dead» now playing

