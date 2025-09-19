Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

19 сентября 2025 13:13
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

Представьте мир, где апокалипсис превращается в источник веселья, а глобальные бедствия становятся уморительными приключениями. Звучит странно? Именно так и устроены лучшие комедии о катастрофах — они заставляют нас смеяться до слез и одновременно испытывать страх. В этих фильмах обычные люди сталкиваются с невероятными угрозами: будь то нашествие зомби, падение метеорита или восстание мертвецов. Но вместо того чтобы паниковать, герои находят в себе силы шутить, иронизировать и даже радоваться происходящему.

Погрузитесь в мир, где смех становится лучшим лекарством от страха, а катастрофы — источником новых впечатлений. Эти семь фильмов показывают, что даже в самые мрачные времена можно найти повод для радости.

Аэроплан! (1980)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

Пародийная комедия о бывшем военном пилоте Теде Страйкере, страдающем посттравматическим стрессом. Его бросает стюардесса Элэйн, и он пытается вернуть ее, оказавшись на борту ее рейса. Экипаж отравился моллюсками и потерял управление. Тед становится единственной надеждой пассажиров. Фильм наполнен абсурдными ситуациями и остроумными диалогами, высмеивающими клише фильмов-катастроф.

Зомби по имени Шон (2004)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

Жизнь 29-летнего Шона рушится: работа продавцом-консультантом, конфликты с соседями, расставание с девушкой. Но все это меркнет перед зомби-апокалипсисом. Вместе с другом Эдом Шон оказывается в центре нашествия мертвецов. Вооружившись подручными средствами, они борются за выживание. Фильм — остроумная комедия, где герои, несмотря на опасность, отвлекаются на мелочи, показывая, как люди справляются с концом света.

Добро пожаловать в Zомбилэнд (2009)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

После эпидемии зомби-вируса Америка становится опасным местом. Коламбус, застенчивый, но сообразительный парень, разрабатывает правила выживания. Он встречает Таллахасси — охотника на зомби, ищущего последний деликатес. Вместе они находят Вичиту и ее младшую сестру Литл-Рок и отправляются в путешествие по постапокалиптической Америке. Герои сталкиваются с зомби, но сохраняют чувство юмора и умение шутить. Фильм сочетает роуд-муви, зомби-хоррор, черный юмор и пародии на классические фильмы. Персонажи не только борются за выживание, но и находят радость в мелочах.

Невезучие (2003)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

Криминальная комедия рассказывает о двух неудачливых грабителях, чьи попытки провернуть идеальное преступление оборачиваются чередой абсурдных ситуаций. Мелкий преступник Руби прячет украденные у мафии деньги перед арестом. В тюрьме он знакомится с Квентином, и они планируют побег и возврат средств. Руби также хочет отомстить подельникам за смерть своей возлюбленной. Сбежав от полиции и мафии, они переживают множество нелепых приключений. Попытка вернуть деньги превращается в настоящее испытание, где невезение преследует героев на каждом шагу.

Ищу друга на конец света (2012)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

На фоне приближающегося астероида, который через три недели уничтожит Землю, мир погружается в хаос. Страховой агент Додж, брошенный женой, получает письмо от школьной любви и отправляется в путешествие с соседкой Пенни, с которой у него завязываются отношения. Фильм иронично показывает, как глобальная катастрофа может стать поводом для романтических приключений.

Армагеддец (2013)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

Рок-н-ролльная комедия о неудачной школьной авантюре, которая превращается в борьбу за выживание на фоне инопланетного вторжения. Гарри Кинг, алкоголик и любитель рок-н-ролла, вспоминает неудачный школьный забег по 12 пабам за ночь. Собрав старых друзей, он решает повторить попытку и достичь паба «Конец света». Но их ждет шокирующее открытие: город изменился, а пабы скрывают страшную тайну. Пьяный забег становится борьбой за выживание.

Рейс 314 (2025)

7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться

Коррумпированный чиновник Иван Никогда, преследуемый правосудием, использует поддельные документы, чтобы проникнуть в кабину пилота авиарейса Москва — Владивосток. Во время полета настоящий пилот умирает, и жизнь десятков пассажиров оказывается в руках Ивана, который не умеет управлять самолетом. Ситуация осложняется необходимостью аварийной посадки. Напряженная борьба за выживание переплетается с комичными моментами, создавая атмосферу триллера с юмором.

* * *

Комедия-катастрофа — жанр, где страшные события вызывают смех. Это может показаться странным, но именно так и работает этот жанр: зрители могут переживать за героев и смеяться над их смешными приключениями. Фильмы в этом жанре показывают, как люди могут быть сильными и находить повод для смеха даже в самых трудных обстоятельствах.

Высмеиваются обычные страхи и тревоги людей. Герои попадают в невероятные неприятности, пытаются спасти мир и при этом делают много смешных ошибок. Именно из-за этого контраста между серьезностью ситуации и комичностью действий героев мы так любим этот жанр.

Приглашаем вас посмотреть новый сериал «Рейс 314» на ТНТ с 22 сентября в 21:00!

Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Читать дальше 18 сентября 2025
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Читать дальше 17 сентября 2025
Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 19 сентября 2025
Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии Читать дальше 19 сентября 2025
Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Читать дальше 19 сентября 2025
Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж» Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж» Читать дальше 19 сентября 2025
Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется» Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется» Читать дальше 19 сентября 2025
Александр Петров предстанет сразу в двух ролях в сериале «Буш» Александр Петров предстанет сразу в двух ролях в сериале «Буш» Читать дальше 19 сентября 2025
Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Читать дальше 18 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше