Саймон Пегг не видит смысла в сиквеле «Зомби по имени Шон»

В нынешнюю эпоху перезагрузок и сиквелов продолжение одной популярной ленты точно ожидать не стоит — хоррор-комедии «Зомби по имени Шон» (2004), положившей начало условной трилогии «Кровь и мороженное». Картина стала определяющим проектом в карьерах режиссера Эдгара Райта и актеров Саймона Пегга и Ника Фроста, после чего троица еще дважды сотрудничала, выпустив «Типа крутых легавых» (2007) и «Армагеддец» (2013).

В недавней беседе с The Guardian Пегг признался, что чаще всего фанатское сообщество спрашивает его именно о продолжении их первого совместного фильма с Райтом, что стало со временем надоедать. Артист просто не видит смысла делать сиквел именно этой картины:

«Если я запускаю в сети прямую трансляцию или что-нибудь в этом духе, люди сразу же начинают заваливать меня обращениями в духе: «Мне жизненно необходим «Зомби по имени Шон 2», на что я отвечают: «Нет, черт возьми, вам точно не нужен «Зомби по имени Шон 2»! Последнее, что вам нужно в этой жизни, так это сиквел этой ленты! Закрыли тему».

Несмотря на нежелание звезды как-либо продолжать культовую комедию, он пообещал, что в обозримом будущем зрители точно могут рассчитывать на его очередное воссоединение с Райтом. Загадочный проект пока находится на ранней стадии разработки, но актер отметил, что все их потенциальные совместное картины совершенно точно будут кардинально отличаться друг от друга. В этом вся прелесть.

В ближайшее время Пегга можно будет увидеть в шпионском боевике с Томом Крузом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1», который выходит в прокат уже 12 июля.