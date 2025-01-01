Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Дилан Моран
Dylan Moran
Дилан Моран
Dylan Moran
Дата рождения
3 ноября 1971
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Наван, Ирландия
Популярные фильмы
7.5
Зомби по имени Шон
(2004)
Билеты
7.3
Книжный магазин Блэка
(2000)
7.2
Хорошие вибрации
(2012)
Фильмография Дилан Моран
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
2012
2008
2005
2004
2000
1999
1998
Все
8
Фильмы
5
Сериалы
3
Актер
8
Сценарист
1
Ведьмак: Происхождение
драма, боевик, фэнтези
2022, США/Венгрия/Польша
7.2
Хорошие вибрации
Good Vibrations
драма, мюзикл, биография
2012, Великобритания / Ирландия
6.7
Фильм со мной в главной роли
A Film with Me in It
комедия, триллер
2008, Ирландия
6.6
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
Tristram Shandy: A Cock and Bull Story
комедия
2005, Великобритания
7.5
Зомби по имени Шон
Shaun of the Dead
ужасы, комедия
2004, Великобритания / Франция / США
Билеты
7.3
Книжный магазин Блэка
комедия
2000, Великобритания
7
Ноттинг Хилл
Notting Hill
комедия, мелодрама, драма
1999, США / Великобритания
