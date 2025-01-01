Дилан Моран

Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?

Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?

Васильев отказался сниматься и подставил этим Ковалева: что случилось с мужем Ольги в сериале «Сваты»

Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях

«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов

Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части