Liz [во время противостояния, когда Дэвид хочет выстрелить в маму Шона, Барбару, прежде чем она превратится] Пожалуйста, давайте просто остановимся и подумаем об этом?

Shaun Скажи ему опустить оружие!

David Слушай, Лиззи, она изменится. Ты же знаешь, что я прав. И когда это случится, она вернётся и убьёт *нас всех*. Вот что твой *бывший* никак не может понять.

Shaun Именно в этом вся суть, да? Просто... он меня не любит! Он всегда меня ненавидел, а теперь хочет выстрелить в мою маму!

David Она не...!

Shaun Ты никогда не думал, что я её заслуживаю или что я достаточно хорош!

David О чём ты говоришь?

Shaun Да брось, мы все знаем, что ты влюблён в Лиз!

David Это не так!

Shaun Да, так и есть!

David [отказывается смотреть Шону в глаза] Это не так...

Dianne Да, так и есть...

Dianne Я знаю, что ты тусовался со мной в колледже только чтобы приблизиться к Лиз, а когда она тебя отвергла, я была рядом, чтобы собрать по кусочкам. Я с этим смирилась, Даффс. Почему ты — нет?

David Лиззи. Я хочу, чтобы ты знала, что мои чувства к тебе всегда были в основном...