ShaunМы возьмём машину Пита, поедем к маме, зайдём внутрь, разберёмся с Филиппом — «Мне очень жаль, Филипп» — затем заберём маму, поедем к Лизе, устроимся там, выпьем чашку чая и будем ждать, пока всё это не уложится.
ShaunМы возьмём машину Пита, заедем к маме, зайдём внутрь, разберёмся с Филиппом — «Извините, Филипп!» — заберём маму, поедем к Лизе, заберём её, привезём её сюда, нальём чаю и будем ждать, пока всё это не уложится.
ShaunВозьмём машину. Поедем к маме. Разберёмся с Филиппом — «Извините, Филипп!» — заберём Лиз, поедем в паб «Уинчестер», выпьем по одному холодному пинту и будем ждать, пока всё это не уложится. Как вам такой кусочек жареного золота?
EdНу, твоя мама звонила насчет того, что ты собираешься гулять завтра вечером, потом Лиз звонила насчет того, что вы с ней сегодня вечером пойдёте поесть, а потом твоя мама перезвонила узнать, хочу ли я сегодня с ней переспать.
DavidНе бросит? Лиззи, как ты можешь надеяться на человека, которого ты так яростно послала за ненадёжность? Человека, для которого романтика — это одно и то же с непробиваемой крепостью? Это... Это паб! Мы в пабе! Что же нам теперь делать?
BarbaraПривет, Пикл! Это я, мама. Папа сказал, что сегодня видел тебя в городе и упомянул, что ты, возможно, приедешь завтра, это было бы здорово. Ты на этот раз привезёшь с собой Элизабет? Мы очень ждём, чтобы наконец с ней познакомиться, и ещё... я хотела узнать, не хочет ли она чего-то особенного на обед. Ведь сейчас многие не едят мясо.