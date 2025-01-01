Меню
Shaun Как всегда говорит мистер Слоун, в слове «команда» нет буквы «я», но есть «я» в слове «пирог». И в мясном пироге тоже есть «я». А анаграмма слова meat — team... Не знаю, о чём он вообще.
Shaun Дэвид, убей Королеву!
David Что?
Shaun Музыкальный автомат!
Ed Так, какой план?
Shaun Ладно.
[переход к сцене во сне]
Shaun Мы возьмём машину Пита, поедем к маме, зайдём внутрь, разберёмся с Филиппом — «Мне очень жаль, Филипп» — затем заберём маму, поедем к Лизе, устроимся там, выпьем чашку чая и будем ждать, пока всё это не уложится.
Ed Зачем нам ехать к Лизе?
Shaun Потому что так надо.
Ed Но она бросила тебя!
Shaun Мне нужно знать, всё ли у неё в порядке!
Ed Почему?
Shaun Потому что я её люблю!
Ed Ладно... гей... Но я там не останусь.
Shaun Почему нет?
Ed Если мы укроемся, я хочу быть где‑то знакомом, знать, где выходы, и иметь право курить.
Shaun Хорошо.
[переход к сцене во сне снова]
Shaun Мы возьмём машину Пита, заедем к маме, зайдём внутрь, разберёмся с Филиппом — «Извините, Филипп!» — заберём маму, поедем к Лизе, заберём её, привезём её сюда, нальём чаю и будем ждать, пока всё это не уложится.
Ed Отлично!
Shaun Нет, нет, нет, нет, нет, подожди, мы не можем привести её сюда.
Ed Почему нет?
Shaun Ну, не совсем безопасно, правда?
Ed Да посмотри, в каком это состоянии.
Shaun Где безопасно? Где знакомо?
Ed Где можно курить?
[Шон и Эд делают паузу, затем медленно понимают.]
Shaun Возьмём машину. Поедем к маме. Разберёмся с Филиппом — «Извините, Филипп!» — заберём Лиз, поедем в паб «Уинчестер», выпьем по одному холодному пинту и будем ждать, пока всё это не уложится. Как вам такой кусочек жареного золота?
Ed Да! Вот это да!
[Шон и Эд стучат оружием друг о друга]
Shaun [про Эда] Он мне не парень!
Ed [подаёт пиво Шону] Может быть немного тёплым, холодильник выключен.
Shaun Спасибо, дорогая.
[подмигивает]
Pete Чёрт, уже четыре утра!
Shaun Сегодня суббота!
Pete Нет, не суббота. Это чёртова воскресенье. И через четыре часа мне на работу, потому что все остальные ублюдки в моём отделе больны! Ты понимаешь, ПОЧЕМУ Я ТАК ЧЁРТОВО ЗЛОЙ?
Ed Чёрт, да!
Ed Чё как, ребята?
[Шон переключает каналы]
[Новости Channel 4]
Krishnan Guru-Murthy Хотя никто официально не готов комментировать, религиозные группы называют это Судным днём. Там...
[VH1, играет "Panic" группы The Smiths]
Morrissey ...паника на улицах Лондона...
[Новости ITV]
News Reporter ...по мере того, как растёт число сообщений о...
[Футбол]
Football Commentator 2 ...серьёзных нападениях на...
[Новости Channel Five]
News Reporter ...людей, которых буквально...
[Документальный фильм о природе, леопарды поедают газель]
Documentary Narrator ...съедают заживо.
[Новости Sky]
Jeremy Thompson Свидетельства в лучшем случае отрывочны. Кажется, что объединяющей деталью является то, что нападающие во многих случаях выглядят...
[T4]
Vernon Kay ...в восторге представить вам сенсационного лидера чартов...
Shaun Как сказал однажды Бертран Расселл: "Единственное, что спасёт человечество — это сотрудничество." Думаю, сейчас мы все можем оценить актуальность этих слов.
Liz Это на пивной подставке было?
Shaun Да, это был Guinness Extra Cold.
Liz Я ничего не скажу.
Shaun Спасибо.
Liz Шон?
Shaun Да?
Liz Видишь, о чём я говорю?
Shaun Да, точно.
Liz Я знаю, он твой лучший друг, но ты же живёшь с ним.
Shaun Понимаю.
Liz Не то чтобы мне не нравился Эд.
[Лиз смотрит на Эда, который играет в аркадный автомат]
Liz Эд, не то чтобы ты мне не нравился.
Ed Всё нормально.
Liz Было бы здорово, если бы мы могли...
Ed [разговаривая с аркадным автоматом] F###!
Liz ...провести немного больше времени вместе...
Ed [разговаривая с аркадным аппаратом] B#######!
Liz ...только мы вдвоём.
Ed [разговаривая с аркадным аппаратом] C### it!
Liz Из-за того, что Эд здесь, неудивительно, что я всегда приглашаю своих соседей по квартире, и это только усугубляет ситуацию.
Shaun Что ты имеешь в виду?
Liz Ну вы почти не ладите, да?
Shaun Нет, а что значит «усугублять»?
Liz Это значит, э-э, что всё становится хуже.
Shaun Понимаю. В общем, не то чтобы мне не нравились Дэвид и Ди.
[Шон смотрит на Давида и Ди за столиком рядом с ними]
Shaun Ребята, не то чтобы вы мне не нравились.
David Дэвид, Ди: [вместе] Всё нормально.
Shaun И не то чтобы я не хотел проводить с вами время, потому что хочу. Просто... у Эда не очень много друзей.
Ed Можно принести напиток кому-нибудь из вас c####?
[повторяющаяся фраза]
Разные На тебе кровь.
Ed Там зомби есть?
Shaun Не говори этого!
Ed Что?
Shaun Это!
Ed Что?
Shaun Это слово на 'з'. Не говори его!
Ed Почему?
Shaun Потому что это смешно!
Ed Ладно... ну а там вообще есть?
[глядя через почтовый ящик, он видит пустую улицу]
Shaun Я не вижу. Может, всё не так плохо.
[он поворачивает голову и видит стаю зомби]
Shaun О нет, вот они.
Ed [видит зомбированного Пита] Эй, Шон, глянь, кто тут!
Shaun Чёрт-побер!
Shaun Хочешь что-нибудь из магазина?
Ed Корнетто.
Ed Что случилось с твоей рукой, чувак?
Pete Меня по дороге домой избили.
Ed Кем?
Pete Не знаю, какие-то наркоманы или что-то такое, один меня укусил.
Ed Зачем они тебя кусали?
Pete Не знаю, я не стал их спрашивать! А теперь у меня жуткая башка раскалывается, и твой тупой хип-хоп совсем не помогает. И входная дверь открыта... СНОВА!
Ed Это не хип-хоп, это Электро. Ублюдок... В следующий раз, когда я его увижу, он будет мёртв.
Ed Мы идём за тобой, Барбара!
Ed Кто умер и сделал тебя чёртовым королём зомби?
Ed Тебе сообщения передать?
Shaun Что?
Ed Ну, твоя мама звонила насчет того, что ты собираешься гулять завтра вечером, потом Лиз звонила насчет того, что вы с ней сегодня вечером пойдёте поесть, а потом твоя мама перезвонила узнать, хочу ли я сегодня с ней переспать.
Shaun *Что*?
Liz Ты общаешься с моими друзьями? Извини, неудавшаяся актриса и идиотка?
Shaun Это слишком жестко.
Liz Это твои слова!
Shaun Я НИКОГДА не называл Дайан неудавшейся актрисой!
[после выстрела в пабе, доказывающего, что Эд был прав]
Shaun Ладно. Но собаки МОГУТ смотреть вверх!
[описание зомби]
Dianne Посмотри на это лицо: пустое, с оттенком грусти. Как у пьяницы, проигравшего спор.
Barbara [по телефону] Какие-то мужики пытались ввалиться в дом.
Shaun Ну и где они теперь?
Barbara [по телефону] Не знаю, мы занавесили шторы.
Shaun Пробовали полицию вызвать?
Barbara [по телефону] Да, думала об этом.
Shaun Ты в порядке? Тебя не тронули?
Barbara [по телефону] Нет, всё нормально. Всё нормально.
Shaun Мам...
Barbara [по телефону] Они были немного... кусачими.
Shaun [с тревогой] Мам, тебя укусили?
Barbara [по телефону] Нет... А вот Филиппа — да.
Shaun [спокойно] Понятно.
Ed Её укусили?
Shaun [к Эду] Нет, Филиппа укусили.
Ed [спокойно] Понятно.
Shaun Слушай, мам, в каком он состоянии?
Barbara [по телефону] Да нормально он. Немного приболел.
Shaun Понятно.
Ed В чём там дело?
Shaun [к Эду] Возможно, придётся убить моего отчима.
Shaun Мам, послушай, что бы ты сказала, если бы я рассказал, что Филип в течение многих лет был со мной довольно жесток?
Barbara Ну, ты не всегда была самой простой соседкой по квартире.
Shaun Мам, он гонялся за мной по саду с куском дерева!
Barbara Ну, ты же назвала его ты-знаешь-кем!
Shaun Ого, он тебе это рассказал?
Barbara Да, рассказал.
Shaun М#д#к!
Barbara Шон!
Shaun Прости, мам... мам!
Shaun Ты знаешь, что он несколько раз... трогал меня?
[долгая пауза, затем Барбара поворачивается и смотрит на Шона]
Shaun Это неправда. Я выдумал. Не стоило. Извини.
Shaun [про Эда] Я его с начальной школы знаю, понимаешь? Мне нравится, когда он рядом, с ним всегда весело.
Pete Что, потому что он умеет изображать орангутана? Ёкарный бабай!
Shaun Ой, оставь его в покое.
Pete Ладно, признаю, иногда он действительно забавный. Вот как тогда, когда мы всю ночь просидели, бухая яблочным шнапсом и играя в Tekken 2.
Shaun Ага.
[смеётся]
Shaun Когда это было?
Pete [смеётся] Пять лет назад. Когда он уже домой собрался?
[Шон только что отбился от зомби в одиночку]
Shaun [саркастично] Можешь в любой момент подключаться!
Ed Ты справился неплохо.
David Не хотел мешать твоему стилю.
Ed Не забудь убить Филипа!
David Я здесь не останусь.
Liz Дэвид, не надо, это самоубийство.
Ed Мне кажется, тебе стоит уйти.
[Шон и Эд отъезжают назад к телу человека, которого только что сбили, Шон опускает стекло]
Shaun Ты в порядке?
Ed Да пошли уже.
Shaun Алло?
Ed Он всё равно мёртвый.
Shaun Эд, дело не в этом!
[тело поднимается и стонет, зомбированное, обращаясь к Шону и Эду]
Shaun О, слава богу.
Liz Прощай, Эд. Люблю тебя.
Ed За тебя!
Shaun И я тебя, чувак.
Ed Ге-й!
Shaun Ну, может, сперва стоит убить другого, а потом уже себя.
Liz О, может, ты меня сделаешь? Я только всё испорчу, если придётся делать себя самой.
[Шон показывает пальцем как будто стреляет в Лиз, а потом в себя, чтобы понять ощущения]
Shaun Знаешь, мне кажется, у меня не хватит сил застрелить соседку по квартире, маму и девушку за одну ночь.
Liz [пауза] Почему ты думаешь, что я тебя бы взял обратно?
Shaun Ну... Ты же не хочешь умереть один, да?
Ed [перебивая] Вот именно. Я хочу, чтобы меня застрелили.
Shaun К тому же я изменился. С сигаретой не курнул с вчерашнего дня, честно!
Ed Он врёт!
Shaun Слушай, мне плевать, что там по телевизору говорят, понял? Нам *нужно* отсюда сваливать. Если мы этого не сделаем, нас разорвут на части, и тогда нам всем будет ещё хуже.
Liz Ну... понятно?
Shaun Нет.
Liz Сколько?
Shaun Много.
[панорамирование вверх, показывающее орду зомби за забором]
Shaun [о Эде] Он иногда немного травки сбывает, знаешь. Ты же сам когда-то торчок был.
Pete Да. Один раз. В колледже. Тебе.
[Шон бьёт владельца зомби-паба прикладом винтовки]
Ed Почему ты просто не выстрелил в него, чувак?
Shaun Эд, в последний раз...
[Шон сжимает спусковой крючок, и пистолет действительно стреляет!]
Ed [радостно] Я ж говорил!
Ed Видишь? Тебе не нужна Лиз, чтобы хорошо провести время.
Shaun О, да ладно, чувак.
Ed Нет! Давай, смотри на меня. Можно я еще кое-что скажу? Я не буду говорить, что рыбы в море много. Я не скажу, если любишь — отпусти. И я не стану засыпать тебя банальностями. Но вот что я скажу:
[смеётся]
Ed Это не конец света.
[Шон пытается выбраться из Ягуара Филипа]
Shaun Филип, у тебя всё ещё включена блокировка детских замков?
Philip Безопасность превыше всего, Шон.
Shaun Пит? Пит?
Ed Почему бы нам просто не подняться?
Shaun Нет. Нет. Подожди. Нет. Нет! Не ходи туда!
Ed Почему нет?
Shaun Потому что, во-первых, он может быть одним из них, а во-вторых, он ещё может злиться. Пит? Может, он пошёл на работу.
Ed Ну а почему он не уехал? Ключи-то здесь.
Shaun Может, его кто-то подвёз; он говорил, что плохо себя чувствует. Пит?
Ed ЭЙ, М@@@К!
[Есть пауза]
Shaun Шон, Эд: [вместе] Его нет дома.
[оставив дверь открытой]
Pete Я не говорю, что это ты.
Shaun Знаю, чувак...
Pete Я говорю, что это Эд.
Shaun Ага.
Shaun Ты тот, кто превратился из дипломированного бухгалтера в Чарлтона Хестона!
David Я не дипломированный бухгалтер!
Shaun Да ты на него похож!
Ed ДА!
David Я преподаватель.
Shaun Ты — придурок!
Ed ДА!
[Повторяющийся обмен репликами]
Ивонна Шон! Как ты?
Шон Выживаю.
Shaun [девушке в саду] Извините?
[нет ответа]
Shaun Извините?
[нет ответа]
Shaun Алё?
[нет ответа]
Ed [подбирает камешек и кидает ей с плеча] Эй!
[девушка оборачивается, зомби]
Shaun О, блин! Она же пьяная!
[Шон уводит зомби от паба, чтобы отвлечь их]
Shaun К вам, ребята! Бегущий шведский стол!
[кричит]
Shaun Ешьте, сколько влезет!
[Шон вручает Лиз букет цветов]
Shaun Вот, тебе.
[Лиз читает надпись]
Liz "Прекрасной маме"?
Shaun [хихикает] Ой! Да, это, потому что... я подумал, будет забавно, из-за того, что ты сказала вчера вечером, мол, не хочешь быть моей мамой и всё такое. Просто маленькая шутка, спонтанная...
[долгая пауза]
Liz Это для твоей мамы, да?
Shaun Да.
Liz Ловко.
Ed [Указывая Шону, куда стрелять] Там!
Shaun Куда?
Ed Три часа!
Dianne О! Снова там. Без пятнадцати двенадцать.
Shaun Что?
David Без пятнадцати двенадцать!
Shaun Проще!
Ed Верхний левый!
[последние реплики]
Голос видеоигры Игрок два подключился к игре.
[Эд, теперь зомби, пытается укусить Шона]
Шон Эд!
Эд [стонет]
Jeremy Thompson - Newsreader Подытожим: крайне важно оставаться дома. Не пытайтесь связаться с близкими и избегайте любого физического контакта с нападающими.
Ed Ты правда веришь всему, что говорят по телевизору?
[после того, как Лиз накричала на Шона]
David В общем, я бы сказал, что твоё счастье, Шон, закончилось
Shaun Пошёл н#х, четырёхглазый! Почему бы тебе с ней не встречаться, если так её любишь?
David Что ты под этим имеешь в виду?
[уходит в гневе]
David Честно говоря, я не знаю, что он хотел этим сказать.
[неловкое молчание]
[Шон садится рядом с Эдом, который играет в видеоигру, и нажимает кнопку на геймпаде]
Голос из игры Игрок 2 вошёл в игру.
Эд Разве у тебя нет работы?
[Шон снова нажимает кнопку и встаёт]
Голос из игры Игрок 2 покинул игру.
[повторяющаяся реплика]
Ed Заряжай!
Dianne Я не думаю, что он нас бросит, Дэвс.
David Не бросит? Лиззи, как ты можешь надеяться на человека, которого ты так яростно послала за ненадёжность? Человека, для которого романтика — это одно и то же с непробиваемой крепостью? Это... Это паб! Мы в пабе! Что же нам теперь делать?
Ed Можно заказать ещё по кружке.
Ed Ты теперь благодарен будешь?
Shaun За что?
Ed За то, что прибрался!
Shaun Не особо похоже на порядок.
Ed Ну, немного выпил, когда закончил.
[после того, как Филиппа укусили]
Philip Ты же не звонил врачу, да?
Barbara Ну, я подумала, что на всякий случай стоит.
Philip Со мной всё в порядке, Барбара, я промыл под холодной водой.
Barbara Я правда думаю...
Philip Мы сделали все прививки, когда ездили на Уайт.
Barbara Но Филипп...
Philip Это всё раздутый бред, куча наркоманов с ума посходили.
Shaun [глядя через плечо Эда на старуху в пабе] Ну и что с ней?
Ed [снова смотрит на неё, затем на Шона] Ооооо... суицидальная маньячка. Бывшая порноактриса. Она всё перепробовала. Говорят, что она снималась в первом в мире межрасовом хардкорном ролике...
[двигает руками, изображая секс]
Ed Кафе о ля...
[указывает на Шона]
Ed ... для вас!
[Эд очень быстро несётся на Ягуаре Филипа, лавируя между машинами в попытке ускользнуть от зомби]
Филипп [помпезно] Ты *с* знаешь, что здесь ограничение 20 миль в час?
Эд [улыбаясь] Ага!
[повторяющаяся реплика]
Шон Он не мой папа, он мой отчим!
David Для героя ты уж слишком лицемер!
Ed В саду девчонка.
Shaun Что?
Ed В саду девчонка.
[автомат начинает играть любовную песню после того, как Лиз рассталась с Шоном]
Ed Кто, чёрт возьми, это включил?
Shaun [со слезами] В режиме случайного выбора.
[повторяющаяся реплика]
Ed Секундочку!
Shaun Нет, Ноэль, как бы ты ни думал, я вовсе не считаю сложным отделять работу от личной жизни.
Worker Шон, для тебя Лиз.
[передаёт ему телефон]
[Шон удивлён, что у Лиз есть пачка сигарет]
Liz Ты оставила их в моей квартире.
Shaun Да, в мусорке!
Liz Я была в отчаянии.
Shaun Хитрюга...
[пытается вызвать экстренные службы]
Ed Шон, что происходит?
Shaun Чёрт, занято!
Ed А как же скорая?
Shaun Занято, Эд.
Ed Пожарная машина?
Shaun Это один номер, Эд, и он занят! Понял? К чему тебе вообще пожарная машина?
Ed Что-нибудь с мигалками, понимаешь?
Barbara Ого, как ты вырос!
Ed Да, лучше поверь.
Philip Ты в крови.
Barbara Привет, Пикл! Это я, мама. Папа сказал, что сегодня видел тебя в городе и упомянул, что ты, возможно, приедешь завтра, это было бы здорово. Ты на этот раз привезёшь с собой Элизабет? Мы очень ждём, чтобы наконец с ней познакомиться, и ещё... я хотела узнать, не хочет ли она чего-то особенного на обед. Ведь сейчас многие не едят мясо.
Ed Биг Эл так сказал.
Shaun Да, но Биг Эл говорит, что собаки не умеют смотреть вверх!
[Филипп сидит возле машины, после того как его укусил зомби]
Philip Ты за руль этой машины не сядешь.
Shaun Ох, блин! У него оторвало руку!
Shaun Если тебя загонят в угол...
[ударяет себя по голове крикетной битой]
Shaun ...бей их по башке, кажется, это работает. Ай.
Ведущий новостей о бешеных обезьянах Утверждения, что вирус вызвали обезьяны с яростью, теперь отвергнуты как чепуха...
[выключает телевизор]
Shaun Кто-нибудь хочет... орешек?
[пока он замаскирован под зомби, у Эда звонит телефон, и он отвечает]
[остальные выглядят в ужасе]
Ed Секундочку!
[он говорит по телефону, пока Шон не выбивает у него телефон из рук]
Ed Эй! Что ты делаешь?
Shaun [кричит] Что я делаю? А ты что, тупой идиот?
Ed От***сь!
Shaun [кричит] От***сь ты! От***сь! Я всю жизнь за тебя голову клала, а ты всё порт**шь! Порт**шь и выставляешь меня идиотом! Но я больше не позволю! Понял? Сегодня не твой день!
Liz Шон!
Shaun Что?
[видит сотни зомби, смотрящих на них]
Shaun Ох.
[Дэвид наводит пистолет на Барбару, а Шон пытается его остановить]
Liz ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ... ПРОСТО УСПОКОИМСЯ... ЧЁРТ... ПОБЕРИ!
Ed Прости, Шон.
Shaun Ничего.
Ed Нет, я *извиняюсь*, Шон.
Shaun Что?
[чуяет пердеж Эда]
Shaun Боже, это ужасно!
Ed Я перестану, когда ты перестанешь смеяться!
Shaun Я не смеюсь!
David Что будем есть?
Dianne Тосты!
Ed Снаружи стоит тостер Breville.
David Отлично. Спасены закусками.
[в скетче "Я женился на зомби"]
Trisha Goddard Ты с ним в постель лезешь?
Shaun Они всё ещё там?
[Эд проверяет, показывая двух зомби, царапающих окно]
Ed Да. Как думаешь, что нам делать?
Shaun Сесть и поговорить?
Liz Лиз, Деклан: [когда каждый выживший встречается со своим параллельным двойником] Привет.
David Дэвид, Марк: [официально] Здравствуйте.
Dianne Дианна, Мэгги: [дружелюбно] Привет!
Barbara Барбара, мама Ивонн: [вежливо] Здравствуйте.
Ed Эд, кузен Том: [слишком увлечены телефонами, мельком глядя друг на друга, бормочут] Привет.
[Дэвид обнаруживает, что зомби каким-то образом проникли в бар. Шон, Эд и Лиз всё ещё избивают бармена]
Shaun Почему до сих пор играет Queen?
David А, у нас тут ситуация.
Shaun Я ЗНАЮ!
Barbara Сегодня был странный день, да?
[повторяющаяся реплика]
Yvonne О, Боже! Шон!
Dianne ШОН!
[Дайан бросает дротик и промахивается]
Shaun НЕТ!
[Дайан бросает ещё один дротик и попадает в зомби]
Shaun ДА, да, в голову!
[Дайан бросает третий дротик и случайно попадает Шону в голову]
Shaun АААААААА!
[повторяющаяся фраза]
Шон Эд, это серьёзно!
[Эд останавливает машину после нескольких разворотов на 360 градусов]
Ed Ого, мама!
Shaun Чёрт! Ты что, с ума сошёл?
Ed Успокойся. Все в порядке.
Shaun Хватит мне говорить успокоиться!
[Шон и Эд подъезжают к дому Барбары и видят Jaguar Филипа на подъездной дорожке]
Ed О! Привет! Кто тут красотка?
[волчий свист]
Ed Ты не сказал, что у Барбары есть Ягуар. Я всегда мечтал прокатиться на таком.
Shaun Да ну, это Филиппа, понял? Он никому не даёт к нему приближаться. Честно, я как-то положил половинку батончика «Марс» в бардачок, и он гонялся за мной по саду с палкой.
Ed Чёрт. Он шикарен.
Shaun Ладно, у меня снаружи машина, но там будет тесновато, так что у кого есть транспорт?
Dianne Да, да!
Shaun Отлично, где?
Dianne А? Нет, я же сдала на права.
[Шон нервно обращается к остальным сотрудникам магазина электроники]
Shaun Так вот, раз уж, эээ, мистер Слоун сегодня не пришёл, боюсь, Эш... эээ... чувствует себя, эм, неважно. Так что я возьму на себя ответственность как, эм...
Noel ...старший...
Shaun ...старший сотрудник.
[в автомате начинает играть Queen — "Don't Stop Me Now", пока хозяин зомби-паба нападает на группу]
Shaun Кто, блин, это включил?
Ed Включено на случайное.
Liz Ё# твою мать!
[Дэвид направляет пистолет на маму Шона, Барбару]
Shaun Не направляй это дуло на мою маму!
Ed Не направляй это дуло на Барбару!
Шон [после того, как мальчик пинает мяч в него] Эй! Ты же мёртв!
[первые реплики]
John Последний заказ, пожалуйста!
[Шон и Эд собираются собраться с духом, чтобы поехать к маме Шона и убить Филипа]
Shaun Мне сначала в туалет надо.
[показывает покупателям в магазине телевизор, звучит очень уставшим, почти зомби, монотонным голосом]
Shaun Вот эта модель идёт с базовым цифровым пакетом, эээ, там есть Lifestyle Channels, немного "Триши", эээ, "Развлечения" — не знаю, что это вообще такое. Новости. Все основные новостные каналы.
Dianne Дафф постоянно таскает меня смотреть на эти памятники архитектуры, а я всё время тащу его в театр.
[повторяющаяся реплика]
Эд У меня ничего нет.
Shaun Ты был в заперти.
Liz Не один раз.
Shaun Ну, я не то чтобы не люблю Дэвида и Ди, понимаешь.
[Дэвиду и Диане]
Shaun Ребята, я вас не не люблю.
Dianne [пожимает плечами] Всё нормально.
Shaun [поворачивается к Лиз] И я правда хочу провести с тобой время.
[пауза]
Shaun Просто у Эда почти нет друзей...
Philip [Шону, когда он держится за шею после укуса] Ты не поедешь на этой тачке...
Shaun ФИЛИП! Отдай мне ключи от машины...
Liz Ты должна меня сделать. Если самой придётся — я всё испорчу.
Shaun [в слезах] Не думаю, что у меня хватит сил застрелить соседку, маму и девушку за один вечер!
Ed Итак, какой план?
Shaun Верно. Берём машину Пита, едем к маме, входим, разбираемся с Филипом
[они дубасат его крикетными битами]
Shaun , потом забираем маму, едем к Лиз, прячемся, пьем чай и ждём, пока всё это уляжется.
Ed Почему мы должны ехать к Лиз?
Shaun Потому что надо.
Ed Она тебя бросила!
Shaun Мне нужно знать, что с ней всё в порядке.
Ed Зачем?
Shaun Потому что я её люблю!
Ed Ладно. Гейство. Но я там жить не буду.
Shaun Почему нет?
Ed Если прятаться, то хочу быть в знакомом месте, знать, где выходы, и чтобы можно было курить.
Shaun Хорошо. Берём машину Пита, едем к маме, входим, разбираемся с Филипом, забираем маму, едем к Лиз, забираем её, привозим сюда, пьём чай и ждём, пока всё это уляжется.
Ed Отлично!
Shaun Нет, нет, нет, нет, нет. Мы не можем привозить её сюда.
Ed Почему нет?
Shaun Ну, тут не особо безопасно, да?
Ed О да. В таком состоянии.
Shaun Где безопасно? Где знакомо?
Ed Где можно курить?
[Вдруг до них обоих доходит]
Shaun Берём машину, едем к маме, убиваем Фила, забираем Лиз, идём в «Винчестер», выпиваем холодного пива и ждём, пока всё это уляжется. Как тебе такой план — золотая ж#па?
[группа тренируется изображать зомби; у Барбары на лице каменное, пустое выражение]
Dianne Отлично, Барбара.
Barbara [выходит из задумчивости] Прости, дорогая, я совсем задумалась.
Shaun [Говорят о свидании с Лиз] Что же мне делать? Куда мы пойдем?
Ed Винчестер.
Shaun Не глупи! Там еды нет.
Ed На заднем дворе есть тостер Бревилл, Джон сделает тебе тост.
Shaun Где машина?
Ed Я врезался.
Shaun [С недоверием] Ты же был на парковке.
Ed Да. Похоже, придется взять Ягуар.
Liz [во время противостояния, когда Дэвид хочет выстрелить в маму Шона, Барбару, прежде чем она превратится] Пожалуйста, давайте просто остановимся и подумаем об этом?
Shaun Скажи ему опустить оружие!
David Слушай, Лиззи, она изменится. Ты же знаешь, что я прав. И когда это случится, она вернётся и убьёт *нас всех*. Вот что твой *бывший* никак не может понять.
Shaun Именно в этом вся суть, да? Просто... он меня не любит! Он всегда меня ненавидел, а теперь хочет выстрелить в мою маму!
David Она не...!
Shaun Ты никогда не думал, что я её заслуживаю или что я достаточно хорош!
David О чём ты говоришь?
Shaun Да брось, мы все знаем, что ты влюблён в Лиз!
David Это не так!
Shaun Да, так и есть!
David [отказывается смотреть Шону в глаза] Это не так...
Dianne Да, так и есть...
David Что?
Dianne Я знаю, что ты тусовался со мной в колледже только чтобы приблизиться к Лиз, а когда она тебя отвергла, я была рядом, чтобы собрать по кусочкам. Я с этим смирилась, Даффс. Почему ты — нет?
David Лиззи. Я хочу, чтобы ты знала, что мои чувства к тебе всегда были в основном...
Liz [потрясённо] Дэвид, прошу! Есть дела поважнее!
