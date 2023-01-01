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Зомби по имени Шон
Зомби по имени Шон, 2004: актеры и роли
Shaun of the Dead
Зомби по имени Шон
2004 / Великобритания / Франция / США
7.1
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17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Зомби по имени Шон, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдгар Райт
Edgar Wright
В ролях
Саймон Пегг
Simon Pegg
Ник Фрост
Nick Frost
Кейт Эшфилд
Kate Ashfield
Люси Дэвис
Lucy Davis
Николя Каннингэм
Мартин Фриман
Martin Freeman
Дилан Морган
Dylan Morgan
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Переводчик
Рецензия
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