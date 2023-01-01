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Зомби по имени Шон Зомби по имени Шон
Киноафиша Фильмы Зомби по имени Шон Зомби по имени Шон, 2004: актеры и роли
Shaun of the Dead Зомби по имени Шон 2004 / Великобритания / Франция / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Зомби по имени Шон, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдгар Райт Эдгар Райт Edgar Wright
В ролях
Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Кейт Эшфилд Кейт Эшфилд Kate Ashfield Люси Дэвис Люси Дэвис Lucy Davis Николя Каннингэм Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Дилан Морган Dylan Morgan
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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