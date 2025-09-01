Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах

В кино

4 сентября

Неудачливый уборщик Уинстон Гус случайно оказывается в чане с токсичными отходами и переживает чудовищную мутацию, обретая сверхсилу. Раньше он был изгоем, а теперь защищает тех, кто в этом нуждается. Его цель — бороться с алчными корпорациями и продажными чиновниками, чья власть угрожает всему городу.

«Токсичный мститель» — переосмысление культового фильма студии Troma, вышедшего в 1984 году. В новой версии сыграли такие звезды, как Питер Динклэйдж, Элайджа Вуд и Кевин Бейкон. Картина была снята несколько лет назад, но ввиду чрезмерной жестокости дитрибьюторы не рисковали ее выпускать. Ценители треш-кино наконец смогут оценить ремейк, который, судя по трейлерам, сохранил бунтарский дух оригинала.

11 сентября

Принц Влад II, известный как граф Дракула, всем сердцем предан своей возлюбленной Елизавете. Но, вернувшись с войны, он узнает о ее гибели. Потрясенный утратой, Влад отвергает Бога и ради надежды на возвращение любимой принимает проклятие вечной жизни. Спустя четыре века одиночества и тоски он вновь обретает ее — в облике девушки по имени Мина.

«Дракула» — новая экранизация произведения Брэма Стокера. Зрители видели множество киноадаптаций романа, включая недавнего «Носферату» Роберта Эггерса. Теперь свое авторское прочтение представит французский классик Люк Бессон («Пятый элемент», «Люси»). Роль вампира исполнил Калеб Лэндри Джонс, компанию которому составили Кристоф Вальц и Матильда Де Анджелис. В саундтреке — музыка Дэнни Элфмана, соратника Тима Бертона. Поклонникам готических хорроров очередной «Дракула», вероятно, понравится.

18 сентября

В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Ключевое правило — идти со скоростью выше трех миль в час, а приз — крупная сумма денег и исполнение всех желаний.

«Долгая прогулка» — экранизация произведения Стивена Кинга, которая наверняка станет главным кинохитом сентября. В разные годы книгу мечтали перенести на экран Джордж А. Ромеро («Калейдоскоп Ужасов») и Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). В итоге место режиссера досталось Френсису Лоуренсу, известному по «Голодным играм». Фанатам антиутопий и творчества Кинга картину точно нельзя пропускать.

25 сентября

У 29-летнего Шона жизнь складывается не лучшим образом: скучная работа продавцом, вечные ссоры с соседями и разрыв с девушкой. Ситуация усугубляется, когда на улицах Великобритании вспыхивает зомби-эпидемия. Чтобы выжить, Шон решает дать отпор нежити.

Компания «Иноекино» продолжает возвращать на российские экраны признанное кино. На этот раз зрителей ждет черная комедия «Зомби по имени Шон», отмечающая 20-летие. Лента прославила режиссера Эдгара Райта и открыла миру комиков Саймона Пегга и Ника Фроста. Это современная классика жанра, по сей день способная рассмешить до слез.

Онлайн

1 сентября, Okko

Застенчивый и боязливый инженер Олег Тяпин, работающий в НИИ «Закат», неожиданно становится депутатом Государственной Думы РФ. В новом качестве он берется за дела, от которых раньше был необычайно далек. Этот опыт позволяет Тяпину узнать о себе много нового. Он переживает как успехи, так и неудачи, то и дело оказываясь в забавных ситуациях.

Новинка онлайн-кинотеатра Okko, которая должна показать, что «добросовестный депутат» — не оксюморон. Редкий телепроект, посвященный кухне Государственной Думы. Создатели обещают показать эту сферу с иронией и без напускной патетики.

11 сентября, Okko

В 1990-х егерь из Хабаровского края Павел Лиховцев, переживая крах своего хозяйства, соглашается выполнить одно задание в городе. В дальнейшем он становится киллером, работающим на влиятельную ОПГ «Общак», которая борется за сферы влияния с другой крупной бандой. Более того, в круговорот насилия и криминальных дел вовлекается и юный сын Лиховцева.

Продолжение и одновременно окончание криминально-драматической саги Юрия Быкова и Олега Маловичко. Первый сезон привлек большую аудиторию, что делает «Главу вторую» главным отечественным релизом месяца.

Уэнсдэй (2-я половина 2-го сезона)

3 сентября, Netflix

События вновь разворачиваются в академии «Невермор», где учатся необычные подростки. В новом учебном году Уэнсдэй расследует серию убийств, на первый взгляд не связанных между собой. Улики привели ее в психиатрическую лечебницу, где содержался Хайд. В результате ее действий монстр вырвался наружу, из-за чего над академией нависла смертельная угроза.

«Уэнсдэй» — флагманский проект Netflix, созданный при участии Тима Бертона. Первую часть второго сезона высоко оценили и критики, и зрители. Шоу стало мрачнее, а семейка Аддамс получила больше экранного времени. Нет сомнений в том, что вторая часть окажется не хуже.

4 сентября, Peacock

Место действия — редакция маленькой газеты, оказавшейся на грани закрытия. Новым главным редактором становится амбициозный журналист Нед Сэмпсон, которому предстоит вдохнуть жизнь в издание. Ему придется справляться с жесткими сокращениями бюджета и одновременно наладить работу разношерстной команды сотрудников, привыкших ограничиваться кликбейтными заметками.

«Газета» — спин-офф американского «Офиса», ставшего вехой в истории телевидения. События разворачиваются в той же вселенной, но все герои новые, кроме Оскара Мартинеса. Одним из авторов сериала выступил шоураннер «Офиса» Грег Дэниелс, поэтому проект сохраняет преемственность.

7 сентября, HBO Max

Сотрудник ФБР берет под контроль операцию по поимке преступников, стоящих за серией дерзких налетов на окраинах Филадельфии. В центре расследования оказывается человек, на первый взгляд ведущий тихую семейную жизнь.

«Задание» — криминальная драма HBO, главную роль в которой исполнил Марк Руффало. Шоураннером выступил Брэд Ингелсби, известный по сериалу «Мейр из Исттауна». Велика вероятность, что грядущее шоу повторит успех хита с Кейт Уинслет.

17 сентября, Amazon Prime Video

События вновь развернутся в супергеройской академии, студенты которой учатся контролировать свои выдающиеся способности.

«Поколение Ви» — спин-офф «Пацанов», высмеивающих супергероику. Шоу полюбилось фанатам оригинального сериала: новые персонажи получились не менее интересными, а юмор остался таким же черным. Второй сезон станет разогревом перед финалом «Пацанов», выход которого запланирован на 2026 год.

30 сентября, Hulu

По сюжету квотербека Расса Холлидея выгоняют из команды за неспортивное поведение. Вместо того чтобы оставить карьеру, он перевоплощается в футболиста Чада Пауэрса и начинает выступать за худшую команду лиги.

«Чад Пауэрс» — еще один потенциальный хит осени, на который мы рекомендуем обратить внимание. В основу сериала лег скетч с участием игрока Илая Мэннинга. Главную роль в исполнил Глен Пауэлл, выступивший соавтором вместе с шоураннером «Локи» Майклом Уолдроном. Оправдает ли комедия ожидания — скоро узнаем.