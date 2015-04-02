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Легенда №17 Легенда №17
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Легенда №17 2012 / Россия
8.3 Оцените
248 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Легенда №17»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
✊ жду....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличное кино, скажу я вам, товарисчи.

И не смотря на то, что, как правило, излишняя реклама российского кино только настораживает (привет "первоканальщикам-пиарщикам"), - здесь все прошло очень даже гладко. Я, можно сказать, сомневался изначально, что наши современники, вдруг, посягнут обгадить наше великое советское спортивное прошлое (хоть и добрались их бездарные ручонки до наших нетленных советских комедий). Как никак, а фамилия Лебедева для меня приятно ассоциируется со "Звездой". Да и Козловский, который очень неплохо проявлял себя в последнее время в кинематографе, - не подкачал. Я даже более скажу: он просто молодец. И как бы недолюбливал я в свою очередь Меньшикова, - в основном на их-то с Козловским тандеме и держится основной костяк фильма.

Добавлю еще, что ледовые баталии сняты современно и очень динамично, должная лиричная и напряженная атмосферы присутствуют, Иванова не раздражает, Нина Усатова просто жжет свой эпизод.

В общем, достойное кино. И что интересно, оно одинаково удобно как для мужского населения, так и для женского, - если не в большей степени для последнего: порой некоторые барышни взгвизгивали как ошпаренные от восторгов. Да и что греха таить, - я и сам чуть не растрогался во время встречи команды с их тренером в аэропорту перед отлетом в Канаду (ну и гориллами же выдались эти канадцы).

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
ХМ. Какие то новички оставляют коментарии. Походу дела ЗАСЛАННЫЕ КОЗАЧКИ =)))))

Подождём отзывов от старичков =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Swi4e1, 18/04/2013 - 23:47:05):ХМ. Какие то новички оставляют коментарии. Походу дела ЗАСЛАННЫЕ КОЗАЧКИ =)))))

Подождём отзывов от старичков =)

Вот, чудак-человек! Эт получается,с этого момента на Киноафише никому больше регистрироваться нельзя, чтоб таких как Swi4e1 не сбивать с толку своими потенциально ошибочными мнениями. Ну ты даешь, брат!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Дохнуло воздухом времени, когда спортсменов не продавали и покупали, а выращивали, и ассоциировались они каждый со своим родным клубом. Меньшиков, хоть и внешне не похож на Тарасова, но оставляет очень сильное впечатление. Скорее это символ тренерского тандема Чернышев-Тарасов. Первого почему-то вообще не упомянули, хотя главным тренером сборной был именно он и вроде бы ничем перед историей не провинился. Ну и ногу Харламов ломал гораздо позже, в 76-м году. Вряд ли бы он так сыграл с канадцами сразу после перелома. Но это уже детали, конечно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино, советую всем смотреть, необязательно в кинотеатре конечно, фильм вполне смотрится и на малом экране... Но впервые призываю сходить в кинотеатр, что бы таким образом поддержать этот фильм в прокате, показав всем какие фильмы надо снимать!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
В конце зал аплодировал, этим все сказано. Можно сказать поднимает патриотический дух

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
идти не планировали...но раз все хвалят надо и нам сходить))) отпишусь...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Знал Валеру Харламова, был на разборе матча у Анатолия Тарасова, дома лежит джемпер Третьяка...

Фильм конечно легенда, но сделанная мастерски! Олег Меньшиков играет потрясающе, хорош Данила Козловский... Фильм патриотический. Фильм - урок для молодежи как достигаются вершины. Спасибо! Пробило до слезы...

ЛЕГЕНДА №17

Шайба как пуля. Тарасов – комбат.

Лед - словно поле сраженья.

Валерий Харламов – хоккейный солдат,

Советский кумир поколенья.

Гордилась не только балетом страна,

С звенящим названием ЭСЭСЭСЭР.

Хоккеем была наша юность больна.

И был нам Валерка – пример!

Испанская кровь в его жилах текла.

Он был как тореро на льду.

И даже канадский Зал Славы признал

В Харламове суперзвезду.

Ушел, будто в небе сгорел метеор.

И роком стал возраст Христа…

Я помню Валеру и искренне горд,

Что клюшку он мне подписал!

Юрий Максимович Бондаренко
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
очень приличный фильм... я даже расплакалась...✊

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Newman от 24/04/2013 - 13:43:01[h

Блокбастер это бомба взрывающая целый квартал. Фильм взрывает сознание миллионов! И они голосуют деньгами, идя в кинотеатр, а не демогогией.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение peacefrog от 24/04/2013 - 13:59:24


А ты, братец провокатор, или модератор. Футбол - это детская забава по сравлению с хоккеем! Великая игра. Великие ребята без зубов, в шрамах, со сломанныли ребрами и ногами... Тебя бы на одну тренировку к Тарасову! Я видел это. Пот от с страха на трибуне прошибал. А пацаны работали!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/04/2013 - 13:50:52):

Фрога отдадим Мауриньо! Он сделает из тебя настоящего хоккеиста-барсеточника)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Рада что сходила, фильм и правда хорош, трогательный драматичный эмоциональный, с искренним таким вдохновенным патриотизмом! Актерские работы все удались, Меньшиков великолепно, Данила Козловский ✊ У него вторая удача после Духлесса, он теперь круче Безрукова! :) минус бал за пару- тройку приторных моментов, так, вердикт: фильм на 100 % удался!



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Сходил. Выдержал минут 40-к и сбежал. Пошел на "Обливион" слегка отпустило (обливион, ведь )...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
И конечно-же победа над канадцами (сша) в забаву под названием хоккей намного важнее, чем расстрел своих граждан в Новочеркосске.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм

Есть несколько моментов с закосом под Голливуд-типа разговоры"за жизнь"в зависании между башнями или в морге,а в остальном наше родное душевное кино

Появилась надежа на возрождение отечественной киноиндустрии
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tan552 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился, на одном дыхании...Один минус, близко сидели и картина размазана немного была...А так советую смотреть, очень патриотичный и душевный фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tan552 2 апреля 2015, 12:51
Все актеры сыграли хорошо. Меньшиков на высоте, Меньшов супер, Козловский отлично справился с ролью...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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