О персоне
Фильмография
Александр Яковлев
Aleksandr Yakovlev
Александр Яковлев
Александр Яковлев
Aleksandr Yakovlev
Дата рождения
15 января 1946
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
19 декабря 2016
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Легенда №17
(2012)
7.2
Абориген
(1988)
7.0
Смотри в оба!
(1981)
Фильмография Александр Яковлев
Актер
26
Вторая жена
мелодрама
2022, Россия
5.5
Вий 3D
Viy
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
Рецензия
7.8
Легенда №17
Legenda No. 17
биография, спорт
2012, Россия
Объект 11
криминал, детектив
2011, Россия
Рафаилъ Пироне
Rafael Pirone
драма
2009, Россия / Великобритания / США
Убить змея
драма, боевик, приключения
2007, Россия
5.7
Мороз по коже
Moroz po kozhe
криминал, боевик, драма
2007, Россия
4.7
Палач
драма, криминал
2006, Россия
6.2
В ритме танго
мелодрама, криминал
2006, Россия/Аргентина
4.9
Сдвиг
Sdvig
приключения, криминал
2006, Россия
6.3
Заказ
Zakaz
триллер, криминал, драма
2005, Россия
4.8
Невеста по почте
Mail Order Bride
комедия
2003, США
6.6
Один шанс на двоих
Une Chance Sur Deux
комедия, приключения
1998, Франция / Россия
4.7
Большое золото мистера Гринвуда
Mr. Greenwood's gold
боевик, триллер
1991, СССР
5.8
Десять лет без права переписки
Desyat let bez prava perepiski
драма
1990, СССР / Германия
6.8
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
Priklyucheniya Kventina Dorvarda, strelka korolevskoy gvardii
приключения, исторический
1988, СССР
7.2
Абориген
Aborigen
драма
1988, СССР
6.3
Разорванный круг
Broken Circle
детектив
1987, СССР
6.2
Вера, надежда, любовь
Faith Hope Love
приключения
1984, СССР
6.3
Приказано взять живым
Prikazano vzyat zhivym
боевик
1984, СССР
5.6
Медный ангел
Mednyy angel
боевик
1984, СССР
5.9
Оленья охота
Olenya okhota
военный
1981, СССР
7
Смотри в оба!
Keep Your Eyes Open!
комедия, приключения, драма
1981, СССР
6.4
Право на выстрел
Pravo na vystrel
боевик
1981, СССР
Показать еще
