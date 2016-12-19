Оповещения от Киноафиши
Александр Яковлев Aleksandr Yakovlev
Александр Яковлев

Александр Яковлев

Aleksandr Yakovlev

Дата рождения
15 января 1946
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
19 декабря 2016
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков

Популярные фильмы

Легенда №17 7.8
Легенда №17 (2012)
Абориген 7.2
Абориген (1988)
Смотри в оба! 7.0
Смотри в оба! (1981)

Фильмография Александр Яковлев

Жанр
Год
Вторая жена
Вторая жена
мелодрама 2022, Россия
Вий 3D 5.5
Вий 3D Viy
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
Смотреть трейлер Рецензия
Легенда №17 7.8
Легенда №17 Legenda No. 17
биография, спорт 2012, Россия
Смотреть трейлер
Объект 11
Объект 11
криминал, детектив 2011, Россия
Рафаилъ Пироне Rafael Pirone
драма 2009, Россия / Великобритания / США
Убить змея
Убить змея
драма, боевик, приключения 2007, Россия
Мороз по коже 5.7
Мороз по коже Moroz po kozhe
криминал, боевик, драма 2007, Россия
Палач 4.7
Палач
драма, криминал 2006, Россия
В ритме танго 6.2
В ритме танго
мелодрама, криминал 2006, Россия/Аргентина
Сдвиг 4.9
Сдвиг Sdvig
приключения, криминал 2006, Россия
Заказ 6.3
Заказ Zakaz
триллер, криминал, драма 2005, Россия
Невеста по почте 4.8
Невеста по почте Mail Order Bride
комедия 2003, США
Один шанс на двоих 6.6
Один шанс на двоих Une Chance Sur Deux
комедия, приключения 1998, Франция / Россия
Большое золото мистера Гринвуда 4.7
Большое золото мистера Гринвуда Mr. Greenwood's gold
боевик, триллер 1991, СССР
Онлайн
Десять лет без права переписки 5.8
Десять лет без права переписки Desyat let bez prava perepiski
драма 1990, СССР / Германия
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии 6.8
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии Priklyucheniya Kventina Dorvarda, strelka korolevskoy gvardii
приключения, исторический 1988, СССР
Онлайн
Абориген 7.2
Абориген Aborigen
драма 1988, СССР
Разорванный круг 6.3
Разорванный круг Broken Circle
детектив 1987, СССР
Вера, надежда, любовь 6.2
Вера, надежда, любовь Faith Hope Love
приключения 1984, СССР
Приказано взять живым 6.3
Приказано взять живым Prikazano vzyat zhivym
боевик 1984, СССР
Медный ангел 5.6
Медный ангел Mednyy angel
боевик 1984, СССР
Оленья охота 5.9
Оленья охота Olenya okhota
военный 1981, СССР
Смотри в оба! 7
Смотри в оба! Keep Your Eyes Open!
комедия, приключения, драма 1981, СССР
Право на выстрел 6.4
Право на выстрел Pravo na vystrel
боевик 1981, СССР
Показать еще
