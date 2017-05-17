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Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
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Дарья Екамасова
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Дата рождения
20 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Дарьи Екамасовой
Родилась 20 мая 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Дарьи Екамасовой
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.0
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография
2019, Россия
6.0
Гив ми либерти
комедия
2019, США
7.0
Коридор бессмертия
драма, военный
2018, Россия
7.0
Графомафия
комедия
2017, Россия
4.0
Шесть картин и одно сердце Рут Гарднер
мюзикл, триллер, драма
2016, Кипр
5.0
Злая шутка
мелодрама
2016, Россия
5.0
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
спорт, драма
2015, Россия
6.0
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В Крыму стартовали съёмочные работы над многосерийной исторической драмой «А.Л.Ж.И.Р.», производством которой занимается кинокомпания «Киноград» по заказу телеканала
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17 мая 2017 14:31
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