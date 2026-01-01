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Николай Куликов
Nikolay Kulikov
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Персоны
Николай Куликов
Николай Куликов
Nikolay Kulikov
Дата рождения
11 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Реутов, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Николая Куликова
Родился 11 июля 1979 года. Реутов, СССР (Россия).
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