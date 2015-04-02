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Иллюзия обмана
Отзывы о фильме «Иллюзия обмана»
Now You See Me
Иллюзия обмана
2013 / США
Трейлер
8.2
Оцените
174
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
ОЙ ! Это будет видимо ОЧЕНЬ КРУТОЕ КИНО !!!! Трейлер просто выше всех похвал !✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Вуди Харрельсон в смокинге? это я точно не пропущу✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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SashkaSashkovich
2 апреля 2015, 12:51
12+ же?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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andress
2 апреля 2015, 12:51
Дерьмо фильм
2 апреля 2015, 12:51
0
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
После совершенно провальных блокбастеров
Луи Латерье
наконец-то вернулся к менее масштабным картинам, на удивление сняв внятный, эффектный, завораживающий и почти шедевральный триллер
"Now You See Me"
.
Джесси Айзенберг
,
Марк Руффало
,
Вуди Харрельсон
,
Айла Фишер
,
Майкл Кейн
,
Морган Фриман
- все они здесь просто бесподобны, а зрителю предлагается три умопомрачительных шоу, взрывающих мозг!
Престиж
Криминальный триллер о фокусниках — о невероятных трюках и их разоблачении, что может быть занимательней! Особенно, когда на само шоу потрачен не малый бюджет, спецэффекты выглядят завораживающими, сюжетные твисты не перестают удивлять, а в главных ролях такие яркие и потрясающие актёры! Луи Латерье своим новым творением полностью реабилитировал себя, как режиссёра, после ахинеи про Титанов и Халка (кстати в главной роли уже другой «Халк» — Марк Руффало), вернувшись в свою нишу, и выдав нам блистательное кино!
На самом деле удивляет здесь даже не столько постановщик Латерье, сколько блистательная история, на удивление рассказанная от авторов «Людей в чёрном», «Свадебной вечеринки», «Ангелов Чарли», «Принца Персии» да сиквелов «Грязных танцев» и «От заката до рассвета». От таких людей вовсе не ожидаешь чего-то столь невероятного, непредсказуемого, очень круто закрученного и удивляющего. Своим первым шоу герои заставляют зрителя нервно гадать — иллюзия перед нами или истинная магия, вторым выступлением — идут против всех законов логики и действия, ну а третьим окончательно взрывают мозг, устраивая что-то невероятное, выходящее далеко за грани ожидаемого.
Но, разумеется, если снимать лишь фокусы, да то, как герой Моргана Фримана их эффектно разоблачает, насмехаясь над талантами и шарлатанами, губя жизни и карьеры, вся картина превратилась бы в телевизионное шоу. Всё в сюжете связанно с деньгами и криминалом. Фокусники грабят банки, переводят счета миллионеров, воруют сейфы, делают всяческие махинации, награждая публику купюрами, и на их след, разумеется, выходят ФБР и Интерпол.
Марк Руффало, играющий здесь даже на три головы выше всех остальных, ведёт расследование вместе со свалившейся на голову французской помощницей, из раза в раз упуская «мошенников», но никогда не отступая. Очаровательная Айла Фишер невероятно зажигательна, Харрельсон с Айзенбергом в бесконечных словесных перепалках просто шедевральны! И разве что герой Дэйва Франко загнан куда-то на второй план, однако именно ему достаётся долгая захватывающая погоня и заодно драка с полицейскими, так что можно сказать, весь экшен фильма лёг именно на его плечи.
Известность, престиж, горы денег и невероятные трюки, поражающие и залы на представлениях и зрителей кинотеатров. Всё исполнено на высшем уровне: и продуманный сценарий, и впечатляющая операторская работа в съёмке, и технически крепко смонтированные раскрытия фокусов. Все стараются, все выкладываются по-полной и фильм действительно удаётся, удивляет и поражает до восторгов и мощных аплодисментов.
Латерье снял знаковый криминальный триллер, способный стать культовым и войти в историю кино на ровне с «Престижем» Кристофера Нолана, как два самых великих кино-произведения о фокусах и фокусниках. Многократно поражая и удивляя сюжетными ходами и крышесносными поворотами, картина за свои 2 часа хронометража несётся настоящим локомотивом на всех парах, не давая толком перевести дух даже в диалогах, посвящённых раскрытию тайн, знаменитостям прошлого и тайным магическим и мистическим орденам. Фильм-Зрелище, смотреть и пересматривать который хочется вновь и вновь!
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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andress
2 апреля 2015, 12:51
Удивлён, что этот фильм кому то очень понравился.
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Супер фильм. Хоть больше похоже на сказку, ну очень приятно смоттреть. Весь фильм на одном дыхание. 9/10
2 апреля 2015, 12:51
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Просто приятный фильм. Без каких-либо претензий на культовость, но ожидания даже превзошёл. Рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Четыре всадника (?!) развлекали изо всех сил, но в последней трети фильм сдулся, захотелось на воздух, под конец совсем уж мелодраматическая банальщина началась. Каруселько как вход в Око...ну не знаю. И что это вообще за Око? масоны-фокусники?
Болтовней про шаги утомили, всё считали, кто у кого на сколько шагов впереди да кто позади.
Марку Руффало Халк на пользу пошел. Раньше он по большей части грустно морщился, а тут такую злобность выдаёт, глаза навыпучку, прямо рвёт и мечет. И красиво, надо сказать, стареет. Харрельсон своей энергетикой фильм спасает, без него был бы тухляк.
И первые два шоу классные. Прямо сеанс магии с последующим её разоблачением.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
От фильма ждала большего✊ Фокусы читаемы ... 6,5/10
2 апреля 2015, 12:51
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patish
2 апреля 2015, 12:51
Концовка, концовка.. ну почему у этого фильма такая концовка... Неожиданная концовка это не то что просто бессмысленно и нелепо, а то что хотя бы вписывается в общую картину фильма, заставляет ощутить себя дураком от того, что не заметил этого сразу. А я ощутит дураком сценариста, за то что при таком шикарном сценарии про фокусников он не смог свести все к такому же эпическому концу как и весь фильм...
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
МЕГА КРУТОЙ ФИЛЬМ !!!!!!! ✊ ✊ ✊
Улётный фильмец. Очень красивые сцена. Жалко что не в 3D был.
Фокусы на высоте !!!
Блин я реально думал весь фильм , что кто-то из двух актёров и есть подставное лицо. Но фильм , оказывается реально с фокусом , даже меня обманул. Концовка оказалась совсем другой =))) ❗️
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Фильм и суть фильма, по сути одно и тоже. А именно обмануть зрителя и высосать денЮжки наши!
Пока на данный момент к "Престижу" даже и близко не подползли. Просто одно сплошное шоу, много блестящих фейерверков и больше ничего. Ни мотивации, ни смысла, ни драмы. Фокусы скажете вы? Тоже нет. Если не сказать большего, просто выдавание сложных, дибильных схем, за магию фокусов. 3\10 и только за подружку мента...
PS Вас удивило кто на самом деле оказался главным магом??✊ Мне лично к этому времени уже было глубоко на срать.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Визуально красиво,но в плане фокусов-полный идиотизм
Чтобы служащие банка не заметили зеркало в хранилище-бредятина полнейшая
Концовка-.......ваще....нет слов✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Oberon
2 апреля 2015, 12:51
Народ вот виже комменты некоторых... вы на какой фильм шли? Фантастики(телепортации, путешевствия во времени и др.) и элеметов боевика(резня и море крови), как и супер спец эффектов здесь изначально не предусматривалось- другой жанр!!!
А в плане афер, иллюзии, фокусов- всё превосходно выполнено, фильм держит ни намёка на скуку.
Актеры сыграли отлично.
Концовку можно было и лучше, но и та что есть неплоха.
Лично по мне- это лучшее что я видел в этом году.
9,9 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
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majaronna
2 апреля 2015, 12:51
Фигня в целом.Играют так себе.Все вялое. не спасают зрелищные сцены.В конце понять что к чему вообще очень проблематично. Объяснений нет.Такое впечатление,что вырезали третью четверть фильма.. )) где все и раскручивается...)) 5/10
2 апреля 2015, 12:51
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frankiesayrelax
1 февраля 2016, 12:34
Оценка
Цитата (Body, 13/09/2013 - 16:55:46):
Нещадно плюсую. Посмотрела фильм не так давно. Такие ожидания были от первых сцен. Но развязка - ни ума, ни морали. Бессмысленно и в целом аморально.
1 февраля 2016, 12:34
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Престиж
Криминальный триллер о фокусниках — о невероятных трюках и их разоблачении, что может быть занимательней! Особенно, когда на само шоу потрачен не малый бюджет, спецэффекты выглядят завораживающими, сюжетные твисты не перестают удивлять, а в главных ролях такие яркие и потрясающие актёры! Луи Латерье своим новым творением полностью реабилитировал себя, как режиссёра, после ахинеи про Титанов и Халка (кстати в главной роли уже другой «Халк» — Марк Руффало), вернувшись в свою нишу, и выдав нам блистательное кино!
На самом деле удивляет здесь даже не столько постановщик Латерье, сколько блистательная история, на удивление рассказанная от авторов «Людей в чёрном», «Свадебной вечеринки», «Ангелов Чарли», «Принца Персии» да сиквелов «Грязных танцев» и «От заката до рассвета». От таких людей вовсе не ожидаешь чего-то столь невероятного, непредсказуемого, очень круто закрученного и удивляющего. Своим первым шоу герои заставляют зрителя нервно гадать — иллюзия перед нами или истинная магия, вторым выступлением — идут против всех законов логики и действия, ну а третьим окончательно взрывают мозг, устраивая что-то невероятное, выходящее далеко за грани ожидаемого.
Но, разумеется, если снимать лишь фокусы, да то, как герой Моргана Фримана их эффектно разоблачает, насмехаясь над талантами и шарлатанами, губя жизни и карьеры, вся картина превратилась бы в телевизионное шоу. Всё в сюжете связанно с деньгами и криминалом. Фокусники грабят банки, переводят счета миллионеров, воруют сейфы, делают всяческие махинации, награждая публику купюрами, и на их след, разумеется, выходят ФБР и Интерпол.
Марк Руффало, играющий здесь даже на три головы выше всех остальных, ведёт расследование вместе со свалившейся на голову французской помощницей, из раза в раз упуская «мошенников», но никогда не отступая. Очаровательная Айла Фишер невероятно зажигательна, Харрельсон с Айзенбергом в бесконечных словесных перепалках просто шедевральны! И разве что герой Дэйва Франко загнан куда-то на второй план, однако именно ему достаётся долгая захватывающая погоня и заодно драка с полицейскими, так что можно сказать, весь экшен фильма лёг именно на его плечи.
Известность, престиж, горы денег и невероятные трюки, поражающие и залы на представлениях и зрителей кинотеатров. Всё исполнено на высшем уровне: и продуманный сценарий, и впечатляющая операторская работа в съёмке, и технически крепко смонтированные раскрытия фокусов. Все стараются, все выкладываются по-полной и фильм действительно удаётся, удивляет и поражает до восторгов и мощных аплодисментов.
Латерье снял знаковый криминальный триллер, способный стать культовым и войти в историю кино на ровне с «Престижем» Кристофера Нолана, как два самых великих кино-произведения о фокусах и фокусниках. Многократно поражая и удивляя сюжетными ходами и крышесносными поворотами, картина за свои 2 часа хронометража несётся настоящим локомотивом на всех парах, не давая толком перевести дух даже в диалогах, посвящённых раскрытию тайн, знаменитостям прошлого и тайным магическим и мистическим орденам. Фильм-Зрелище, смотреть и пересматривать который хочется вновь и вновь!
9/10
Болтовней про шаги утомили, всё считали, кто у кого на сколько шагов впереди да кто позади.
Марку Руффало Халк на пользу пошел. Раньше он по большей части грустно морщился, а тут такую злобность выдаёт, глаза навыпучку, прямо рвёт и мечет. И красиво, надо сказать, стареет. Харрельсон своей энергетикой фильм спасает, без него был бы тухляк.
И первые два шоу классные. Прямо сеанс магии с последующим её разоблачением.
Улётный фильмец. Очень красивые сцена. Жалко что не в 3D был.
Фокусы на высоте !!!
Блин я реально думал весь фильм , что кто-то из двух актёров и есть подставное лицо. Но фильм , оказывается реально с фокусом , даже меня обманул. Концовка оказалась совсем другой =))) ❗️
9/10
Пока на данный момент к "Престижу" даже и близко не подползли. Просто одно сплошное шоу, много блестящих фейерверков и больше ничего. Ни мотивации, ни смысла, ни драмы. Фокусы скажете вы? Тоже нет. Если не сказать большего, просто выдавание сложных, дибильных схем, за магию фокусов. 3\10 и только за подружку мента...
PS Вас удивило кто на самом деле оказался главным магом??✊ Мне лично к этому времени уже было глубоко на срать.
Чтобы служащие банка не заметили зеркало в хранилище-бредятина полнейшая
Концовка-.......ваще....нет слов✊
А в плане афер, иллюзии, фокусов- всё превосходно выполнено, фильм держит ни намёка на скуку.
Актеры сыграли отлично.
Концовку можно было и лучше, но и та что есть неплоха.
Лично по мне- это лучшее что я видел в этом году.
9,9 из 10.
Нещадно плюсую. Посмотрела фильм не так давно. Такие ожидания были от первых сцен. Но развязка - ни ума, ни морали. Бессмысленно и в целом аморально.
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