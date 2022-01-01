Фильмы про ограбления банков обычно именуются «хайст-муви». Список легких и нетривиальных комедий на эту тему можно найти в нашей уникальной подборке, включающей в себя легендарную франшизу Стивена Содерберга и не менее известную дилогию про фокусников-иллюзионистов. В список также попали фильмы про азартные игры и мошенников, среди которых – драма с участием Оскара Айзека, байопик с Джессикой Честейн в главной роли, динамичный боевик с Джейсоном Стэйтемом. Фильмы про ограбление банков лучше всего смотреть в большой компании, чтобы иметь возможность обсудить отдельные детали зачастую запутанного сюжета.