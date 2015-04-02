Начиная с «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино все более явственно движется в сторону кинематографа братьев Коэн, филигранно соединяющих эпос и социальную сатиру так, что между этими последними не возникает ни малейшего шва или зазора – одно чистое заговорщицкое согласие; правда, подобное движение тут осложняется нарочито гипертрофированной сентиментальностью, гарантирующей общедоступность и любовь широких масс. Вдоволь насладившись темой еврейского – с примесью,…
Нестерпимо. Уже все посмотрели за выходные.
Какой там сон, хотелось продолжения банкета, чтобы еще минут 15 добавили✊
Цитата (peacefrog, 10/01/2013 - 20:40:20): Вальц как всегда офигенно крут
Он неподражаем. У ДиКаприо яркий образ, и видно, что он выкладывается по полной, но Вальц тоньше, виртуознее.
Смотришь на этих плантаторов, разум возмущенный закипает, и тут - мочилово...и так хорошо...
Короче, праздник.
Ах, ну от куда Вы знаете, желает ли "мастер" еще бабла или нет?) Так или иначе, вряд ли Вы послали ему благодарственное письмо.
согласен ). Художник должен быть голодным.
Доброе и Белое
Европа и Зло
Юмор и Кровь
Гипертрофированное противопоставление, одно из любимых занятий Тарантино. Так задорно и без оглядки, никто не снимает. Итак, фильм по Тарантиновски: берем колоритный Персонаж, даем ему имя и историю (Тарантино почти всегда дает историю мести),стираем временные и фольклорные рамки, помещаем его в какое нибудь интересное (злое) время и Вуаля!, фильм готов!!! А дальше, при дополнении фильма отрицательными персонажами, герой оживает сам, и сценарий развивается тоже сам (без режиссера мне кажется). Герой идет маршрутом, проложенным местью, случайными встречными, оставляя за собой реки крови. В конце пути, его всегда ждет, самый главный Босс, он должен быть не менее харизматичный, чем главный герой, он конечно обречен. На крошим веселых диалогов, добавим юмора и вот, дамы и господа, на свет рожден новый жанр кино - КИНОКОМИКС. Предлагаю, фильмы Тарантино, признать официально эталонными в этом жанре и внести их в программу обучения в университетах. Спасибо Квентин, молодец, аплодисменты!!!
Сам фильм, на мой взгляд, уступает по количеству и качеству диалогов "Бесславным ублюдкам", но в целом не хуже. Единственное, Лео, слишком антогонистичен всему фильму и его персонажам. Мне сложно воспринять его как комичный персонаж, но может так и хотел Квентин, я уже говорил, сделать много противопоставлений, включая даже амплуа самих актеров. Ди, начисто переигрывает любого в кадре, вобще, самые интересные кадры как раз где Лео что то делает, остальные блеклые тени на его фоне. Курт Рассел, который планировался вместо Ди, не смог бы даже и близко создать тот калейдоскоп эмоций, хоть и очень хороший актер. В итоге, 1,5 часа пролетели не заметно и весело, зачОт однозначно.
Кристоф Вальц ✊
Работа Квентина Тарантино (сценарий и режиссура) ✊ ✊
Музыка ✊ ✊ ✊
От саундов мурашки бегали!
На Оскаре я одназначно за этот фильм, лучшее что я видела за 2012 и 13, всех слов не сказать, одни эмоции, 100% кино как единица киноискусства.
10/10 ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Похвально ! Хотя и можно сравнить бесславных и джанго,но думаю это даже лишнее. Фильм за фильмом это словно цепочка. А каково смотреть на все более зрелых актеров?!
Вальц заслуживает оскар.
Лео все пытается вывернуться на изнанку,что же пораненная рука на съемках,и помысел я всех круче это вновь доказал.
Хорошая история о том,что было,хоть и не логично что этот нигер ездит на лошади.
9/10
На развитие.
Актеры подобраны очень хорошо,кастинг баба постаралась.
Но жесткача тоже много разрванный собаками человек это не для всех,детки. Закрывайте глаза.
И 3 часа в кино стоят того. Когда еще такое увидите? Одним днем живем
и вообще, крови многовато... 7/10 .
9/10
9/10
С кровью в фильме перебор, ну очень ее много при перестрелках❗️
Актеры сыграли просто супер.
9/10
Интересный сюжет и прекрасные диалоги не дают скучать и 2,5 часа пролетают в момент.
Кол-во крови смущать не должно, её не больше, чем нужно.
10/10
Что касается Тарантино - в моих глазах он умер после просмотра "Бесславных ублюдков". После "Джанго" труп полностью разложился.
Я так сразу не пойму - Вы негр или тролль? ✊
Я и раньше знал, что для любого интеллигентного человека гоблин должен являться истиной в последней инстанции ✊ Если Вы считаете физическое устранение симметричной мерой в ответ на ограничение прав и свобод, то это называется экстремизм. Если же Вам просто нравится наблюдать за процессом убийства, то это называется.. ✊
Цитата (mari_190882, 04/02/2013 - 12:14:40):стесняюсь спросить... а тут фильм про туризм что ли?
нет, тут фильм про разжигание ненависти на национальной почве
Дело не в том, что тут показали, а в том как зритель реагирует на это. Зрителю нравится. Зрителю нужен хлеб и зрелища, и чем кровавее тем лучше. Ничего не изменилось со времен Римской империи. О каком осуждении рабства может идти речь когда говорящий лицемер сам ничем не лучше рабовладельца. Как минимум не лучше.
Во время сеанса в эпизоде
Цитата (mari_190882, 27/01/2013 - 09:44:33):Полет хозяйки дома после слов служанки: "До свидание, мисс..." )))
человек десять искренне смеялись так же, как и Вы, Мари. Не сочтите за бестактность, но, пожалуйста, объясните что же смешного Вы нашли в этом кадре.
Да какая уж тут неожиданность, когда весь сюжет на полчаса вперед читается. А тут была наглядная подготовка к акту казни. Но допустим, Вы были расслаблены и поглощены прекрасной операторской работой. Смех от неожиданности является рефлекторной защитной функцией организма от нервного перенапряжения. Думаю, Вы напряглись не более, чем при просмотре фильма "Чужой", к примеру. Или тогда Вас тоже на ржач пробивало постоянно? ✊ К тому же, зачисление этого момента в разряд хороших шуток полностью исключает теорию внезапного нервного смеха. Увы.
Кстати, а если бы там была не женщина, а маленькая девочка, к примеру? Тоже было бы смешно? Нет? Почему? Ладно, а если маленькая девочка, но недостаточно толерантная (к неграм относится с недостаточным почтением) - тогда как, уже можно вышибить ей мозги ради хохмы?
Так тяжело постоянно держать мозг включенным
Цитата (peacefrog, 04/02/2013 - 19:25:48):Возможно Тарантино..
Не хочется нарушать идиллию в вашем маленьком мире грёз ✊
Теперь сладкое ✊
Цитата (mari_190882, 05/02/2013 - 08:16:27):а такое понятие как черный юмор вам знакомо?
Спасибо, что спросили. Конечно знакомо. Очень люблю его. Непременный атрибут черного юмора - абсурд и полная несерьезность всего контента. Причем все это должно быть очевидно зрителю со средним уровнем интеллекта. Мне продолжить или Вы уже сами начали догадываться, что не видите очевидных признаков черной комедии? Не расстраивайтесь, дело не в Вашем IQ. Просто их тут нет. Потому что это не черная комедия. Надеюсь, Вы не станете унижаться и рассказывать про то, что Мастер может выходить за рамки жанра ✊
Цитата (mari_190882, 05/02/2013 - 08:16:27):т.е. до этого вас прикалывало как на толчке мужика с газеткой замочили, а теперь вы воспринимаете черный юмор так серьезно
Погодите-ка, это Вы про смерть уголовника и наемного убийцы? Не вижу никаких нарушений. Во-первых, человек совершил достаточно злодеяний для справедливого возмездия, а во-вторых имел место поединок с положительным героем. И, кстати, причем тут черный юмор? Самый обычный ✊
Не многим? В таком случае вообще мало кто отличается от убийцы. Вы по каким признакам оцениваете сходство, по антропологическим? ✊
Цитата (mari_190882, 06/02/2013 - 08:02:42):вы противник ответов злом на зло...
Я поклонник торжества справедливости. "Украл-выпил-в тюрьму", а не "родственник негодяя - умри". Кстати, Ди Каприо так великолепно сыграл, что его героя и негодяем-то можно назвать только с большой натяжкой. Впрочем как и невинно убиенного героя Дона Джонсона. В отличие от самого главного убийцы и полнейшего социопата - сумасшедшего дантиста, который должен был болтаться на виселице уже в первые 15 минут фильма. ✊
Что касается Траволты, тут все просто - пришел с мечом, от меча и погиб. Справедливо ✊
почему нет смайлика с попкорном? а то я бы его сюда вставила
мне кажется кримсон ведет:))) писфрог пока проигрывает
✊
А насчет самого фильма: давно я не получал такого удовольствия от игры актеров ( великолепны и ВАЛЬЦ, и ДИ КАПРИ ,и особенно браво ДЖЕКСОНу!!!),от великолепно подобранной музыки (soundtrack я думаю как всегда будет продан миллионными тиражами ),от продуманных искрометных диалогов,которые со временем разойдутся на цитаты ,от красивых натурных сьемок. В общем немаленькое время фильма пролетело незаметно и на одном дыхании!!! Не понравилось мне только очень уж неправдоподобная сцена убиения "гадких белых работорговцев" со смакованием "кровавых фонтанов" и естественно массовым непопаданием в главного героя!! Я понимаю что это опять тарантиновская ирония,но уж здесь мне кажется мастеру изменило чувство меры!!! И кстати забыл: на удивление мне очень понравился русскоязычный дубляж,бес которого фильм тоже потеряет часть своего шарма!!! А дубляж персонажа САМЮЭЛЯ Л, ДЖЕКСОНА - это вообще высший пилотаж!!! ДАЕШЬ ДЖЕКСОНУ -ОСКАР ЗА "МУЖСКУЮ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА"!!!!!!
Какой интересный калейдоскоп из чужих мыслей. Фразу
Цитата (semiramis, 09/02/2013 - 18:02:38):продуманных искрометных диалогов,которые со временем разойдутся на цитаты я лично видел уже раз сто. Видимо кому-то она кажется очень органичной ✊
От этого и логические нестыковки типа "я большой поклонник Тарантино, поэтому пошел на его фильм просто чтобы убить время" ✊
Так имеется же торжество. Реализовано единственно возможным в предложенной ситуации способом.
Цитата (Crimson, 04/02/2013 - 17:46:32):а если бы там была не женщина, а маленькая девочка, к примеру?
Откуда там могла взяться маленькая девочка? Подобное извращение вряд ли пришло бы на ум Тарантино.
Кэнди - садюга, редкостный мерзавец, и его вдовствующая сестрёнка такая же. Эта нежная леди наказывала рабов, отправила Джанго на смерть в каменоломню, ещё и подзаработала на этом. Да и о кончине брата она не горевала.
Цитата (Crimson, 05/02/2013 - 15:45:48): человек совершил достаточно злодеяний для справедливого возмездия
Уважающий себя чел не пожал бы Кэнди руку и не стал бы есть с ним тортик. Шульц, кстати, давал возможность Кэнди расстаться, так сказать, по-хорошему.
Почему Вы так считаете?
Цитата (fanbunga, 18/02/2013 - 13:18:26):Откуда там могла взяться маленькая девочка?
В смысле - откуда? Оттуда же, откуда берутся все маленькие девочки. У рабовладельцев не может быть детей?
Цитата (fanbunga, 18/02/2013 - 13:18:26):Эта нежная леди наказывала рабов
А Вы знаете какие-то другие действенные способы работы с персоналом? Она их наказывала В РАМКАХ ЗАКОНА. Без садизма, кстати. Вы знаете, что такое закон?
Цитата (fanbunga, 18/02/2013 - 13:18:26):отправила Джанго на смерть в каменоломню
Интересно, а куда его надо было отправить после устроенной им массовой резни, в Диснейленд?
Цитата (fanbunga, 18/02/2013 - 13:18:26):Да и о кончине брата она не горевала
Вы фильм смотрели вообще? Ее застрелили на поминках.
Цитата (fanbunga, 18/02/2013 - 13:18:26):Уважающий себя чел не пожал бы Кэнди руку и не стал бы есть с ним тортик
Расизм - это заблуждение, в котором пребывало общество того времени. Это временное явление. Белые люди совершенно искренне считали негров недолюдьми. Во многом, благодаря пропаганде лоббистов рабства. Вам же не жалко ослика, который тянет тележку. Возможно, через 100 лет кто-нибудь пожелает Вам гореть в аду за то, что Вы ели говядину.
Не понимаю, почему Вы считаете, что наказывать нерадивого работника - плохо, а убивать людей подло из-за угла, в спину или прилюдно, при большом скоплении народа, среди которых есть женщины и дети - хорошо. Я уже не говорю, что доказательства вины жертвы (со слов полудикого негра или с фоторобота каменного века) весьма иллюзорны. У меня так и стоит перед глазами картинка, с каким наслаждением Ваш афроамериканский герой упивается процессом убийства. Вот уж где садизм без границ.
Ну и напоследок:
Цитата (fanbunga, 18/02/2013 - 13:18:26):Шульц, кстати, давал возможность Кэнди расстаться, так сказать, по-хорошему.
"Вы хотите пожать мне руку, тогда я Вас убью" - это что? Это с чего вдруг? Он же 100500 раз жал эту руку, когда вынашивал адский план своей мошеннической операции. А как только обман раскрылся и ему пришлось завершить свою часть сделки, он от жадности просто пристрелил хозяина. Ну чо, герой. А вообще в нашей стране любят героев с уголовным прошлым или просто с уголовной психологией. Иначе как объяснить такую популярность шансона среди не сидевших..
Так я не понял, Вам понравился фильм?
Цитата (Crimson, 18/02/2013 - 19:31:34):А Вы знаете какие-то другие действенные способы работы с персоналом?
Даже если сделать скидку на добросовестное заблуждение тогдашних белых человеков относительно недочеловечности африканцев, оправдать порку женщин кнутом, содержание их голышом в металлической жаровне нельзя, это пытка, а не наказание. Натравливание собак, смертельные поединки и кастрация - изощренное убийство, а не методы работы с персоналом.
Кэнди тащился от всего вышеперечисленного, поэтому я считаю его садистом. И сестра была в теме.
Когда Кэнди крушил африканский череп, доказывая, то у негров зона подчинения более выражена по сравнению с белыми, он явно издевался над Джанго и "негролюбом" Шульцем. И всё его дальнейшее поведение было издевательством. За что и поплатился.
Цитата (Crimson, 18/02/2013 - 19:31:34):Ваш афроамериканский герой упивается процессом убийства
Не думаю, что упивался. Палить по снеговикам ему доставляло явное удовольствие, а убивать убийц - совсем наоборот, это, скорее, неприяная и вынужденная обязанность. И потом, если помните, в диалоге с Шульцем Джанго сказал, что вряд ли можно назвать человеком того, кто застрелил отца на глазах сына? Переживал он, причем сильно.
Цитата (Crimson, 18/02/2013 - 19:31:34):куда его надо было отправить после устроенной им массовой резни, в Диснейленд?
В Диснейленд было бы сложно отправить, первый ДЛ открылся в 1955 году.
Если человек в одиночку отстреливается от целой банды убийц, то это не резня, а попытка самосохранения. Ему же жену спасти надо было.
Цитата (Crimson, 18/02/2013 - 19:31:34):адский план своей мошеннической операции
А какой бы план предложили Вы? отбить силой исключается, тогда что, пусть бы всё осталось как было? Пусть Джанго добровольно "поступит" в рабство к Кэнди, чтобы быть рядом с женой?
И почему мошенничество, деньги у Джанго были.
Цитата (Crimson, 18/02/2013 - 19:31:34):У рабовладельцев не может быть детей?
Не об этом речь. Не могло быть там детей по идее.
Цитата (Crimson, 18/02/2013 - 19:31:34):понравился фильм?
Понравился.
Я бы предложил план, обескураживающий своей простотой. Я бы выкупил негритянку. С самой первой встречи Кэнди заявил, что всему есть своя цена. Откуда же взялась мысль мутить такую операцию в духе Бонда? А я расскажу. Ребята просто испугались, что за женщину негритянской мечты могут попросить больше, чем она стоит, т.е. больше 3 тысяч. А может ли настоящий мужчина позволить купить женщину по спекулятивной цене? Никогда! Три тысячи и ни центом больше! Напоминаю, что, в портмоне Шульца единовременно лежало более 12 тысяч. Просто на расходы, ибо никто не планировал доводить сделку до конца. Ну конечно, заплати Джанго пять (или даже шесть) тысяч, он бы не смог позволить себе малиновые штаны. Так и таскался бы в синих. От рабской психологии избавиться нельзя. Зачем платить если можно украсть? И не важно, в состоянии ты заплатить или нет.
Цитата (fanbunga, 19/02/2013 - 10:40:09):он явно издевался над Джанго и "негролюбом" Шульцем
А как бы Вы повели себя если бы к Вам домой пришли чужие люди, Вы бы их хлебосольно приняли, а на выходе у них из карманов посыпалось бы Ваше столовое серебро?
Но самый красноречивый момент - это решение Джанго поработать прежде чем он отправится спасать возлюбленную. Это просто песня ✊
Узнав, что любимая попала в руки (источник информации - бабушка сказала, но это не суть важно) самого ужасного рабовладельца всея Америки, у которого год рабства идет за три, что делает негр? Правильно, идет трудиться, чтобы заработать на выкуп. Без устали, две смены, без выходных и перерывов на обед режет местное население(вчера котов душили-душили..). С первой получки покупает себе рубаху со стразами, хромированное седло. Куда торопиться? Поспешишь - людей насмешишь. Любимая - баба крепкая, сдюжит. В конце концов не в старой же куртке к ней ехать. Того и гляди - откажет. Через полгода не на шутку удивленный Шульц напоминает, что не пора ли к невесте - калЫм-то уже складывать некуда.
- Ах дааа, действительно, невеста ✊ - вспышка озарения на миг прорезает кровавую пелену в глазах свободного человека..
Мне сейчас пришла в голову мысль, а может Тарантино на самом деле просто расист и сатанински тонкий тролль? И делая вид, что снимает фильм-покаяние, он на самом деле показывает вещи такими, какие они есть на самом деле?
Mari, право, как можно обижаться на Вас? Прошу, продолжайте. Мне очень нравится Ваша конструктивная критика ✊
Такой вариант отпал сразу, т.к. Кэнди он бы не обескуражил.
Цитата (Crimson, 19/02/2013 - 16:38:04): От рабской психологии избавиться нельзя. Зачем платить если можно украсть?
Не понятно, причем психология. За всё, что рабы имели, т.е. почти ничего, они платили трудом. Украсть и не платить - это как раз характерно для белых.
Цитата (Crimson, 19/02/2013 - 16:38:04):А как бы Вы повели себя если бы к Вам домой пришли чужие люди, Вы бы их хлебосольно приняли, а на выходе у них из карманов посыпалось бы Ваше столовое серебро?
Ну, положим, серебро не посыпалось. Немножко харчей поубыло, но невелика потеря, труд рабский. А интерес денежный серьёзный, опять же любопытно, что за субъекты пожаловали, да и хоть какое-то равлечение.
Цитата (Crimson, 19/02/2013 - 16:38:04):самый красноречивый момент - это решение Джанго поработать прежде чем он отправится спасать возлюбленную
Тут некое противоречие наметилось. Значит, просто и бесхитростно выкупить - самый лучший выход и решение всех проблем, это с одной стороны. А с другой: негодяй, на выкуп деньги зарабатывал вместо того, чтобы...что?
я и mari_190882 уже в зрительном зале✊
Цитата (fanbunga, 20/02/2013 - 15:44:36):Такой вариант отпал сразу, т.к. Кэнди он бы не обескуражил
Не очень понятно, мы невесту освобождаем или пытаемся произвести впечатление на окружающих? Правда, в случае с неграми ответ очевиден ✊
Цитата (fanbunga, 20/02/2013 - 15:44:36):За всё, что рабы имели, т.е. почти ничего, они платили трудом. Украсть и не платить - это как раз характерно для белых
Ох уж эти белые, как кость в горле ✊
На самом деле рабы не платили ни за что. Они просто работали даром.
Цитата (fanbunga, 20/02/2013 - 15:44:36):Ну, положим, серебро не посыпалось
Это была метафора. Я имел в виду, что друзей никто на веревке не тянул. Более того, им неоднократно намекали, что не хозяин заинтересован в них (у него все хорошо и весело), а совсем даже наоборот. И что если кому-то что-то не нравится, то чемодан-вокзал-Дюссельдорф (или откуда там Шульц родом). И вся эта затея стала возможно исключительно благодаря вежливости и воспитанию Кэнди, который имел полное моральное право пристрелить Джанго уже при первой встрече за феерическое хамство, которое другой и от белого не потерпел бы. Не смотря на это и другие идиотские выходки гостей, он был предельно корректен и терпелив, принимая их как равных. И поэтому, узнав об их истинных намерениях, просто взбесился. Ибо есть грань, за которую порядочный человек перейти не может. Но опять же, заметьте, он не устроил резню, хотя казалось бы - что его держит? Он же конченный негодяй и садист, они в его власти у него дома. И он не приказал даже отобрать у них деньги, обмазать дёгтем, обвалять в перьях и выкинуть за ворота. Нет, он (О, ужас! Нет! Не говорите мне что он сделал с ними - у меня слабые нервы) заставил выполнить условие договора с небольшими изменениями. Хотя, на самом деле, эти условия были не штрафными санкциями, а наоборот - очередным шагом навстречу. Что за шаг? - спросите Вы. Им был нужен не гладиатор, а женщина. И они получили ее. И вот тут бы стоило извиниться и уйти, потупив бесстыжие глаза, так ведь нет. Очередной сюжет для криминальной хроники..
Цитата (fanbunga, 20/02/2013 - 15:44:36):Тут некое противоречие наметилось. Значит, просто и бесхитростно выкупить - самый лучший выход и решение всех проблем, это с одной стороны. А с другой: негодяй, на выкуп деньги зарабатывал вместо того, чтобы...что?
Согласен, я выразился не совсем однозначно. Корректировка: Негодяй зарабатывал деньги вроде бы на выкуп, а тратил их на бусы.
Очередная ужасная мысль настигла меня. Вот тут все так возмущаются и осуждают работорговлю, сочувствуют парням. А ведь главный антиработорговец Шульц (внимание!) просто ограбил караван, украл раба и пользовал его для собственных нужд. Да, он вроде не порол Джанго (а может просто и не за что было, а может просто боялся не проснуться с утра) и не издевался над ним, но он узурпировал его свободу и в этот период времени являлся точно таким же рядовым рабовладельцем как и все остальные. По факту, Джанго выкупил свою свободу у Шульца, который на нее и прав то не имел..✊
Занавес.
Если я и удивлен, то только тем, что Фокс не получил Оскара за лучшую мужскую роль. А, нет, уже не удивлен. Ее получил исполнитель роли Линкольна.
Давайте теперь обсудим премию музТВ ✊
варианта всего два - такую простую вещь можно понять после фильма...Тарантино в прошлой жизни был ниггером, либо ниггер с большим...достоинством...пользовал Тарантино в его рыхлый белоснежный зад, после чего у того родилась идея снять это...иначе объяснить такую любовь и внимание к неграм (в частности их яйцам в подвешенном и перевернутом состоянии) и расовым предрассудкам после 2010г (М.Л. Кинг почил уже давным давно) я не в состоянии...нет мб в Америке кто-то и заинтересовался, но меня лично эта тема никак не затрагивает вообще: есть негры, ну и пусть живут...
в результате из вестерна с парочкой удачных шуток черного (не ниггерского, а просто цвета такого) юмора в начале сделали...хз что, ну пусть будет капустник в духе Муви 43 с большим количеством красной краски и 2/3 экранного времени занимающих крупных планов очередной черной рожи, таращейся в кадр...и финальная бойня ничего не спасает потому, что спасать нечего... бесславные ублюдки мне не очень понравились, но это получился их клон в черном виде и даже более плоском исполнении, хотя казалось бы уже куда можно нуднее снять...но нет предела "совершенству"
ps 3/10 посмотреть и забыть
pps Тарантиныч у тебя либо творческий кризис, либо старческий маразм...передерни уже и успокойся, хватит калл снимать
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