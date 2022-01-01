5 лучших фильмов с Леонардо ДиКаприо

Первый опыт съемок Леонардо получил еще ребенком, когда отец привел двухлетнего мальчика на известное шоу для детей. В подростковом возрасте ДиКаприо решил, что хочет стать актером и начал сниматься в рекламных роликах. К 2000-м гг. он стал звездой, актером широкого диапазона, получил всеобщее признание публики и кинокритиков. В своей карьере Леонардо воплощал кардинально разные образы, от романтичного художника до бессердечного рабовладельца, и в каждом амплуа проявлял потрясающее мастерство.

«Джанго освобожденный», 2012.

События разворачиваются на несколько лет до Гражданской войны. Немецкий киллер Шульц получает заказ на братьев Бриттл, которых ни разу не видел. На дело он берет Джанго, темнокожего раба с плантации, который укажет на нужных людей. Слуга обладает всеми нужными качествами – отлично стреляет и мастерски лжет. Но у слуги есть свой мотив выполнять поручения Шульца – его жену продали Кэлвину Кэнди, беспощадному рабовладельцу, который развлекает себя тем, что устраивает между купленными людьми драки. Сцена, в которой персонаж ДиКаприо разбивает стакан рукой – случайность, во время которой Леонардо сильно порезал кисть, но не вышел из роли. Импровизацию оставили в фильме.

«Выживший», 2015.

Фильм снят отчасти по мотивам биографии охотника Хью Гласса, чья история пришлась на конец XVIII века. Сюжет описывает самое известное происшествие из его жизни: после драки с индейцами команда охотников разделяется, и на Хью нападает медведь. Изуродованного зверем мужчину бросают умирать, а его сына убивают. Гласс выживает в диких условиях, вынужденный противостоять холоду, голоду, агрессивной природе и индейским племенам. Он живет целью отомстить предателю. За роль в этой киноленте Леонардо получил «Оскар».

«Волк с Уолл-Стрит», 2013.

Криминальный фильм с драматическим сюжетом снят по автобиографии Д. Белфорта – брокера и талантливого афериста, чьи махинации закончились приговором в суде. Книгу Джордан написал во время заключения, а ДиКаприо сыграл автора в фильме Скорсезе. Картина рассказывает об основании и развитии компании, которая заработала процветание мошенничеством на фондовом рынке. Красивая история взлета, который сопровождается наркотиками, девушками, дорогими машинами, пьянящим ощущением безнаказанности и всемогущества.

«Остров проклятых», 2009.

На мрачном острове Шаттер расположилось одно из наиболее надежных мест заключений: психиатрическая больница для преступников, признанных невменяемыми. Клочок земли отделен от воды отвесным обрывом, и спуститься можно только в одном месте, у пристани. Тем не менее, пациентке, которая убила четверых детей, удалось сбежать. Расследовать странное дело отправляются федеральные маршалы Чак и Тэдд, персонаж Леонардо. Тэдд сначала иронизирует над персоналом лечебницы, считая их заразившимися сумасшествием, но вскоре ему придется пересмотреть свои слова. Детективы оказываются в настоящем кошмаре, откуда едва ли есть выход.

«Начало», 2010.

Доминик, которого играет ДиКаприо – опытный вор необычной специализации. Он ведет шпионаж в невероятных масштабах, выуживая нужные сведения из человеческих снов. Однажды ему поручают противоположное задание: внедрить в сознание объекта определенную идею. Мужчина соглашается, но на его пути стоит множество препятствий: от призрака сумасшедшей жены до страха его команды застрять в несуществующей реальности.