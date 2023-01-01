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Джанго освобожденный Джанго освобожденный
Киноафиша Фильмы Джанго освобожденный Награды и номинации фильма Джанго освобожденный
Django Unchained Джанго освобожденный 2012 / США
8.4 Оцените
219 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Награды и номинации фильма Джанго освобожденный

Вся информация о фильме
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший сценарий
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
Номинант
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