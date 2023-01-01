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Джанго освобожденный
Награды и номинации фильма Джанго освобожденный
Django Unchained
Джанго освобожденный
2012 / США
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8.4
Оцените
219
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Награды и номинации фильма Джанго освобожденный
Вся информация о фильме
BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший сценарий
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Оскар 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
Номинант
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