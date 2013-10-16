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Фильмография
Эд Лотер
Ed Lauter
Киноафиша
Персоны
Эд Лотер
Эд Лотер
Ed Lauter
Дата рождения
30 октября 1938
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
16 октября 2013
Карьера
Актер
Рост
188 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.8
Артист
(2011)
Билеты
Фильмография Эд Лотер
5.6
Город, который боялся заката
The Town That Dreaded Sundown
ужасы, триллер
2014, США
Смотреть трейлер
7.5
Крученый мяч
Trouble with the Curve
драма
2012, США
Смотреть трейлер
7.8
Артист
The Artist
мелодрама
2011, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
4.4
Слово Божье
Godspeed
драма, триллер, фантастика
2009, США
6.6
Медовый месяц Камиллы
Camille
мелодрама, драма, приключения, комедия
2007, Великобритания
Смотреть трейлер
8.3
Ясновидец
драма, комедия, криминал
2006, США
6.8
Рикки Бобби: король дороги
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
комедия
2006, США
6.6
Водопад ангела
Seraphim Falls
исторический, приключения, драма
2006, США
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