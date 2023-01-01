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Артист Артист
Киноафиша Фильмы Артист Награды и номинации фильма Артист
The Artist Артист 2011 / Франция
7.9 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Артист

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим/прически
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
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