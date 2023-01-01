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Артист Артист
Киноафиша Фильмы Артист Артист, 2011: актеры и роли
The Artist Артист 2011 / Франция
7.8 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Артист, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Хазанавичус Мишель Хазанавичус Michel Hazanavicius
В ролях
Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Мисси Пайл Мисси Пайл Missi Pyle Бет Грант Бет Грант Beth Grant
Вызов
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