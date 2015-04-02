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Артист
Отзывы о фильме «Артист»
The Artist
Артист
2011 / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
63
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не думала, что будет столько эмоций.
Похожее было в детстве, от первого увиденного фильма с Чарли Чаплином (кажется, это был Малыш).
Просто щенячий восторг. Душа развернулась, а потом обратно свернулась.
Хочется петь, танцевать. Выкинуть джинсы и носить только платья. Научиться бить чечетку.
Жить хочется.
Музыка замечательная, идеально ложится на черно-белую картинку. Есть предчувствие, что растащат на цитаты.
От Дюжардена сносит крышу. Харизма и самцовость идет такими плотными волнами, что кажется, тонешь в этом обаянии.
Бежо изящна и пластична, очень хорошенькая, когда растрепанная и почти без косметики.
Толстяк Гудман понравился, интересный персонаж у него, непростой, вроде тиран, но чувствительный.
Собака гениальна.
Не возьмусь оценивать монтаж и режиссерские изыски, ибо не профи. Ковыряться и искать минусы неохота. Участок мозга, отвечающий за аналитические способности, отключился напрочь ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Это просто праздник какой-то! Столько позитива после долгого тяжелого трудового дня. Всю усталость как рукой сняло. Добрый, светлый фильм.Из банальной в сущности истории создали практически шедевр. Очень тщательно проработаны все нюансы, ничего лишнего, работа со звуком на высоте (вся сцена со сном Валентайна просто обязана стать классикой).
Джек, который пес, конечно отдельная песня. Сцена когда он бежит по аллее к полицейскому вызвала просто бурю эмоций, хотя в кадре, вроде бы ничего особенного не происходило.
Хазанавичусу - респект, так четко расставил все акценты, проработал детали, в общем, взбодрил и порадовал.
Плюс бонус - в кинозале подобралась душевная публика, народ прям погрузился в картину, полнейшая тишина в зале, адекватный смех, в конце аплодисменты.
За сплошные лучи добра 9 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
А Макдауэлла то сразу и не признала, только сейчас осознала, что времена Заводного апельсина и Калигулы давно в прошлом...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Уговорили- иду.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош!
Смотреть только в кинотеатре! При просомтре фильма понимаешь как люди раньше ходили на немое кино и перевоплощаешься в двадцатые годы прошлого века.
Мозг всеже отказывался вопсринимать информацию одним чувством - зрением. И звуковые эффекты были как нельзя кстати!
Из минусов - подзатянули терзания главного героя. ✊
9 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
о, а давайте я чего-нибудь в пику.
мило, да. прелестно. стилизация хорошая. актер молодец. но режиссера я как-то не понял.. герой у него олицетворяет и отстаивает целую эпоху - ту, где взгляды и жесты важнее слов. а в его работах я увидел только гадкую бахвальную улыбку..
проходит он путь падения, начинает ненавидеть себя - вот тут сопереживаешь, вроде, человек нащупал что-то, сошел с дорожки пятнадцатиминутной славы и преходящих благ, ан нет - к чему возвращаемся в итоге?..
для драматического произведения - тупиково, а для лёгкой комедии - слишком уже вглубь залезли..
актриса действительно представитель нового поколения - куча суеты, ненужных жестов и фальшивых слёз. может, кстати, это и была одна из сверх-задач режиссера, не знаю.
цитат много из оригиналов, да. но почему-то выглядят они как плагиат.
в контексте современности фильм хорош и злободневен, но он оказывается раздавлен призраком, которого сам и разбудил - сравнениями с тем самым Немым Кино.
upd: ааа, режиссер соблёл другую сокровенную традицию кинематографа: протолкнул на главную роль свою не шибко тпалантливую супругу. вот это в тему. )
2 апреля 2015, 12:51
0
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Фильм - великолепный трибьют немому кино и непревзойденным актерам той эпохи. Мало какой звуковой фильм хочется смотреть по многу раз. А вот немые фильмы можно смотреть сколько угодно, также как слушать музыку без клипов. Бастер Китон - мой любимый актер. Он, как и главный герой, не смог перейти барьер звукового кино, хотя сниматься пытался. Хотя больше в этом фильме ассоциаций с Голубой Венерой.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lika_L
2 апреля 2015, 12:51
ммм... замечательный фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Anna
2 апреля 2015, 12:51
а я так и не пошла на этот фильм))) ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Похожее было в детстве, от первого увиденного фильма с Чарли Чаплином (кажется, это был Малыш).
Просто щенячий восторг. Душа развернулась, а потом обратно свернулась.
Хочется петь, танцевать. Выкинуть джинсы и носить только платья. Научиться бить чечетку.
Жить хочется.
Музыка замечательная, идеально ложится на черно-белую картинку. Есть предчувствие, что растащат на цитаты.
От Дюжардена сносит крышу. Харизма и самцовость идет такими плотными волнами, что кажется, тонешь в этом обаянии.
Бежо изящна и пластична, очень хорошенькая, когда растрепанная и почти без косметики.
Толстяк Гудман понравился, интересный персонаж у него, непростой, вроде тиран, но чувствительный.
Собака гениальна.
Не возьмусь оценивать монтаж и режиссерские изыски, ибо не профи. Ковыряться и искать минусы неохота. Участок мозга, отвечающий за аналитические способности, отключился напрочь ✊
Джек, который пес, конечно отдельная песня. Сцена когда он бежит по аллее к полицейскому вызвала просто бурю эмоций, хотя в кадре, вроде бы ничего особенного не происходило.
Хазанавичусу - респект, так четко расставил все акценты, проработал детали, в общем, взбодрил и порадовал.
Плюс бонус - в кинозале подобралась душевная публика, народ прям погрузился в картину, полнейшая тишина в зале, адекватный смех, в конце аплодисменты.
За сплошные лучи добра 9 из 10.
Смотреть только в кинотеатре! При просомтре фильма понимаешь как люди раньше ходили на немое кино и перевоплощаешься в двадцатые годы прошлого века.
Мозг всеже отказывался вопсринимать информацию одним чувством - зрением. И звуковые эффекты были как нельзя кстати!
Из минусов - подзатянули терзания главного героя. ✊
9 из 10
мило, да. прелестно. стилизация хорошая. актер молодец. но режиссера я как-то не понял.. герой у него олицетворяет и отстаивает целую эпоху - ту, где взгляды и жесты важнее слов. а в его работах я увидел только гадкую бахвальную улыбку..
проходит он путь падения, начинает ненавидеть себя - вот тут сопереживаешь, вроде, человек нащупал что-то, сошел с дорожки пятнадцатиминутной славы и преходящих благ, ан нет - к чему возвращаемся в итоге?..
для драматического произведения - тупиково, а для лёгкой комедии - слишком уже вглубь залезли..
актриса действительно представитель нового поколения - куча суеты, ненужных жестов и фальшивых слёз. может, кстати, это и была одна из сверх-задач режиссера, не знаю.
цитат много из оригиналов, да. но почему-то выглядят они как плагиат.
в контексте современности фильм хорош и злободневен, но он оказывается раздавлен призраком, которого сам и разбудил - сравнениями с тем самым Немым Кино.
upd: ааа, режиссер соблёл другую сокровенную традицию кинематографа: протолкнул на главную роль свою не шибко тпалантливую супругу. вот это в тему. )
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