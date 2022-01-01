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Ашот Кещян
Ашот Кещян
О персоне
Фильмография
Ашот Кещян
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Дата рождения
10 июля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Гагра, СССР (Грузия)
Рост
179 см
Биография Ашота Кещяна
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Фильмография Ашота Кещяна
Путь сквозь снега
драма
2017, Россия
3.0
Няньки
комедия
2012, Россия
7.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
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