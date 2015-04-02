Приурочивать выходы киноновинок к праздничным датам - решение очень верное: если фильм массовый, то люди гарантированно на него пойдут да еще приведут с собой компанию. В итоге - почти всегда хорошая касса. При этом быть хорошим фильму даже не обязательно: достаточно того, что он, скажем, семейный и добрый. Поэтому создатели киноальманаха “Мамы” поступили мудро, начав прокат аккурат за несколько дней до 8 марта. Кадр из фильма “Мамы” Замысел картины…
Фильм неровный, конечно, чувствуется, что режиссёры у новелл разные. Но общее настроение передано хорошо, социалочка такая, из серии "Позвоните родителям".
История с Пореченковым порадовала, Дюжев с Ахеджаковой, ИМХО, не совсем вписались в поворот, Безруков в колосьях каких-то озимых шагающий по полю - это просто адский стёб✊ , я надеюсь, режиссёр осознанно проехался по этой теме.
В общем, позитвиненько, сентиментальненько - чувствуется авторы знают куда давить, чтоб слезу из народа выжать. По всей видимости, ждать нам "Мамы-2", к гадалке не ходи))).
7/10
Согласна. Актеры постарались и порадовали своей игрой. А на слова Безрукова о маме не возможно было спокойно реагировать. Слезы лились и остановить их было трудно, выходили из зала со слезами на глазах.
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