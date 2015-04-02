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Приурочивать выходы киноновинок к праздничным датам - решение очень верное: если фильм массовый, то люди гарантированно на него пойдут да еще приведут с собой компанию. В итоге - почти всегда хорошая касса. При этом быть хорошим фильму даже не обязательно: достаточно того, что он, скажем, семейный и добрый. Поэтому создатели киноальманаха “Мамы” поступили мудро, начав прокат аккурат за несколько дней до 8 марта. Кадр из фильма “Мамы” Замысел картины…