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Мамы Мамы
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Мамы 2012 / Россия
6.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Мамы»

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Приурочивать выходы киноновинок к праздничным датам - решение очень верное: если фильм массовый, то люди гарантированно на него пойдут да еще приведут с собой компанию. В итоге - почти всегда хорошая касса. При этом быть хорошим фильму даже не обязательно: достаточно того, что он, скажем, семейный и добрый. Поэтому создатели киноальманаха “Мамы” поступили мудро, начав прокат аккурат за несколько дней до 8 марта. Кадр из фильма “Мамы” Замысел картины…

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kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень понравился. Смех сквозь слезы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ну что, если в двух словах, "Мамы" - это те же "Ёлки", только весенние. Неплохо именно для такого жанра, тем более 8 марта да под водочку и в хорошей компании 😂 .

Фильм неровный, конечно, чувствуется, что режиссёры у новелл разные. Но общее настроение передано хорошо, социалочка такая, из серии "Позвоните родителям".

История с Пореченковым порадовала, Дюжев с Ахеджаковой, ИМХО, не совсем вписались в поворот, Безруков в колосьях каких-то озимых шагающий по полю - это просто адский стёб✊ , я надеюсь, режиссёр осознанно проехался по этой теме.

В общем, позитвиненько, сентиментальненько - чувствуется авторы знают куда давить, чтоб слезу из народа выжать. По всей видимости, ждать нам "Мамы-2", к гадалке не ходи))).

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RusSH 2 апреля 2015, 12:51
Ходили с женой. Хотелось романтики, весеннего настроения, позитива. В итоге ушли не досмотрев и половины фильма. Жаль потраченного время, испорченного настроения и денег. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RОксана 2 апреля 2015, 12:51
Фильм потрясающий, достойная работа достойных актеров, а отзывы про потраченное время и т.д. лишний раз убеждают меня в деградации народа и истинных чувств...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (RОксана, 11/03/2012 - 18:22:28):Фильм потрясающий, достойная работа достойных актеров, а отзывы про потраченное время и т.д. лишний раз убеждают меня в деградации народа и истинных чувств...





Согласна. Актеры постарались и порадовали своей игрой. А на слова Безрукова о маме не возможно было спокойно реагировать. Слезы лились и остановить их было трудно, выходили из зала со слезами на глазах.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RОксана 2 апреля 2015, 12:51
бедная девочка:)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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