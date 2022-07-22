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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
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Дата рождения
1 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Заворотнюк

Родилась 1 апреля 1971 года. Астрахань, СССР.

Фильмография Анастасии Заворотнюк
Мамы 3
Мамы 3
комедия, семейный 2014, Россия
4.0
Попугай Club
Попугай Club
анимация, комедия, семейный 2013, Россия
6.0
Мамы
Мамы
комедия 2012, Россия
6.0
Хозяйка «Белых ночей»
Хозяйка «Белых ночей»
мелодрама, комедия 2011, Россия
5.0
Служебный роман. Наше время
Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.0
Гоголь. Ближайший
Гоголь. Ближайший
биография, драма, исторический 2009, Россия
7.0
Артефакт
Артефакт
драма, триллер, приключения, фантастика 2009, Россия
4.0
Неидеальная женщина
Неидеальная женщина
комедия 2008, Россия
7.0
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Статьи о персоне
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках Звезда социальных сетей не всегда бывает откровенна с фанатами.
Написать
22 июля 2022 14:35
«Холодею от ужаса»: знакомые вспомнили о первом признаке болезни Заворотнюк Актрисе следовало относиться внимательнее к своему здоровью.
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17 июля 2022 11:51
Сотни тысяч долга: семья онкобольной Заворотнюк столкнулась с новой бедой Актрисой заинтересоваись судебные приставы.
Написать
12 июля 2022 16:15
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