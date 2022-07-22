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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
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Анастасия Заворотнюк
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Дата рождения
1 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Заворотнюк
Родилась 1 апреля 1971 года. Астрахань, СССР.
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Фильмография Анастасии Заворотнюк
Мамы 3
комедия, семейный
2014, Россия
4.0
Попугай Club
анимация, комедия, семейный
2013, Россия
6.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
Хозяйка «Белых ночей»
мелодрама, комедия
2011, Россия
5.0
Служебный роман. Наше время
комедия, драма
2011, Россия
6.0
Гоголь. Ближайший
биография, драма, исторический
2009, Россия
7.0
Артефакт
драма, триллер, приключения, фантастика
2009, Россия
4.0
Неидеальная женщина
комедия
2008, Россия
7.0
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Статьи о персоне
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17 июля 2022 11:51
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12 июля 2022 16:15
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