Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Олешко
Александр Олешко
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Александр Олешко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Александр Олешко
Родился 23 июля 1976 года. Кишинев, СССР (Молдавия).
Развернуть
Фильмография Александр Олешко
Огонёк-Огниво
анимация
2020, Россия
6.0
Эллиот
анимация, семейный
2017, Канада
5.0
После тебя
драма
2016, Россия
7.0
Мадемуазель Нитуш
спектакль
2016, Россия
0.0
Маленький принц
анимация, фэнтези
2015, Франция
7.0
Мужчина с гарантией
комедия, семейный
2012, Россия
6.0
Тот еще Карлосон!
комедия
2012, Россия
6.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел новый трейлер российской анимационной сказки «Огонек-Огниво»
Премьера нового мультфильма состоится уже 4 февраля.
Написать
28 декабря 2020 14:38
В Санкт-Петербурге прошел праздничный показ семейной анимации «Эллиот»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» провели праздничный показ очаровательной семейной анимации «Эллиот» от режиссера
Написать
29 ноября 2018 09:16
Киноафиша проведет показ трогательной семейной анимации «Эллиот» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» представляют пресс-показ трогательной семейной анимации «Эллиот». Генеральный партнер
Написать
23 ноября 2018 13:25
Все новости
Статьи о персоне
Замена найдена: «Лучше всех» вернется на экраны без Галкина
Знаменитость уже несколько месяцев живет в Израиле.
3 комментария
29 апреля 2022 16:45
«Влюбляюсь минут на пять»: Олешко заговорил о личной жизни
Артист признался, что предпочитает не рассказывать о своих романах.
Написать
20 сентября 2021 16:22
Работа с погибшим Меньшовым потрясла Олешко: «Гад же ты»
Знаменитости два раза работали вместе.
Написать
1 августа 2021 06:00
Все статьи
Related video
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь