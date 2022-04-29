Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отцом был известный режиссер Всесоюзного радио народный артист РФ Эмиль Верник. Мама – Анна Верник – преподавала музыку. У Игоря есть брат-близнец Вадим, который тоже стал ведущим. Никто в творческой семьи не комментировал вопросы о национальности, но так как Верник-старший родился в Одессе, им приписывают еврейские корни.

С детства Игорь играл на фортепиано, но впоследствии предпочел музыке сценическое мастерство.

В 1984 году Верник окончил школу-студию МХАТ и уже через два года играл там во множестве спектаклей. Вместе с тем начинающий актер попробовал себя в роли радиоведущего и даже выступил в качестве режиссера монорадиоспектакля «Капитанская дочка».

Узнаваемость Вернику принесла работа на ТВ. Российский зритель узнал обладателя «голливудской улыбки» по программе «Рек-тайм» на втором канале. После Верник появился уже на первом канале как ведущий сразу нескольких телепередач и участник судейской коллегии КВН.

В конце 1980-х Верник дебютировал в кино. Принял участие в таких картинах как «Мастер и Маргарита» и «Орел и решка». Фильмография Верника насчитывается десятки проектов. Кроме того, артист занимается озвучкой мультфильмов

С 2018 по 2019 год являлся ведущим развлекательного шоу на телеканале СТС «Слава Богу, ты пришел!».

Личная жизнь Игоря не менее разнообразна и насыщенна, чем творческая. Актер дважды связывал себя брачными узами, однако снискал славу плейбоя из-за частых слухов о своих многочисленных романах. Есть сын от второго брака.