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Игорь Верник

Igor Vernik
Игорь Верник
Игорь Верник Igor Vernik
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Дата рождения
11 октября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
185 см
Биография Игоря Верника

Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отцом был известный режиссер Всесоюзного радио народный артист РФ Эмиль Верник. Мама – Анна Верник – преподавала музыку. У Игоря есть брат-близнец Вадим, который тоже стал ведущим. Никто в творческой семьи не комментировал вопросы о национальности, но так как Верник-старший родился в Одессе, им приписывают еврейские корни.

С детства Игорь играл на фортепиано, но впоследствии предпочел музыке сценическое мастерство.

В 1984 году Верник окончил школу-студию МХАТ и уже через два года играл там во множестве спектаклей. Вместе с тем начинающий актер попробовал себя в роли радиоведущего и даже выступил в качестве режиссера монорадиоспектакля «Капитанская дочка».

Узнаваемость Вернику принесла работа на ТВ. Российский зритель узнал обладателя «голливудской улыбки» по программе «Рек-тайм» на втором канале. После Верник появился уже на первом канале как ведущий сразу нескольких телепередач и участник судейской коллегии КВН.

В конце 1980-х Верник дебютировал в кино. Принял участие в таких картинах как «Мастер и Маргарита» и «Орел и решка». Фильмография Верника насчитывается десятки проектов. Кроме того, артист занимается озвучкой мультфильмов

С 2018 по 2019 год являлся ведущим развлекательного шоу на телеканале СТС «Слава Богу, ты пришел!».

Личная жизнь Игоря не менее разнообразна и насыщенна, чем творческая. Актер дважды связывал себя брачными узами, однако снискал славу плейбоя из-за частых слухов о своих многочисленных романах. Есть сын от второго брака.

Интересные факты о Игоре Вернике
  • В раннем возрасте Верник хотел стать водителем троллейбуса. Но когда ему сказали, что он ходит по одному и тому же маршруту, юный Верник разочаровался и оставил эту затею;
  • В школе будущий актер был не самым прилежным учеником. Ему плохо давались точные дисциплины, хотя на конкурсах чтецов он всегда получал первые места. Ровесники прозвали Верника «помидором». Дело в том, что когда учителя вызывали Игоря к доске, он часто нервничал и краснел;
  • Верник стал единственным из студентов на потоке, кого позвали работать в МХАТ после окончания школы-студии. Правда, для этого он два года ждал, когда освободится место.
Фильмография Игоря Верника
Искатели
семейный 2021, Россия
0.0
Комета Галлея
Комета Галлея
комедия, мелодрама 2020, Россия
5.0
Глубже!
Глубже!
комедия 2020, Россия
4.0
Цой
Цой
драма 2020, Россия
5.0
Музей Прадо: Коллекция чудес
Музей Прадо: Коллекция чудес
документальный 2019, Испания / Италия
7.0
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.0
Мифы
Мифы
комедия 2017, Россия
3.0
Все о мужчинах
Все о мужчинах
комедия 2016, Россия
5.0
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Фотографии Игоря Верника Все фотографии
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