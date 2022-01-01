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Леонор Варела
Леонор Варела
Leonor Varela
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Леонор Варела
Leonor Varela
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Дата рождения
29 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Леонор Варела
Родилась 29 декабря 1972 года. Сантьяго, Чили.
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Фильмография Леонор Варела
Побег с Фионой
приключения, драма, семейный
2018, США
5.0
Альфа
боевик, триллер, драма
2018, США
7.0
Кое-что на день рождения
драма, комедия
2017, США
5.0
Пленник
триллер, криминал, драма
2015, США
5.0
Странный Томас
детектив, триллер
2013, США
6.0
Какая к черту любовь?
комедия
2010, Чили
6.0
Сезон ураганов
драма
2008, Мексика / Чили
5.0
Гол 2. Жизнь как мечта
драма, спорт
2007, Великобритания
7.0
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