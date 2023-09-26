Охотник на вампиров, лишенный суперсилы: рассказываем историю Блэйда в кино и комиксах

Блэйд — один из ярчайших и знаковых персонажей во вселенной Marvel. Впервые на страницах комиксов он появился в начале 70-х и за 50 лет своего существования неоднократно перерождался на большом экране, телевидении и даже в видеоиграх.

Рождение легенды

Отцами-основателями Блэйда являются Марв Вольфман и Джин Колан, представившие его миру в 1973 году — в десятом выпуске комикса The Tomb of Dracula. По сюжету комикса Блэйд (настоящее имя Эрик Брукс) родился в Черный четверг (день краха фондовой биржи) 1929 года, но далеко от Уолл-Стрит — в одном из борделей Лондона, где тоже царили товарно-денежные отношения.

Свою вампирскую силу Эрик получил прямо во время рождения — принимавший у его матери роды доктор Дьякон Фрост был кровопийцей и случайно передал часть своей вампирской силы младенцу. Из-за того, что ребенок не был обращен в вампира по всем правилам, он остался в пограничном состоянии: мог за версту учуять других вампиров, но имел иммунитет к вампиризму и не испытывал острой необходимости питаться кровью других.

Блэйд в комиксах

В старших классах Блэйд познакомился с джазовым музыкантом и по совместительству охотником на вампиров Джамалом Афари. Он стал для Блэйда наставником, обучая его различным боевым искусствам и обращению с оружием, которое он будет использовать в дальнейшей охоте на вампиров.

В последующих комиксах образ Блэйда постоянно развивался, становясь объемней и сложнее. Как и полагается герою комикса, он пережил утрату близких, что позволило ему окрепнуть в своем стремлении победить зло. Вместе с Ганнибалом и Доктором Стрэнджем Блэйд основал Корпорацию Пограничных Исследований — агентство по борьбе со сверхъестественными существами.

В 2009 году Блэйд занял 63-ю строчку в рейтинге 100 лучших героев комиксов по версии интернет-издания IGN. Но к тому моменту он уже давно стал важной частью массовой культуры, найдя для себя новое воплощение в кино, сериалах, анимации и видеоиграх.

Блэйд

Со страниц комиксов на большой экран

Первым экранным появлением Блэйда считается мультсериал «Человек-паук», выходящий на телеканале Fox с 1994 по 1998 год. Персонаж появлялся лишь в нескольких эпизодах шоу, но предвосхитил свою будущую популярность. Кстати, впоследствии Блэйд также был представлен в трех аниме-проектах: Marvel Anime, «Мстители: Дисковые войны» и «Блэйд» 2011 года.

Но возвращаясь к большому кино, уже в 1998 году персонаж обзавелся сольным фильмом, выпущенным еще только на заре становления супергеройской киновселенной Marvel. Фильм с Уэсли Снайпсом и Стивеном Дорффом стал хитом проката: при бюджете 45 млн $ он заработал 132 млн $. Картина была снята в актуальном для конца 90-х стиле киберпанка с изобилием кожаных вещей, стильных солнцезащитных очков и массивной обуви. Эту моду следом также подхватила «Матрица», вышедшая на экраны годом позже.

Блэйд

«Блэйд», главный герой которого — настоящее ночное «животное», снят подчеркнуто мрачно, с тяжелым закадровым звучанием и оригинальными декорациями, в которых обитают персонажи, — это то ли античный склеп, то ли часть мира будущего, за который так самозабвенно сражается герой Снайпса. А одним из самых запоминающихся эпизодов фильма является его открывающая сцена, в которой безобидная рейв-вечеринка оборачивается настоящей кровавой баней для вампиров.

Четырьмя годами позже на экраны вышел «Блэйд-2», которому едва ли удалось повторить успех первого фильма. А в 2004-м вышла финальная часть трилогии — «Блэйд: Троица». И несмотря на пополнение актерского каста молодыми Джессикой Бил (Эбигейл Уистлер) и Райаном Рейнольдсом (Ганнибал Кинг), фильм окончательно дал понять, что франшиза выдохлась и остро нуждается в перезагрузке.

Блэйд: Троица

Последнюю то и дело анонсировали еще с начала десятых, но по-настоящему за проект взялись только в 2016-м, когда оскароносный актер Махершала Али («Зеленая книга», «Лунный свет») согласился сыграть Блэйда в новой экранизации комикса.

Однако за эти 7 лет проект едва ли сдвинулся с мертвой точки, находясь в непрерывном производственном аду. У ленты несколько раз менялись режиссеры (Бассам Тарик уступил свое кресло Яну Деманжу), сценаристы (на место Стэйси Осей-Куффур пришли Майкл Старрбери и отец «Настоящего детектива Ник Пиццолатто), а также творческое видение самого Али, который подошел к проекту со всей серьезностью, активно участвуя во всех этапах его создания.

Изначально мировая премьера фильма должна была состояться в конце осени 2023-го, но была перенесена на сентябрь 2024-го. Когда же стало понятно, что авторы не успевают (теперь этому мешают еще и забастовки актерских и сценарных гильдий в США), новой датой релиза стало 14 февраля 2025 г. — смелое и ироничное решение продюсеров выпустить мрачный и кровожадный фильм о вампирах в день всех влюбленных.

Промо грядущего Блэйда

Каким был Блэйд не только в кино

В ожидании многострадальной картины с Махершалой Али стоит вспомнить другие проекты про Блэйда в исполнении коллег актера. Например, летом 2006 года на телеканале Spike, входившем в группу каналов MTV и Paramount, вышел сериал «Блэйд». Главную роль в проекте исполнил рэпер (был участником культовой для жанра группы Onyx) и актер Кирк Джонс. Его экранную напарницу Эбигейл Уистлер сыграла Джилл Вагнер, а сюжет проекта развивался после событий фильма «Блэйд: Троица».

Сериал оказался провальным и просуществовал всего один сезон. Многие поклонники оригинальной франшизы раскритиковали шоу за попытку авторов воссоздать узнаваемый стиль «Блэйда», не добавив ничего нового в сюжет и во вселенную фильма.

Блэйд (сериал)

Чуть более успешной оказалась компьютерная игра «Блэйд», релиз которой для PlayStation состоялся в 2000 году. По сюжету она является приквелом фильма 1998 года. Проект нашел своих верных поклонников в среде игроманов, но получил смешанные отзывы от экспертов. Например, автор уже упомянутого IGN Дэвид Смит назвал игру неплохой, но не оправдывающей всех ожиданий. С ним согласился журналист Самюэль Басс из NextGen, иронично пошутивший на тему того, что релиз сильно припозднился: «Когда фильм «Блэйд» на DVD продается уже с 50%-ной скидкой, странно тратиться ради такой посредственной компьютерной игры».

Но строгость компьютерных критиков не помешала Блэйду появиться в различных компьютерных играх по мотивам супергероики Marvel еще 12 раз — с 2002-го и по сегодняшний день.