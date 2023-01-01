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Блэйд 2 Блэйд 2
Киноафиша Фильмы Блэйд 2 Блэйд 2, 2002: актеры и роли
Blade II Блэйд 2 2002 / Германия / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Блэйд 2, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro
В ролях
Уэсли Снайпс Уэсли Снайпс Wesley Snipes Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Леонор Варела Леонор Варела Leonor Varela Норман Ридус Норман Ридус Norman Reedus Мэтт Шульц Matt Schulze
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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