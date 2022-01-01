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Все части «Блэйда»
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Все части «Блэйда»

Блэйд – это современный Ван Хельсинг. С той лишь разницей, что он не только борется с вампирами, но и постепенно превращается в одного из них.

Все 3
По году
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По году По рейтингу По названию
Блэйд: Троица
Блэйд: Троица
6.0
приключения, фантастика, боевик, ужасы, триллер
2004, США
Блэйд 2
Блэйд 2
7.0
боевик, фэнтези, триллер, приключения
2002, Германия / США
Блэйд
Блэйд
7.0
ужасы, триллер, боевик
1998, США
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Жанр
Все Приключения Фантастика Боевик Ужасы Триллер Фэнтези
Страна
Все США Германия
Год
Все 1990-1999 2000-2009

В каком порядке смотреть все части «Блэйда» по хронологии

Серия фильмов об охотнике на вампиров с невероятными способностями основана на комиксах Марвел. Главную роль во всех трех частях франшизы исполнил Уэсли Снайпс – еще до того, как угодил за решетку из-за неуплаты налогов. Смотреть фильмы про Блэйда нужно в следующем порядке.

1998 – «Блэйд»

В первой части мы знакомимся с историей охотника. Блэйд был рожден женщиной, которую перед родами укусил вампир. Он взял себе лучшее от кровососов – силу, скорость, быстрое заживление ран. Но при этом он не боится солнечного света, серебра или чеснока.

Настоящее имя Блэйда – Эрик Брукс. Единственная его слабость – это жажда крови, с которой он борется при помощи сыворотки. Рано или поздно желание убивать может взять над ним верх. Блэйда воспитал и научил убивать вампиров Абрахам Уистлер.

Пока охотник уничтожает кровососов, в голове у недавно обращенного вампира Дикона Фроста рождается коварный план. Он ненавидит преклоняться перед древними кровососами, и хочет стать невосприимчивым к солнечному свету. Для этого ему нужно вызвать дух мифического кровавого бога.

Чтобы провести ритуал, потребуется кровь Блэйда. Но сдастся ли он без боя тому, кого ненавидит больше всех на свете?

2002 – «Блэйд 2»

Мир изменился. После победы над Диконом Фростом Блэйд продолжил охоту на вампиров. Но кровососы мутировали. Появился новый вид, который не боится серебра. Мутанты начинают уничтожать не только людей, но и тех, от кого произошли – чистокровных вампиров. Убить их может только солнечный свет.

Новая разновидность кровососов угрожает всем. Поэтому Блэйд соглашается на временное перемирие со своими врагами. Вместе они должны уничтожить мутантов.

Но все меняется, когда охотник узнает правду. Ведь новый вид вампиров появился не случайно. Кровососы пытались найти способ стать сильнее и создали вирус. Но эксперимент вышел из-под контроля.

Теперь вампиры пытаются все исправить. Для новых опытов им опять нужен Блэйд, ведь его кровь – ключ к получению сыворотки, защищающей от серебра и солнца. Но кто сказал, что он согласен стать лабораторной крысой, и сдастся без боя врагам?

2004 – «Блэйд: Троица»

В последнем фильме трилогии зритель знакомится с Дракулой – самым древним вампиром в мире. Блэйда подставили и обвиняют в убийстве человека. За ним по пятам идут полицейские и сотрудники ФБР. Пытаясь спасти охотника, погибает его наставник Абрахам Уистлер. Однако самого Блэйда арестовывают.

Его освобождают «ночные охотники». Так называют себя те, кто убивает кровососов. Теперь Блэйду предстоит сразиться с самым сильным вампиром – Дракулой. Он взял себе имя Дрэйк. В первом бою охотник понимает, что не справится с Дракулой при помощи силы.

Блэйд решает воспользоваться биологическим оружием, которое создали «Ночные охотники». Это вирус, который способен убить всех кровососов одновременно. Для его завершения нужна лишь кровь Дрэйка.

Но Дракула узнает, где прячутся враги, и уничтожает практически всех. В живых остаются два человека, которых пытается спасти Блэйд. Он штурмует небоскреб и в битве ранит Дрэйка стрелой, наконечник которой отравлен вирусом. Биологическое оружие активируется, попав в его тело, и заражает всех кровососов, находящихся в здании.

Режиссер не смог определиться с тем, как лучше поставить точку в трилогии. Поэтому были продуманы три концовки фильма. Обретет ли покой Блэйд или его битва еще не окончена? И что станет с вампирами после распыления вируса?

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