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История игрушек: Большой побег История игрушек: Большой побег
Киноафиша Фильмы История игрушек: Большой побег Награды и номинации мультфильма История игрушек: Большой побег
Toy Story 3 История игрушек: Большой побег 2010 / США
8.1 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Награды и номинации мультфильма История игрушек: Большой побег

Вся информация о мультфильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая песня
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучший анимационный фильм
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший анимационный фильм
Победитель
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучший злодей
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
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