Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы: Первая жертва"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег, 2010: актеры и роли
Toy Story 3
История игрушек: Большой побег
2010 / США
Трейлер
8.0
Оцените
63
голоса
Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
История игрушек: Большой побег, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лассетер
John Lasseter
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Тим Аллен
Tim Allen
Дон Риклз
Джим Варни
Jim Varney
Уоллас Шоун
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Майкл Китон
Michael Keaton
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Оксана Федорова
Николай Басков
Станислав Концевич
Александр Баргман
Сергей Паршин
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы
2022, США, триллер
Бойся темноты
Рецензия
Написать отзыв
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Related video
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей